medi ist Preisträger des begehrten iF DESIGN AWARD 2025 für die Design-Kampagne Rund- und Flachstrick

In der Kategorie Communication & Design ist die Design-Kampagne Rund- und Flachstrick von medi mit dem iF DESIGN AWARD 2025 ausgezeichnet worden. Damit setzt der Medizinprodukte-Hersteller aus Bayreuth seine Erfolgsgeschichte fort und zeigt ein weiteres Mal: Moderne Bildsprache, ermutigende Kampagnenbotschaften und innovative Produkte, die nicht nur funktionale Zwecke erfüllen, sondern den Lebensstil ihrer Träger:innen widerspiegeln, sind der neue Maßstab. Überreicht wird der Preis am 28. April 2025 im Berliner Friedrichstadt-Palast.

Mit der aktuellen Design-Kampagne Rund- und Flachstrick hat medi den iF DESIGN AWARD 2025 in der Kategorie Communication & Design gewonnen. Insgesamt wurden fast 11.000 Produkte und Projekte aus 66 Ländern ins Rennen geschickt. Bewertet wurde entlang der fünf Kriterien Idee, Form, Funktion, Differenzierung und Nachhaltigkeit. Stefanie Schimoni, Team Lead Visual Brand Experience bei medi und verantwortlich für die Kreativkonzeption, über die Auszeichnung: "Ich bin unglaublich stolz auf diese Teamleistung! Es hat jede Menge Spaß gemacht, sich strategisch und kreativ auszutoben - und damit die Kampagnen der letzten Jahre noch einmal zu toppen. Seit über 60 Jahren gilt der iF DESIGN AWARD als Gütesiegel für herausragende Design-Leistungen weltweit - und ist somit eine schöne Bestätigung unserer Arbeit."

Design-Kampagne verbindet Mode mit Funktionalität

Die Design-Kampagne von medi präsentiert die Therapie mit medizinischen Kompressionsstrümpfen in einem neuen Licht und setzt ein klares Statement. "Die Kampagne geht über die reine Produktkommunikation hinaus und stellt medizinische Kompressionsstrümpfe als modisches Statement dar, das die persönliche Ausdruckskraft unterstützt. Unsere Message: Kompression ist heute kompromisslos - medizinisch top versorgt und modisch en vogue", erklärt Katharina Funk, Junior Produkt Marketing Managerin Campaign bei medi und verantwortlich für die Design-Kampagne. "Damit schenkt sie Patient:innen den Mut, ihre Wünsche, Träume und einzigartige Persönlichkeiten immer wieder neu zu entdecken und zum Ausdruck zu bringen - trotz oder gerade mit gesundheitlichen Herausforderungen. So setzt die Kampagne ein Zeichen für Stärke und Stil und inspiriert Betroffene, ihre Lebensfreude durch Mode selbstbewusst zu unterstreichen. Dabei hebt die Verbindung aus ikonischer Location, kraftvoller Symbolik und starker Design-Umsetzung medi als moderne Marke hervor, die den Bedürfnissen und der persönlichen Ästhetik von Patient:innen gerecht wird."

Geshootet wurden die Fotos und Videos im bekannten Gebäudekomplex La Muralla Roja im spanischen Calpe - entworfen 1973 von Star-Architekt Ricardo Bofill. Die Location mit ihren verschiedenen Rot- und Blautönen, dem Labyrinth aus Treppen, Höfen und verwinkelten Gängen war die perfekte Kulisse, um die zwei neuen Trendfarben Lichtblau und Rostrot für Rund- und Flachstrickversorgungen einzigartig in Szene zu setzen. Dazu Stefanie Schimoni: "Die ästhetische Klarheit und der starke visuelle Bezug zur Architektur der Location machen die Kampagne unverwechselbar und ansprechend. Wir haben zum ersten Mal echte Patient:innen aus aller Welt als Testimonials gewählt, um zu zeigen: Die Herausforderungen, Anliegen und Wünsche von Betroffenen sind weltweit ähnlich. Begleitet durch ermutigende Aufrufe und empathische Wordings sowie Statements echter Patient:innen spricht die Kampagne eine Sprache, die den Ton ihrer Zielgruppe trifft."

Über den iF DESIGN AWARD

Die iF Jury, bestehend aus 131 Design-Expert:innen aus 23 Ländern, vergab die Auszeichnung dieses Jahr an 2.211 Preisträger:innen aus 50 Ländern. Verliehen wird der Preis einmal im Jahr von Deutschlands ältester, unabhängiger Design-Institution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover. Zum iF DESIGN AWARD 2025 konnten Produkte, Projekte und Konzepte in neun Disziplinen eingereicht werden: Produkt-, Kommunikations-, Verpackungs- und Service-Design, Architektur und Innenarchitektur, User Experience (UX), User Interface (UI) und Professional Concept. 1954 wurde der iF DESIGN AWARD erstmalig vergeben und gehört seitdem zu den renommiertesten und größten Design-Wettbewerben der Welt.

