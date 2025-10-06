LOTTO Bayern

Sieger-Chance-Rente von 5.000 Euro monatlich, zehn Jahre lang, geht nach Nordrhein-Westfalen

München (ots)

Ein im Kreis Borken/ Nordrhein-Westfalen anonym abgegebener GlücksSpirale-Spielauftrag hat eine/n noch unbekannte/n Spielteilnehmer/in am Samstagabend zum/r Sieger-Chance-Rentner/in gemacht.

Sein/e Besitzer/in erhält bis ins Jahr 2035 monatlich 5.000 Euro aufs Konto überwiesen, weil er/sie bei der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance die bei der Ziehung am Samstag, 06.10.2025, gezogene Losnummer 967339 getippt hatte. Er/sie hat bis spätestens 31. Dezember 2028 Zeit, den Gewinn von insgesamt 600.000 Euro bei Westlotto anzufordern.

Die noch unbekannte Person hatte ihren Spielauftrag für die Teilnahme an der GlücksSpirale, deren Zusatzlotterie Sieger-Chance sowie den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 abgegeben. Für den Spielauftrag hatte er/sie inklusive Bearbeitungsgebühr 12,25 Euro eingesetzt.

Weitere Gewinne von je 10.000 Euro gingen bei der Sieger-Chance am Samstag nach Berlin und Bayern.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Bearbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro - 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Ein-satzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro und 2 Chancen auf 10.000 Euro.

Über 2,5 Mrd. Euro flossen in gemeinnützige Zwecke seit Gründung der GlücksSpirale

Aus den Erträgen der GlücksSpirale gingen 2024 bundesweit insgesamt über 62,5 Mio. Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten. Mit diesen Erträgen können diese gemeinnützigen Organisationen wieder zahlreiche Projekte unterstützen.

Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrer Einführung über 850 Mio. Euro dem Sport, über 740 Mio. Euro der Wohlfahrt, über 590 Mio. Euro dem Denkmalschutz und über 370 Mio. Euro für gemeinnützige Projekte den regionalen Organisationen bereit, insgesamt über 2,5 Mrd. Euro.

Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen in 2024 über 7,9 Mio. Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund. Seit Einführung dieser Zusatzlotterie 2016 flossen insgesamt über 57,5 Mio. Euro an den Deutschen Olympischen Sportbund.

Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuell