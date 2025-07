e.optimum AG

e.optimum: Erfolgreiche Entwicklung im Geschäftsjahr 2024

Offenburg

Die e.optimum AG, der Energieversorger mit Sitz im südbadischen Offenburg, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Das Unternehmen konnte seine Position in den Bereichen Strom und Gas weiter ausbauen und gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten. Die im Jahr 2024 verzeichneten Kundenzuwächse bestätigen das Geschäftsmodell von e.optimum.

Obwohl der Bruttostromverbrauch in Deutschland im Jahr 2024 insgesamt stabil blieb, zeichnen sich zukünftig aufgrund fortschreitender Elektrifizierung in verschiedenen Sektoren, wie etwa Industrie, Verkehr oder Gebäude, deutliche Nachfrageanstiege ab. Durch günstige Stromangebote im europäischen Ausland und den Rückbau konventioneller Kraftwerke importierte Deutschland 2024 mehr Strom, als es exportierte. Gleichzeitig verringerte sich die Energieerzeugung aus fossilen Quellen - ein weiterer Schritt in Richtung eines klimaneutralen Energiesystems.

Starke Geschäftszahlen: 4,08 Milliarden Kilowattstunden Energie ausgeliefert

e.optimum konnte im Jahr 2024 einen Gesamtumsatz von 745 Millionen Euro erzielen. Das Unternehmen versorgte rund 43.000 Kundinnen und Kunden mit über 90.000 Strom- und 18.000 Erdgas-Lieferstellen. Dabei wurden ca. 2,86 Milliarden Kilowattstunden Strom und ca. 1,22 Milliarden Kilowattstunden Erdgas ausgeliefert.

e.optimum stärkt Versorgungssicherheit in entspannterem Marktumfeld

Der Strom- und Gasmarkt entspannte sich in den vergangenen zwei Jahren zunehmend, was sich in stabileren Preisen am Terminmarkt widerspiegelte. Die e.optimum AG nutzte diese Entwicklung, um die Anzahl ihrer Vorlieferanten zu erhöhen. Der Spotmarkt hingegen blieb volatiler, beeinflusst durch wetter- und temperaturabhängige Faktoren sowie durch die Auswirkungen der deutschen Energiewende.

Die Zahl der Kunden und Lieferstellen von e.optimum verzeichnete erneut einen Zuwachs. Die zunehmende Eigenversorgung der Verbraucher durch Solaranlagen und die Erhöhung der Eigenverbrauchsquote beispielsweise durch Batteriespeicher sowie die konjunkturelle Abschwächung in der Industrie wirkten sich auf den Stromabsatz aus, der leicht unter dem Niveau des Vorjahres 2023 lag.

Der Gasabsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr signifikant, was auf die Zunahme von Kunden und Lieferstellen sowie die kältebedingte erhöhte Nachfrage im vierten Quartal 2024 zurückzuführen war.

e.optimum konnte zudem die Zusammenarbeit mit Vorlieferanten stabilisieren und weiter ausbauen. Durch neue Partnerschaften, einschließlich des Abschlusses zahlreicher Power Purchase Agreements (PPA) mit Energieerzeugern und Direktvermarktern, diversifizierte und stärkte sich das Lieferantenportfolio der Gesellschaft.

e.optimum überzeugt mit Stabilität, Vertrauen und erfolgreichem Stakeholder-Engagement

e.optimum verzeichnete eine niedrige Mitarbeiterfluktuation und konnte trotz des Wettbewerbs um qualifizierte Arbeitskräfte neue Mitarbeitende erfolgreich gewinnen. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern wurde fortgeführt.

Strategische Investitionen in erneuerbare Energien: e.optimum stärkt Engagement für die Zukunft

e.optimum bleibt seiner Verpflichtung zur Energiewende auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten treu. Im Geschäftsjahr 2024 entschieden sich zahlreiche Kunden für das clean energy Förderprogramm. So beteiligte sich eine hohe Kundenanzahl mit ca. 4.000 Lieferstellen an diesem Angebot. Rund 22.000 MWh Strom und 11.700 MWh Gas wurden im Tarif clean energy umgesetzt, mit steigender Tendenzen für die Zukunft.

Die freiwilligen finanziellen Beiträge der Kunden für diese Ökostrom- und Ökogasalternative werden im Jahr 2026 für den Bau von zwei Windenergieanlagen im Südschwarzwald verwendet. Für 2027 plant e.optimum gemeinsam mit der Ökostromgruppe Freiburg den Bau von zwei weiteren Windenergieanlagen in der Region Freiburg. Zusätzlich befindet sich ein weiteres Projekt im Bereich PV-Aufdachanlage in der Planung.

Diese strategischen Schritte unterstreichen das Engagement und die Vision von e.optimum, durch ein starkes Netzwerk, partnerschaftliche Beziehungen und technologische Investitionen, langfristiges und stabiles Wachstum zu sichern und aktiv an der Energiewende mitzuwirken.

