LOTTO Bayern

Presseeinladung: Großes Finale der 10. Pokermeisterschaft der Spielbanken Bayern in Feuchtwangen

München (ots)

das größte Pokerturnier Bayerns geht in das entscheidende Finale. 1785 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind seit Oktober 2024 in ganz Bayern angetreten, um in das preisgekrönte Finale einzuziehen - mit dem Ziel, Bayerns Pokermeister 2025 zu werden. 202 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich durchgesetzt und spielen um ein Gesamtpreisgeld von 202.000 Euro. Am Final Table wird am Sonntag der Sieg ausgetragen. Für Spiel, Spaß und Spannung ist gesorgt. Zur Einstimmung sehen Sie sich gerne folgenden Video-Clip an, den Sie auch gerne medial verwenden dürfen.

Zu diesem einzigartigen Großevent in Bayern laden wir Sie herzlich ein und versprechen Ihnen ein spannendes Finalwochenende bei der 10. Pokermeisterschaft der Spielbanken Bayern in der Spielbank Feuchtwangen!

Das Finalwochenende beginnt am Freitag, den 24. Oktober, mit einem Charity-Turnier zugunsten des Evangelischen Vereins für Gemeindediakonie Feuchtwangen e.V. Das Geld fließt in die stationäre Kurzzeitpflegeeinrichtung des Vereins, die seit Oktober eröffnet hat. Damit wird eine wichtige Lücke in der Betreuung pflegebedürftiger Menschen in Feuchtwangen und Umgebung geschlossen. Am Charity-Turnier nehmen unter anderem prominente Persönlichkeiten wie die mehrfache Olympiasiegerin im Rennrodeln Natalie Geisenberger, der Welt- und Europameister im Handball Henning Fritz, Feuchtwangens Erster Bürgermeister Patrick Ruh und Sänger David Lugert teil.

Am Samstag, 25. Oktober, treten die Siegerinnen und Sieger der Ranglistenturniere aller neun Bayerischen Spielbanken gegeneinander an, um sich einen Platz im großen Finale am Sonntag, 26. Oktober, zu sichern. Dem Erstplatzierten winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Ablauf der 10. Pokermeisterschaft:

Freitag, 24.10.2024, ab 19.30 Uhr (Charity-Turnier)

Samstag, 25.10.2024, ab 14.00 Uhr (Start Poker-Turnier)

Sonntag, 26.10.2024, um 13.00 Uhr (Start Finale Poker Turnier)

in der Spielbank Feuchtwangen - Am Casino 1, 91555 Feuchtwangen

Wir würden uns freuen, Sie an einem oder mehreren Tagen in Feuchtwangen begrüßen zu dürfen. Bitte teilen Sie uns kurz mit, an welchem Tag und um welche Uhrzeit wir mit Ihrem Besuch rechnen dürfen. Für den Zutritt in die Spielbank benötigen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis. Personen unter 18 Jahren haben keinen Zutritt. Erst ab 21 Jahren ist eine Spielteilnahme im Casino möglich.

Für Rückfragen, weitere Informationen oder Interviewwünsche stehen wir Ihnen gerne per E-Mail unter presse@lotto-bayern.de oder telefonisch unter 089/28655-526 zur Verfügung.

Verena Ober

Original-Content von: LOTTO Bayern