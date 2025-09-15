LOTTO Bayern

Glück im Doppelpack: 1,2 Millionen sofort und jeden Monat 5.000 Euro bis 2045 aufs Konto für GlücksSpirale-Rentner aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg

Bild-Infos

Download

München (ots)

Gleich zwei GlücksSpirale-Renten hat die Ziehung der Gewinnzahlen am Samstagabend, 13. September, gebracht.

Die noch unbekannten Glückspilze aus dem Landkreis Karlsruhe/ Baden-Württemberg und dem Landkreis Soest/ Nordrhein-Westfalen erhalten jeweils einen Kombigewinn in Höhe von 1,2 Millionen Euro sofort und zusätzlich 20 Jahre lang jeden Monat 5.000 Euro ausbezahlt. Sie haben bis 31. Dezember 2028 Zeit, ihre Gewinne abzufordern.

Die beiden frischgebackenen Rentner/innen hatten ihre Spielaufträge mit der siebenstelligen Gewinnzahl 2462079 anonym in ihren LOTTO-Annahmestellen abgegeben.

Der in Baden-Württemberg getippte Spielauftrag war für die Teilnahme an der internationalen Lotterie Eurojackpot, den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 sowie für die GlücksSpirale abgegeben worden. Die nach Nordrhein-Westfalen gefallene Rente wurde mit einem GlücksSpirale-Spielauftrag erzielt, der für zwei Ziehungen auch an der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance teilnahm.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Be-arbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro - 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro und 2 Chancen auf 10.000 Euro.

Über 2,5 Mrd. Euro flossen in gemeinnützige Zwecke seit Gründung der GlücksSpirale

Aus den Erträgen der GlücksSpirale gingen 2024 bundesweit insgesamt über 62,5 Mio. Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten. Mit diesen Erträgen können diese gemeinnützigen Organisationen wieder zahlreiche Projekte unterstützen.

Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrer Einführung über 850 Mio. Euro dem Sport, über 740 Mio. Euro der Wohlfahrt, über 590 Mio. Euro dem Denkmalschutz und über 370 Mio. Euro für gemeinnützige Projekte den regionalen Organisationen bereit, insgesamt über 2,5 Mrd. Euro.

Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen in 2024 über 7,9 Mio. Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund. Seit Einführung dieser Zusatzlotterie 2016 flossen insgesamt über 57,5 Mio. Euro an den Deutschen Olympischen Sportbund.

Das Foto ist unter dem Quellennachweis "Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung" honorarfrei verwendbar.

Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuell