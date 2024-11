ZDF

Wenn Magie bewegt: "Magic Moves" im ZDF und bei KiKA

Einzigartiges Zaubercamp mit den Ehrlich Brothers: Das ZDF und das LMU Klinikum München gehen in dem Social Factual "Magic Moves" gemeinsam der Frage nach, ob das Erlernen von Zaubertricks die motorischen Fähigkeiten von Kindern mit halbseitiger körperlicher Lähmung (Hemiparese) verbessern kann. Vier Folgen strahlt das ZDF ab 30. November 2024, samstags, 19.25 Uhr aus, bei KiKA laufen acht Folgen "Magic Moves Kids" ab 1. Dezember 2024, sonntags, 14.40 Uhr. In der ZDFmediathek sind alle Folgen bereits abrufbar.

Die beiden populärsten Magier Deutschlands, die Ehrlich Brothers, begleiten zehn Kinder mit Hemiparese in ein zweiwöchiges Camp: An der Seite des LMU Klinikums München und eines spezialisierten Therapeutenteams erwartet die Kinder ein innovatives, altersgerechtes Training – eine emotionale Reise mit einem magischen Finale vor Familie und Freunden.

Bis zu zwei von 1.000 Kindern in Deutschland leiden an einer Hemiparese, verursacht durch angeborene oder erworbene Schädigungen des Gehirns. Vorangegangene wissenschaftliche Studien legen nah, dass man durch bestimmte Therapien das Gehirn austricksen, neue Areale aktivieren und so die Beweglichkeit und Motorik der betroffenen Kinder verbessern kann. Auch durch das Erlernen von magischen Tricks? Die Ergebnisse der Dreharbeiten fließen in eine wissenschaftliche Untersuchung ein.

"Magic Moves" ist ein Gemeinschaftsprojekt der ZDF-Hauptredaktionen Show und Kinder und Jugend und wird wissenschaftlich begleitet von Ärztinnen des Dr. von Haunerschen Kinderspitals und des integrierten sozialpädiatrischen Zentrums (iSPZ Hauner) am LMU Klinikum München, des Zentrums für Neuropädiatrie der Schönklinik Vogtareuth und des Kinderzentrums Maulbronn.

