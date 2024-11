ZDF

"sportstudio live" im ZDF startet in die neue Wintersport-Saison

Mainz (ots)

Die ganze Vielfalt des Wintersports live im ZDF: Zum ersten Mal in der neuen Saison 2024/2025 überträgt "sportstudio live" im ZDF am Samstag, 30. November, von 12.00 bis 19.00 Uhr, und am Sonntag, 1. Dezember 2024, von 11.50 bis 18.55 Uhr die Wintersport-Weltcups im Biathlon, Skispringen, Nordische Kombination, Langlauf, Rodeln und Ski alpin. Im ZDF-Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek geht es bereits einen Tag früher los: Am Freitag, 29. November 2024, ist ab 11.25 Uhr und ab 15.00 Uhr die Nordische Kombination beim Weltcup im finnischen Ruka zu verfolgen.

Auch die neue Saison bestreitet das ZDF wieder mit einem kompetenten Wintersport-Team: Katrin Müller-Hohenstein und Katja Streso führen abwechselnd im ZDF-Studio durch die langen Wintersport-Sendestrecken an den Wochenenden. Zum Auftakt am Samstag, 30. November 2024, 12.00 Uhr, begrüßt zunächst Katja Streso die Zuschauerinnen und Zuschauer zum ersten ZDF-Wintersport-Nachmittag in der neuen Saison. Am zweiten langen Wintersport-Wochenende, am 14. und 15. Dezember 2024 im ZDF, begleitet Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die Live-Sport-Vielfalt.

Auftakt mit zwei Biathlon-Expertinnen

Bei den Biathlon-Übertragungen im ZDF ist in dieser Saison erstmals Denise Herrmann-Wick als neue Expertin dabei, die im vergangenen Jahr als "Sportlerin des Jahres 2023" ihre Erfolgskarriere beendet hatte. Zum Auftakt der neuen Saison ist sie am 30. November und 1. Dezember 2024 im ZDF zusammen mit ZDF-Biathlon-Expertin Laura Dahlmeier im Analyse-Einsatz bei Moderator Alexander Ruda. Als neues Kommentatoren-Duo bei den Biathlon-Übertragungen im ZDF sind dann Kommentator Volker Grube und Co-Kommentator Sven Fischer am Mikrofon, der zuvor mehr als 16 Jahre lang als ZDF-Biathlon-Experte bei den ZDF-Übertragungen mitwirkte. Neu am Mikrofon ist zudem Kommentatorin Meili Scheidemann bei den ZDF-Übertragungen von der Nordischen Kombination. In ihre zweite Wintersport-Saison gehen die Moderatorinnen Lena Kesting beim Skisprung der Männer und Amelie Stiefvatter bei Ski alpin. Als Skisprung-Experte ist seit März 2023 Severin Freund dabei, als Ski alpin-Experte erneut Marco Büchel, der in dieser Rolle seit Oktober 2010 für das ZDF tätig ist. Ski alpin ist am ersten ZDF-Wintersport-Wochenende der Saison 2024/2025 im ZDF-Livestream angesagt: Aus Killington/USA lässt sich der Riesenslalom der Frauen am 30. November, ab 16.00 Uhr (1. Lauf) und ab 19.00 Uhr (2. Lauf) verfolgen sowie der Slalom-Wettbewerb am nächsten Tag ebenfalls zu diesen Uhrzeiten – eine Zusammenfassung ist in der "sportstudio live"-Strecke im ZDF zu sehen.

Die Wintersport-Saison 2024/2025 im ZDF

Nach dem Auftakt-Wochenende überträgt "sportstudio live" bis Mitte März 2025 an acht weiteren langen Wintersport-Wochenenden die Wettkämpfe in Schnee und Eis. Zusätzliche Livestreams auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek vermitteln erneut umfassend die Faszination Wintersport. Von der 73. Vierschanzentournee als einem der Höhepunkte der neuen Saison überträgt das ZDF das erste Springen am 29. Dezember 2024 aus Oberstdorf und das vierte, abschließende Springen am 6. Januar 2025 aus Bischofshofen. Weitere Saisonhöhepunkte bietet der Februar: Vom 4. bis 16. Februar 2025 findet die alpine Ski-Weltmeisterschaft im österreichischen Saalbach-Hinterglemm statt. Vom 12. bis 23. Februar 2025 rücken die Biathlon-Weltmeisterschaften in den Fokus, die erstmals in der Schweiz, in Lenzerheide, ausgetragen werden. Und vom 26. Februar bis 9. März 2025 stehen die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im norwegischen Trondheim auf dem Programm. Das ZDF berichtet auch davon im Wechsel mit der ARD umfassend live.

Wintersport online auf sportstudio.de

Über die gesamte Wintersport-Saison 2024/2025 findet sich online auf sportstudio.de eine große Informationsvielfalt: im Livestream, im Wintersport-Blog, im Liveticker oder über die Social-Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Co. können die Weltcup-Wettbewerbe verfolgt, kommentiert und diskutiert werden. Der WhatsApp-Newsletter informiert über anstehende TV- und Livestream-Übertragungen und bietet die wichtigsten News. Ausgewählte Wettbewerbe werden zudem im Event-Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek (inklusive HbbTV) gezeigt. News und Ergebnisse zu den Rennen auf Schnee und Eis fin­den Zuschauerinnen und Zuschauer darüber hinaus im Sportressort des ZDFheute-Nachrichtenportals. Und wer die Live-Übertragungen verpasst hat, wird in der ZDF­mediathek fündig: Highlights, ausgewählte Interviews und ein­zelne Wettbewerbe in voller Länge stehen zum Abruf bereit – auch mobil in der ZDFmediathek-App.

