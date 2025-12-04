e.optimum AG

e.optimum setzt auf Salesforce: CRM als Schlüssel zur digitalen Transformation

Die e.optimum AG, der Energieversorger mit Sitz im südbadischen Offenburg, treibt ihre digitale Transformation konsequent voran und führt ein neues Customer-Relationship-Management-System (CRM) auf Basis der Cloudlösung von Salesforce ein. Zusammen mit der Implementierung eines modernen Ticket Management Systems und der Entwicklung eines neuen Kundenportals bildet das CRM die zentrale Grundlage für eine vernetzte und zukunftsfähige Kunden- und Partnerbeziehung, die noch präziser auf die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen ausgerichtet ist.

Mit der neuen Technologie von Salesforce werden bislang getrennte Systeme zusammengeführt und bestehende Datensilos aufgebrochen. Ziel ist es, eine zentrale Plattform zu etablieren, die die interne Zusammenarbeit stärkt und eine konsistente sowie vertrauensvolle Kundenkommunikation ermöglicht.

Die Entscheidung für Salesforce, den weltweit führenden CRM-Anbieter, erfolgte im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung der Unternehmensprozesse. e.optimum, das in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen feiert, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Mit der Implementierung eines skalierbaren und innovativen CRM-Systems reagiert das Unternehmen nicht nur auf wachsende Anforderungen, sondern ebnet zugleich den Weg zu einer vernetzten, digitalen und modernen Arbeitsweise.

Das neue System umfasst mehrere Module, die unterschiedliche Unternehmensbereiche unterstützen. Durch den Einsatz der Service-, Marketing- und Sales-Cloud können die Bedürfnisse und Anliegen der Kundinnen und Kunden verknüpft und individuell bearbeitet werden. Die daraus entstehende einheitliche 360-Grad-Kundensicht ermöglicht eine Betreuung, die sich an den spezifischen Kundenanforderungen orientiert. Alle relevanten Informationen stehen zentral zur Verfügung, sodass die Kunden- und Partnerkommunikation weiter optimiert und professionalisiert wird.

"Mit der Einführung von Salesforce schaffen wir die Grundlage für eine Zusammenarbeit, die unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Partnerinnen und Partner in den Mittelpunkt stellt", erklärt Stefan Müller, Vorstandsmitglied der e.optimum AG. "Die Technologie von Salesforce ist ein entscheidender Schritt, um Prozesse zu vereinfachen und zukünftige Technologien, wie Anwendungen im Bereich künstlicher Intelligenz, sinnvoll integrieren zu können."

Mit dem Salesforce-CRM-System legt e.optimum zugleich die Grundlage für eine zukunftsfähige, innovative und skalierbare Infrastruktur. Ziel ist es, das Unternehmen nicht nur technologisch auf den neuesten Stand zu bringen, sondern auch nachhaltig und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Über Salesforce

Salesforce begleitet Unternehmen jeder Größe auf ihrem Weg zum Agentic Enterprise. Mit Menschen, KI-Agenten, Anwendungen und Daten, vereint auf einer einzigen, vertrauenswürdigen Plattform, für beispielloses Wachstum und Innovation. Weitere Informationen: salesforce.com/de

Über e.optimum

Als einer der größten unabhängigen Energieversorger Deutschlands ist e.optimum mit Sitz im südbadischen Offenburg seit 2010 ein verlässlicher Partner für Unternehmen in allen Fragen der Strom- und Erdgasversorgung.

Heute beliefert e.optimum bundesweit über 50.000 Gewerbe- und Industriekunden mit mehr als 5 Milliarden Kilowattstunden Strom und Erdgas pro Jahr. Ergänzt wird das Produktportfolio von e.optimum durch Ökostrom und Ökogas sowie durch das Förderprogramm e.optimum clean energy zur Unterstützung der nachhaltigen Energiewende in Deutschland.

