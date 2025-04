medi GmbH & Co. KG

Bei Schulterbeschwerden: Digitaler Therapiebegleiter DiGA companion® shoulder

Bayreuth (ots)

Bei Schulterläsionen, Schulterbeschwerden und -schmerzen kann jetzt die Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) companion shoulder mit effektiven Übungen und Wissen die Therapie begleiten. Sie wurde von PrehApp (Hersteller von medizinischer Software) und dem Medizinprodukte-Hersteller medi entwickelt. Bei entsprechender Diagnose kann sie ärztlich verordnet werden. Die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Private Krankenkassen übernehmen sie häufig, dort sollte vorab angefragt werden.

Eine Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) wird auch als "App auf Rezept" bezeichnet. Sie erfüllt hohe gesetzliche Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Qualität und Datensicherheit. Nach erfolgreicher Prüfung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) kann dann eine DiGA - wie companion shoulder - verordnet werden.

In drei Schritten zum Training mit companion shoulder: Einloggen, loslegen und 90 Tage nutzen

Schritt 1: Bei entsprechender Diagnose kann die DiGA companion shoulder verordnet werden (Hausärzt:in, Orthopäd:in, Allgemeinmediziner:in). Liegen bereits medizinische Nachweise über die Diagnose vor, können Patient:innen companion shoulder damit direkt bei der Krankenkasse beantragen.

Schritt 2: Anschließend übersenden die Patient:innen das Rezept oder den Diagnose-Nachweis an die Krankenkasse. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten die Patient:innen von ihrer Krankenkasse dann den Rezept-Code.

Schritt 3: Nun geben die Patient:innen im Browser ihres Laptops, Tablets, Smartphones oder stationären Computers die Internetadresse www.schulter.app ein undlegen sich einen Benutzernamen und ein Passwort an.

Anschließend wird der Rezept-Code in der Web-App eingegeben und zur Nutzung freigeschaltet. Die Anwendungsdauer beträgt 90 Tage. Dann wird ärztlicherseits über eine Folgeversorgung für die DiGA companion shoulder entschieden.Bei companion shoulder handelt es sich um eine "Web-App", die ausschließlich über den Browser (wie Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge) genutzt wird.

24 / 7 digitales Training mit der DiGA companion shoulder - an jedem Ort, zu jeder Zeit

Die DiGA companion shoulder umfasst ein Trainingsprogramm sowie eine Wissensbibliothek. Sie wurde nach den neuesten Therapieansätzen mit Physiotherapeut:innen, Sportwissenschaftler:innen und Ärzt:innen entwickelt.

Ob Übungen mit dem Gymnastikband oder Armpendeln mit Gewichten: Das Trainingsprogramm enthält vielfältige Übungen aus den Bereichen Mobilisation, Kräftigung und Koordination. Es kann einfach in den Alltag eingebaut werden. Die Übungen sind auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Rund 15 bis 30 Minuten dauert die tägliche Therapieeinheit. Die Trainingsintervalle zeichnen sich durch die schrittweise, genaue Anleitung in Echtzeit aus. Alle Übungen werden vorab erklärt und während der Ausführung per Video ausführlich erläutert. Es gibt genaue Angaben zur Dauer, Anzahl der Durchgänge und Wiederholungen pro Übung.

Das adaptive Trainingsprogramm passt sich automatisch an die patientenindividuellen Rückmeldungen und Bedürfnisse an. An der persönlichen Tagesform oder dem aktuellen Schmerz richten sich dann die Übungen des Folgetages aus.

Die Übungen werden im Sitzen oder Stehen ausgeführt. Die benötigten Utensilien sind in der App aufgeführt. So können sich die Patient:innen auf die Trainingseinheit vorbereiten.

Die Wissensbibliothek bietet kompakte Informationen über die Beschwerdebilder und die Therapie. Alle Beiträge sind jederzeit flexibel abrufbar. Zum Abschluss kann bei einem Quiz das Gelernte vertieft werden.

Erfolge nachhalten mit der medi companion Trainingsstatistik

companion shoulder bündelt alle Aktivitäten in einer Trainingsstatistik. So haben Anwender:innen den Therapieverlauf, die Fortschritte und die Schmerzentwicklung immer im Blick. Ärzt:in oder Krankenkasse haben keinen Zugriff auf die Daten. Ein Therapiebericht kann von den Patient:innen ausgedruckt oder als PDF per E-Mail versandt werden, um diesen mit den behandelnden Ärzt:innen zu besprechen. So lassen sich weitere therapeutische Maßnahmen individuell anpassen.

Zum Hintergrund: Die Schulter - Kugelgelenk mit viel Bewegungsspielraum

Die Schulter verbindet die Arme mit dem Rumpf und zählt zu unseren beweglichsten Gelenken. Das Schultergelenk besteht aus Knochen, Muskeln, Sehnen und Bändern. Dort treffen Schulterblatt, Schlüsselbein und Oberarmknochen zusammen. Die Schulter ist im Dauereinsatz - wir bewegen sie bei nahezu jeder körperlichen Aktivität: bei handwerklichen Tätigkeiten, im Garten, Büro, Haushalt und sogar nachts im Schlaf, wenn wir uns umdrehen. Schulterbeschwerden und -schmerzen sind weit verbreitet und sehr individuell. Überbeanspruchung, einseitige oder sich ständig wiederholende Bewegungen, ein Sturz oder Unfall, ein Schlag auf die Schulter, entzündliche Erkrankungen oder Abnutzung sind häufige Ursachen. Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Steifheit können dann die Folge sein.

Zu häufigen Schulterbeschwerden zählen

Bursitis im Schulterbereich, eine Entzündung des Schleimbeutels

Impingementsyndrom, auch bekannt als "Schulterengpasssyndrom"

Tendinitis der Bizepssehne, eine Entzündung der Sehne des Bizepsmuskels

Läsion der Rotatorenmanschette, also Schädigungen der Muskeln oder Sehnen, die das Schultergelenk stabilisieren

Gezielte Übungen können die Beweglichkeit verbessern und Schmerzen lindern. Die App companion shoulder ist dann der digitale und effektive Begleiter für eine aktive Therapie.

Weitere Informationen gibt es unter www.medi.biz/companion-shoulder, per E-Mail an medi@schulter.app sowie im medi Verbraucherservice, Telefon 0921 912-750.

Zweckbestimmung: Die Digitale Gesundheitsanwendung companion® shoulder ist ein therapeutisches Trainingsprogramm für Patienten mit Schulterbeschwerden. Dabei werden den Patienten individualisierte Therapieinhalte evidenzbasiert und leitliniengerecht zum Eigentraining bereitgestellt und auf Basis der Patientenangaben an die individuellen Bedürfnisse des Patienten angepasst. Zusätzlich bietet ein edukativer Bereich medizinische Wissensartikel. Erläuterungen zur medizinischen Zweckbestimmung: companion® shoulder ist nicht dafür bestimmt, Informationen zu liefern, die für diagnostische oder therapeutische Entscheidungen herangezogen werden können.

medi - ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten am Standort Bayreuth rund 1.800 Mitarbeiter:innen (weltweit rund 3.000) einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Das Ziel ist es, Anwender:innen und Patient:innen maximale Therapieerfolge im medizinischen Bereich (medi Medical) und darüber hinaus ein einzigartiges Körpergefühl im Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. Die Leistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung, orthopädische Einlagen und digitale Gesundheitslösungen. Zudem fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten mit ein. Der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth gelegt. Heute liefert medi mit einem Netzwerk aus Distributoren sowie eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.com

