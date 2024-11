ZDF

ZDF-Programmhinweis Freitag, 13. Dezember 2024, 1.00 Uhr

Wahre Verbrechen (3) und Freitag, 3. Januar 2025, 1.00 Uhr

Wahre Verbrechen (4)

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie die aktualisierten Programmtexte: Freitag, 13. Dezember 2024, 1.00 Uhr Wahre Verbrechen (3) Suche nach Gerechtigkeit "Wahre Verbrechen" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Außerdem berichten sie, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind. In dieser Ausgabe geht es um folgende Fälle: "Ein Kind darf keine Erinnerung werden", sagt Ralf Salice. Seit 2020 sucht er seine Tochter. Auf einer Wanderung im Schwarzwald ist die damals 26-Jährige spurlos verschwunden. Es ist der 12. September 1992, als Jäger im Südwesten Norwegens eine Leiche entdecken. Neben ihr: ein Teddybär. Doch wer ist der Tote? Die Opfer waren hilflos - betagt, krank oder geschwächt. Drei Mitarbeiter eines Pflegeheims maßen sich an, Richter über Leben und Tod zu sein und töten mehrere Heimbewohner. Die Taten bleiben monatelang unentdeckt. Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz leitet damals die Ermittlungen und erinnert sich bis heute an die besondere Grausamkeit dieses Falls.

Freitag, 3. Januar 2025, 1.00 Uhr Wahre Verbrechen (4) Suche nach Gerechtigkeit "Wahre Verbrechen" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Außerdem berichten sie, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind. In dieser Ausgabe geht es unter anderem um diese beiden Fälle: Der Elfjährige wollte mit dem Fahrrad zu einem Freund, wenige Minuten vom Elternhaus entfernt. Er kommt nie an. Fast vier Jahrzehnte später ist dieser Mordfall nicht geklärt. Wer ist die tote Frau im Niddapark in Frankfurt am Main? Von wem stammt die Blutspur in der Nähe des Tatorts, die nicht vom Opfer ist? Kann Staatsanwältin Miriam Haßbecker den Fall lösen? Letzte Folge "Wahre Verbrechen".

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell