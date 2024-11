ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 49/24

Mainz (ots)

Woche 49/24 Sa., 30.11. 12.00 sportstudio live Weltcup Nordische Kombination Skispringen Männer . . . ca. 12.15 Uhr Bitte Ergänzungen beachten: Eishockey: DEL, 21. Spieltag Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt Zusammenfassung Kommentator: Konstantin Klostermann Bitte streichen: Adrian von der Groeben . . . So., 1.12. 23.45 Precht Bitte Ergänzungen beachten: Europa neu erfinden Richard David Precht im Gespräch mit Robert Menasse Woche 2/25 Mi., 8.1. 22.45 Schatzinseln im Pazifik - Leben mit dem Ozean (1) Bitte Ergänzung beachten: Von Hawaii zu den Cookinseln (Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 15.1.2024, 0.45 Uhr beachten.) Do., 9.1. 22.15 Schatzinseln im Pazifik - Leben mit dem Ozean (2) Bitte Ergänzung beachten: Von den Chathaminseln nach Enewetak (Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 15.1.2024, 1.30 Uhr beachten.)

