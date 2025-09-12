LOTTO Bayern

Seit 1991 unterstützt die GlücksSpirale mit über 590 Millionen Euro die Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Tag des offenen Denkmals am 14. September 2025

München (ots)

Dr. Carolin Kerschbaumer, Vorsitzende der GlücksSpirale und Präsidentin der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, anlässlich des "Tags des offenen Denkmals®" am 14. September:

"Am Tag des offenen Denkmals erinnern uns historische Bauwerke daran, wie wertvoll unser kulturelles Erbe ist. Die GlücksSpirale trägt dazu bei, dass diese Orte bewahrt werden und für kommende Generationen erlebbar bleiben. Mit über 590 Millionen Euro haben die GlücksSpirale und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz seit 1991 zum Erhalt von zahlreichen Denkmalen in Deutschland beigetragen. Mit der GlücksSpirale bringen wir diese Zeitzeugen nicht nur heute zum Strahlen, sondern sichern auch ihre Zukunft. Denn jedes Los der GlücksSpirale trägt auch in Zukunft dazu bei, dass diese einzigartigen Schätze für kommende Generationen erhalten bleiben."

Der Tag des offenen Denkmals bietet allen Kultur- und Geschichtsinteressierten jedes Jahr die Möglichkeit, hinter ansonsten verschlossenen Türen auf Entdeckungsreise zu gehen und einzigartige Denkmale zu besichtigen. Er steht dieses Mal unter dem Motto "Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?" Über 5.000 Denkmaltüren öffnen am 14. September deutschlandweit für ein breites Publikum: Die Besucherinnen und Besucher können sonst nicht zugängliche Orte entdecken, sich von historischen Handwerkstechniken begeistern lassen oder Experten bei Restaurierungsmaßnahmen exklusiv über die Schulter blicken. Mehr Informationen, das Programm und die geöffneten Denkmale sind unter https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/ zu finden.

