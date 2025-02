Neue innovative Orthese medi® Epico ROM®s PRU

medi GmbH & Co. KG

Der Medizinprodukte-Hersteller medi hat sein Sortiment bei Verletzungen und Schmerzen am Ellenbogen um eine neue Spezialorthese ergänzt: Ab sofort ist die medi Epico ROMs PRU bestellbar. Das Besondere: Durch die stufenweise Einstellung der Bewegungsrange in Extension und Flexion sowie Pronation und Supination des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks ist ein optimaler, patientenindividueller Therapieverlauf gewährleistet. Eingesetzt werden kann die Orthese postoperativ nach einer Refixation der medialen und / oder lateralen Seitenbänder oder konservativ nach Ellenbogenluxationen.

Mit der medi Epico ROMs PRU hat medi eine Ellenbogenorthese mit innovativer Funktionsweise auf den Markt gebracht. Dabei sind die Flexions- und Extensionsbegrenzungen in 10er-Schritten einstellbar, von kompletter Streckung (0°) bis zu einer Beugung von 120°. Das Highlight: Speziell für eine frühfunktionelle Mobilisierung bei gleichzeitiger Immobilisierung kann die Orthese zusätzlich in Supination und Pronation (jeweils 0°-15°-45°-75°) des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks eingestellt werden. Diese Einstellung der Unterarmdrehung gewährleistet eine bestmögliche Entlastung verletzter und / oder operierter Strukturen. Der Unterarm kann so in Pronation ruhiggestellt werden, um die lateralen Seitenbänder zu entlasten. Für mediale Bandstrukturen und das Radiusköpfchen kann die Ruhigstellung in Supination zielführend sein. Der Vorteil: Im weiteren Heilungsverlauf kann der gesamte Bewegungsumfang am Ellenbogen schrittweise freigegeben werden - Patient:innen sind dadurch in der Lage, Bewegungen zu üben, ohne das Handgelenk zu belasten oder den Ellbogen zu strecken beziehungsweise zu beugen. Zudem können durch die Führung und definierte Bewegungsbegrenzung bewegungsbegleitende Schmerzen verhindert werden.

Stabiler Halt bei komfortablem Design

Die medi Epico ROMs PRU überzeugt nicht nur durch das stufenweise Einstellen der Bewegungsrange, sondern durch ihren angenehmen Tragekomfort und das leichte Gewicht. Das rutschfeste, konisch verlaufende Oberarm-Polster sorgt für einen sicheren Halt und schmiegt sich an den Arm an. Die ausgestellte Handauflage bietet auch Händen, die einen starken Schwellungszustand aufweisen, eine angenehme, sichere Lagerung und vermeidet unzuträgliche Pronations- und Supinationsbewegungen. Werkzeug zur Einstellung der Handauflage liegt dem Produkt bei.

Aus der Praxis für die Praxis

Entwickelt wurde die medi Epico ROMs PRU mit Spezialist:innen im Bereich der Ellenbogenchirurgie. Der Namenszusatz "PRU" leitet sich aus dem proximalen Radius-Ulnar-Gelenk ab, kurz PRU ("Radius" lateinisch für die Speiche, "Ulna" für die Elle).

Geeignet ist die neue Ellenbogenorthese von medi für alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellenbogengelenks und einstellbarer Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks erforderlich ist. Dazu gehören beispielsweise:

Die operative Refixation der medialen und / oder lateralen Seitenbänder

Operativ versorgte Bizeps- oder Trizepsrupturen

Die konservative Therapie von Ellenbogenluxationen

Die operative Versorgung von Ellenbogenluxationsfrakturen

Im Fachgeschäft passen Orthopädietechniker:innen die Ellenbogenorthese an, Polster und Gurtbänder können individuell gekürzt werden. Erhältlich ist die medi Epico ROMs PRU in zwei Größen (S, L) jeweils für den rechten und linken Arm - die Größe richtet sich dabei nach der Unterarmlänge der Patient:innen.

Die Verordnung medizinischer Hilfsmittel - wie Ellenbogenorthesen - ist frei von Budgets und Richtgrößen. Informationsmaterial für Ärzt:innen gibt es im medi Kundencenter, Telefon 0921 912-977, E-Mail arzt@medi.de. Fachinformationen für den Sanitätsfachhandel können unter Telefon 0921 912-333, E-Mail auftragsservice@medi.de angefordert werden.

Surftipp:

www.medi.de/produkte/medi-epico-rom-s www.medi.de/arzt/therapietipps/orthopaedische-therapie/ellenbogenschmerzen

Zweckbestimmung: medi® Epico ROM®s PRU ist eine Ellenbogenorthese zur Mobilisierung mit einstellbarer Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks.

