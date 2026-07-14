e.optimum AG

Geschäftsjahr 2025: e.optimum wächst in anspruchsvollem Marktumfeld und investiert konsequent in die Energiezukunft

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Offenburg (ots)

Die e.optimum AG mit Sitz im südbadischen Offenburg schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von rund 802 Millionen Euro ab und übertraf damit das Ergebnis aus dem Vorjahr. Mit einem steigenden Gasabsatz sowie einem wachsenden Kundenstamm blickt der bundesweit tätige Energieversorger auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.

Ein herausforderndes Jahr für die Energiewirtschaft

Ein herausforderndes Marktumfeld bestimmte das Geschäftsjahr 2025. Geopolitische Spannungen beeinflussten die internationalen Energiemärkte und schlugen sich in den Energiemarktpreisen nieder. Gleichzeitig führten witterungsbedingte Schwankungen zu neuen Dynamiken an den Märkten.

Diese Bedingungen führten in Summe zu Herausforderungen sowohl für Endverbraucherinnen und -verbraucher als auch für Energieversorger. Es bedeutete erneut, flexibel auf ein dynamisches Marktumfeld zu reagieren und Versorgungssicherheit mit wirtschaftlichem Handeln in Einklang bringen zu müssen.

Die e.optimum begegnete diesen Umständen mit einer vorausschauenden, strukturierten Beschaffung, einem konsequenten Risikomanagement sowie einer starken Kundenorientierung und sorgte so für eine stabile Geschäftsentwicklung.

Intelligente Beschaffung gewinnt an Bedeutung

Unternehmen standen im vergangenen Jahr zunehmend vor der Herausforderung, ihre Energiekosten sicher und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu gestalten. Im Zuge dessen hat eine intelligente Energiebeschaffung als Alternative zu klassischen Festpreisverträgen oder einer reinen Spotmarktbeschaffung an Relevanz gewonnen.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Wachstum von e.optimum wider.

Wachstum über alle wesentlichen Kennzahlen hinweg

Im Geschäftsjahr 2025 steigerte e.optimum den Umsatz auf 802 Millionen Euro. Gleichzeitig entwickelte sich das Kerngeschäft weiter: Der Gasabsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr auf 1,59 Milliarden Kilowattstunden. Maßgeblich hierfür waren der Kundenzuwachs sowie die kältebedingt höhere Nachfrage in den Wintermonaten.

Gleichzeitig behauptet sich auch das Stromgeschäft auf einem stabil hohen Niveau von 2,83 Milliarden Kilowattstunden. e.optimum konnte den Kundenstamm weiter ausbauen. Die Zahl der Kundinnen und Kunden wuchs 2025 auf rund 50.000, während inzwischen rund 120.000 Zähler beliefert werden. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 200 Mitarbeitende.

e.optimum investiert in die Energiewende

Auch der Umbau des deutschen Energiesystems schritt 2025 weiter voran, getragen von dem kontinuierlichen Ausbau erneuerbarer Energieanlagen. Regenerative Energien leisten einen immer größer werdenden Beitrag zum deutschen Strommix. 2025 stammten 61,6 % des in Deutschland erzeugten Stroms aus Wind- und Solarenergie. Mit dem Ausbau wachsen die Versorgungssicherheit und die Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten und geopolitischen Einflüssen.

e.optimum bleibt der Verpflichtung zur Energiewende auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten treu. Ein bedeutender Meilenstein des Geschäftsjahres 2025 ist das erste eigene Windenergieprojekt, das gemeinsam mit der Ökostromgruppe Freiburg realisiert wird.

Am Standort Biederbach im Südschwarzwald entsteht eine Windenergieanlage, deren Inbetriebnahme für das erste Quartal 2027 geplant ist. Mit diesem Projekt steigt das Unternehmen in die Erzeugung erneuerbarer Energien ein, mit dem Ziel, dort in Stromerzeugung zu investieren, wo Energie regional benötigt wird. Der Fokus auf Windenergie soll vor allem auch die verbrauchsstarken und sonnenarmen Wintermonate abdecken.

Darüber hinaus baute e.optimum seine Beschaffungsstrategie im Sinne der Energiewende weiter aus. Im Geschäftsjahr 2025 schloss das Unternehmen zahlreiche Power-Purchase-Agreements (PPAs) mit Energieerzeugern und Direktvermarktern über ein Gesamtvolumen von rund 300 Millionen Kilowattstunden ab. Damit diversifizierte e.optimum ihr Beschaffungsportfolio und stärkte den Bezug von Strom aus erneuerbaren Energiequellen.

Mit einer Digitalisierungsstrategie schafft e.optimum Mehrwert für Kundinnen und Kunden

Mit dem Wandel des Energiesystems verändern sich auch die Erwartungen an die Energieversorgung. Digitale Services, schnelle Prozesse und eine individuelle Betreuung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund treibt e.optimum die Digitalisierungs- und Automatisierungsstrategie konsequent voran.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Anpassung ist die Einführung des Customer-Relationship-Management-Systems (CRM) auf Basis der Cloudlösung von Salesforce. Gemeinsam mit einem modernen Ticket-Management-System und einem neuen Kundenportal entsteht eine vernetzte Systemlandschaft. Diese soll die zentrale Grundlage für zukunftsfähige Kunden- und Partnerbeziehungen bilden und es ermöglichen, noch präziser auf die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen einzugehen.

Ziel ist es, die Servicequalität weiter zu steigern, interne Abläufe zu automatisieren und die Zusammenarbeit über alle Unternehmensbereiche hinweg zu optimieren. Gleichzeitig schafft e.optimum damit die Grundlage für eine zukunftsfähige, innovative und skalierbare Infrastruktur, die das Unternehmen nicht nur technologisch auf den neuesten Stand bringt, sondern auch nachhaltig und langfristig wettbewerbsfähig macht.

"2025 hat gezeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg und Zukunftsinvestitionen kein Widerspruch sind. Gerade in einem dynamischen Marktumfeld kommt es auf Weitsicht, partnerschaftliche Zusammenarbeit und das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden an. Unser Dank gilt allen Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden und Partnern, die diesen Weg mit uns gehen. Mit Investitionen in erneuerbare Energien und digitale Lösungen schaffen wir die Grundlage, um auch künftig ein leistungsfähiger, innovativer und verlässlicher Energieversorger zu sein und die Energiewende aktiv zu gestalten", fasst Boris Käser, Vorstandsvorsitzender der e.optimum AG, zusammen.

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