Aufbau der HSP US-Fabrik im Plan: Tochtergesellschaft der Trench Group startet Montage innovativer trockenisolierter Transformator-Durchführungen in Charlotte, USA

Charlotte, North Carolina, USA

Neues Werk im US-Bundesstaat North Carolina ist weltweit zehnter Produktionsstandort der Trench Group

Standort wird Spitzentechnologien für den Ausbau der Netzinfrastruktur in den USA fertigen

Investition von 60 Mio. USD schafft bis 2030 bis zu 140 Hightech-Arbeitsplätze in Fertigung und Engineering in Charlotte

Nach Montagebeginn im Februar soll die Produktion im Juli 2026 aufgenommen werden

Feierliche Eröffnung mit Kunden und Partnern, offiziellen Vertretern und Mitarbeitenden für den Sommer 2026 geplant

Charlotte, North Carolina, USA, 24. Februar 2026: Die Trench Group GmbH, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen zur Hochspannungsenergieübertragung, liegt beim Bau ihrer Produktionsanlage für Transformator-Durchführungen (Bushings) in Charlotte, North Carolina, USA, im Plan. In einer feierlichen Zeremonie für die Mitarbeitenden gab das Unternehmen am Montag den Start der Montage trockenisolierter Transformator-Durchführungen bekannt. Im Juli 2026 ist die Aufnahme der Produktion vorgesehen.

Das vom Tochterunternehmen HSP US betriebene Werk in Charlotte ist der dritte nordamerikanische und der erste US-Produktionsstandort der Unternehmens-gruppe. Der Aufbau lokaler Produktionskapazitäten unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Unterstützung der Energiewende in Nordamerika. Die Anlage wird im anfänglichen Ausbau jährlich bis zu 3.500 trockenisolierte Transformator-Durchführungen der höchsten Spannungsebenen im Bereich bis zu 800 Kilovolt (kV) herstellen. Die Prozesse und Produktdesigns basieren auf den weltweit bewährten und höchst-innovativen HSP-Standards.

"Mit unserer Investition von 60 Mio. USD in den neuen Standort in Charlotte leisten wir einen der bedeutendsten Beiträge für die Produktion von Hochspannungs-technologie in den USA in den vergangenen Jahren", sagt Dr. Bahadir Basdere, President & CEO der Trench Group. "Der Energiebedarf in Nordamerika ist enorm und steigt weiter an, angetrieben durch die notwendige Modernisierung und Stabilisierung des Stromnetzes und den rasanten Ausbau der Infrastruktur für Rechen- und Datenzentren. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 entfallen bereits über 40 % unseres gesamten Auftragseingangs der Trench Group auf Nordamerika. Unsere in unmittelbarer Kundennähe lokal gefertigten Transformator-Durchführungen werden eine Schlüsselrolle bei der Modernisierung der Energienetze in den USA spielen."

Schaffung von Arbeitsplätzen für hochqualifizierte Mitarbeitende

"Um den rasant steigenden Energiebedarf schnell decken zu helfen, gehen wir schnell voran: Bereits 15 Monate nach der Investitionsentscheidung haben wir die Montage aufgenommen. Unsere ersten Durchführungen sollen im dritten Quartal 2026 das Werk verlassen", erläutert Dr. Nils von Dietman, CEO von HSP US. "Mit unseren Transformator-Durchführungen "Made in USA" werden wir bis 2030 bis zu 140 Arbeitsplätze in Charlotte schaffen und damit die Wirtschaft North Carolinas unterstützen."

Derzeit sind im Werk bereits 25 Mitarbeitende tätig. Dr. Nils von Dietman betont: "Wir investieren stark in das Onboarding und die Schulung unserer neuen Mitarbeiter. Unsere Teams profitieren vom engen Austausch mit unseren bereits vorhandenen Standorten innerhalb des Produktionsnetzwerks der Trench Group. Neue US-Kollegen werden in Deutschland geschult, während Mitarbeiter aus Deutschland und anderen Standorten den Produktionsanlauf vor Ort in Charlotte unterstützen."

In dem neuen Werk werden mit trockenisolierten Transformator-Durchführungen Schlüsselkomponenten für die Hochspannungsstromübertragung hergestellt werden. Der Standort, der im Endausbau eine Gesamtfläche von ca. 20.000 m2 umfassen wird, wird vollständig vertikal integriert sein und eines der modernsten und leistungsfähigsten Hochspannungsprüflabore der Region beherbergen.

Strategische Partnerschaften als Wachstumsmotor in den USA

"Strom ist zu einer strategischen Ressource geworden, ebenso wie das Stromnetz. Der Bedarf an Übertragungsnetzen steigt weltweit enorm, insbesondere in den USA", so Dr. Bahadir Basdere. "Als Trench Group haben wir kürzlich mehrere langfristige Lieferverträge mit großen Transformatorenherstellern und wichtigen Hyperscalern in den USA abgeschlossen. Damit bekräftigen wir unsere Rolle als Schlüsselakteur beim Ausbau und der Modernisierung des Energienetzes der USA."

Die USA gelten als einer der am schnellsten wachsenden Märkte für Bushings. In den gesamten Vereinigten Staaten sind bis 2032 Investitionen in Höhe von schätzungsweise 55 bis 60 Milliarden US-Dollar in 765-kV-Übertragungsprojekte in wichtigen Korridoren in Planung oder bereits genehmigt. Die Trench Group geht davon aus, dass HSP einen bedeutenden Teil der Nachfrage für diese Projekte bedienen wird. Das Werk in Charlotte wird die Fertigungskapazitäten für Hochspannungsdurchführungen in den USA stärken. Damit wird der Standort eine Schlüsselrolle bei der rasanten globalen Expansion der Trench Group spielen, um die beispiellose globale Nachfrage nach Netzinfrastruktur und Hochspannungs-komponenten weltweit zu decken. Die Trench Group baut derzeit die Produktionskapazitäten für alle ihre Werke weltweit erheblich aus.

Über die Trench Group:

Die Trench Group ist ein weltweit führender Anbieter von Komponenten und Systemen für die Hochspannungsstromübertragung. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin und mehr als 100 Jahren Erfahrung ist führend im Bereich Hochspannungslösungen. Mit seinen Produktgruppen Durchführungen, Spulen und Messwandler ist das Unternehmen ein systemrelevanter Akteur im Bereich der Energiewende und der nachhaltigen Energie für die Zukunft. Diese intelligenten und technologisch ausgereiften Komponenten und Systeme werden für die Messung, den Schutz und den Anschluss innerhalb des Stromnetzes eingesetzt. Die Trench Group ist weltweit mit mehr als 2.900 Mitarbeitern an neun Produktionsstandorten und vier regionalen Vertriebszentren tätig.

Weitere Informationen finden Sie unter www.trench-group.com.

