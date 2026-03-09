Straubinger Tagblatt

Kommunalwahlen in Bayern - Die Mitte muss zusammenstehen

Straubing (ots)

Durch den Aufschwung für AfD und Linke sind die kommunalen Gremien vielfältiger geworden. Man kann auch sagen: zersplittert. Das macht die Entscheidungsfindung in den kommenden sechs Jahren nicht leichter. Umso mehr sollten die Kräfte der Mitte darauf achten, sich nicht von der AfD auseinanderdividieren zu lassen. Nichts würde der Rechtsaußenpartei so sehr in die Hände spielen, wie wenn man die Zusammenarbeit mit ihr in Stadt- und Kreisräten normalisiert. Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben von Parteichefs wie Markus Söder (CSU) und Hubert Aiwanger (Freie Wähler), ihrer Basis das klarzumachen.

