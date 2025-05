medi GmbH & Co. KG

Studie belegt: Medizinische Kompressionsstrümpfe Klasse 1 verringern Beschwerden bei unkomplizierten Krampfadern

Bayreuth

Schweregefühl, Schmerzen, Schwellungen und Pochen zählen zu den hauptsächlichen Symptomen der unkomplizierten Varikose (Krampfadern). Diese verbessern sich bereits beim regelmäßigen Tragen von Kompressionsstrümpfen der Klasse 1. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie. Sie wurde durchgeführt unter der Leitung von Professor Dr. Markus Stücker, Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, St. Josef-Hospital, Katholisches Klinikum Bochum.*

Die Durchführung der Studie erfolgte im Zeitraum Januar 2019 bis September 2022. Sie entstand mit Unterstützung der eurocom e. V. (European Manufacturers Federation for Compression Therapy and Orthopaedic Devices). Zu den Aufgaben des Wissenschaftlichen Beirats der eurocom e.V. gehört unter anderem die Initiierung, Begleitung, Weiterentwicklung von Studien und Leitlinien (www.eurocom-info.de).

Es nahmen Patient:innen mit unkomplizierter Varikose im Alter von 18 bis 75 Jahren teil. Die Studienteilnehmer:innen wurden per Zufall in zwei Gruppen eingeteilt: Die Interventionsgruppe trug in der zweiten bis fünften Studienwoche medizinische Kompressionsstrümpfe, die Kontrollgruppe trug während der gesamten Studiendauer keine medizinischen Kompressionsstrümpfe. Alle Teilnehmer:innen dokumentierten ihre Symptome täglich in einem digitalen Tagebuch. Die Interventionsgruppe trug mediven plus Knie- oder Schenkelstrümpfe der niedrigsten medizinischen Kompressionsklasse 1.

Aus den Ergebnissen beim Tragen von medizinischen Kompressionsstrümpfen der Kompressionsklasse 1 in der vierwöchigen Beobachtungszeit

Das Auftreten der Symptome reduzierte sich um nahezu 30 Prozent.

Die Häufigkeit der Schmerzen verringerte sich um fast 40 Prozent.

Die Frequenz der Schwellungen der Beine und Füße ging um über 40 Prozent zurück.

Die Studienergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit und den Nutzen der Kompressionstherapie bei Venenleiden. Sie zeigen, dass bereits das Tragen von medizinischen Kompressionsstrümpfen Klasse 1 zur Verbesserung von varikose-typischen Beschwerden führt. Das regelmäßige Tragen der Kompression verringert die Symptome. Bei den Patient:innen der Kontrollgruppe ohne medizinische Kompressionsstrümpfe dagegen nahm im Studienzeitraum die Häufigkeit von Schmerzen (fast 12 Prozent) sowie von Beinschwellungen (fast 3 Prozent) sogar zu.

Venenleiden und die komfortable Therapie mit dem medizinischen Kompressionsstrumpf mediven® plus

Der rundgestrickte mediven plus Kompressionsstrumpf zeichnet sich durch seine zuverlässige Kompression, hohe Strapazierfähigkeit und blickdichte Optik aus. Er kaschiert unauffällig Krampfadern und Besenreiser.

mediven plus ist als Knie- und Schenkelstrumpf sowie als Strumpfhose in den Kompressionsklassen 1 bis 3 (leichte, mittlere, starke Kompression) erhältlich. Die Strumpfhose gibt es auch mit weichem Schwangerschaftsleibteil.

Funktionelle Ausstattungsmerkmale wie die Plus-Ferse, eine optimierte Fußspitze, Sohlenverstärkung und das fünf Zentimeter breite Bündchen sorgen für optimalen Sitz und Tragekomfort.

mediven plus bietet aufgrund seiner Materialstärke, Passform und Produkteigenschaften auch besonders hohen Tragekomfort bei starken Oberschenkeln und weichem Bindegewebe.

mediven plus gibt es in 14 Farben. Der Kompressionsstrumpf kann auf Wunsch sogar mit funkelnden Kristallen veredelt werden.

Kurzer Exkurs Venenleiden

Unser Blutkreislauf besteht aus Venen und Arterien. Die Venen transportieren das Blut zum Herzen. Sind die Venenklappen - die Rückschlagventile in den Venen - beeinträchtigt und schließen nicht mehr richtig, kann das Blut nicht vollständig zum Herzen geleitet werden. Es versackt in den Venen und sie weiten sich. Dadurch staut sich das Blut in den Beinen und Füßen. Häufige erste Anzeichen sind Besenreiser, bereits deutlich erweiterte Venen zeigen sich als Krampfadern. Unbehandelt kann daraus eine chronisch venöse Insuffizienz entstehen. Dann steigt das Risiko, an einer Venenentzündung oder Thrombose zu erkranken sowie an einem offenen Bein (Ulcus cruris). Die einfache und effektive Therapie bei Venenleiden sind medizinische Kompressionsstrümpfe. Für mehr Lebensqualität: Der gezielte medizinische Kompressionsdruck fördert den Blutfluss zum Herzen und lindert so Schwellungen und Spannungsgefühle. Die Beine fühlen sich wieder leichter und fitter an.

Bei medizinischer Notwendigkeit können medizinische Kompressionsstrümpfe ärztlich verordnet werden. Im medizinischen Fachhandel werden sie angepasst. Informationen zum mediven plus sowie weiteren mediven Qualitäten gibt es im Internet unter www.medi.de/venentherapie. Kontakt: medi Verbraucherservice, Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de. Unter www.medi.de/infomaterial stehen Infobroschüren zum kostenlosen Download bereit.

* Stücker M et al. Efficacy of medical compression stockings class I on the reduction of symptoms in patients with uncomplicated varicose veins. Vasa. 2025;54(1):67-72. Online veröffentlicht unter: www.eurocom-info.de/ueber-uns/umfragen-und-studien (letzter Zugriff: 12.05.2025)

medi - ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten am Standort Bayreuth rund 1.800 Mitarbeiter:innen (weltweit rund 3.000) einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Das Ziel ist es, Anwender:innen und Patient:innen maximale Therapieerfolge im medizinischen Bereich (medi Medical) und darüber hinaus ein einzigartiges Körpergefühl im Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. Die Leistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung, orthopädische Einlagen und digitale Gesundheitslösungen. Zudem fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten mit ein. Der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth gelegt. Heute liefert medi mit einem Netzwerk aus Distributoren sowie eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.com

