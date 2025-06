Fressnapf Holding SE

Unterstützung für mehr Inklusion: Fressnapf überreicht 92.250,15 Euro-Spende an VITA e.V. Assistenzhunde

Sie helfen beim Türenöffnen, heben Gegenstände auf oder geben ihren Menschen in schwierigen Momenten Sicherheit: Assistenzhunde sind wahre Alltagshelden - und sie sind ein Schlüssel zu mehr Selbstbestimmung und Teilhabe. Die Fressnapf-Gruppe unterstützt die wichtige Arbeit von VITA e.V. Assistenzhunde deshalb bereits seit über zehn Jahren. Nun hat das Unternehmen erneut ein starkes Zeichen für mehr Inklusion gesetzt: Mit einer Spende in Höhe von 92.250,15 Euro aus dem Kundenloyalitätsprogramm Friends wird die Ausbildung, Zusammenführung und lebenslange Begleitung eines weiteren Assistenzhunde-Teams finanziert.

Seit März 2025 spendet Fressnapf im Rahmen seines Kundenloyalitätsprogramms Friends bei jedem Einkauf eines Friends-Mitglieds einen Beitrag an ausgewählte Tierschutzorganisationen und gemeinnützige Projekte. In der Spendenphase von März bis einschließlich Mai unterstützt Fressnapf damit gezielt die Ausbildung von Assistenzhündin Belle, die ihrer menschlichen Partnerin Katharina seit vergangenem Jahr zur Seite steht.

"Diese Unterstützung ermöglicht es uns, weiteren Teams den Start in ein gemeinsames, inklusives Leben zu ermöglichen", sagt Tatjana Kreidler, Gründerin und Vorstand von VITA e.V. Assistenzhunde. "Wir danken Fressnapf von Herzen für das langjährige Vertrauen und die kontinuierliche Partnerschaft."

Gemeinsam Barrieren abbauen - für mehr Teilhabe im Alltag

In Deutschland leben rund 13 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung. Für viele von ihnen ist Barrierefreiheit noch immer keine Selbstverständlichkeit - ob im öffentlichen Raum, am Arbeitsplatz oder im Alltag. Gerade Menschen mit körperlicher Einschränkung stoßen regelmäßig auf Hürden, die ihre Selbstbestimmung einschränken. Assistenzhunde können in diesen Momenten den Unterschied machen: Sie helfen, körperliche Barrieren zu überwinden, stärken das Selbstvertrauen und ermöglichen ein aktives, selbstbestimmteres Leben.

"Barrierefreiheit ist eine wesentliche Voraussetzung für gelebte Inklusion - und Assistenzhunde leisten hier einen ganz wichtigen Beitrag", sagt Theresa Spenrath, verantwortliche Mitarbeiterin für die Initiative "tierisch engagiert" der Fressnapf-Gruppe. "Wir sind stolz darauf, VITA e.V. Assistenzhunde seit so vielen Jahren unterstützen zu dürfen. Die heutige Spendenübergabe ist für uns nicht nur ein Ausdruck der Partnerschaft, sondern ein klares Zeichen für gesellschaftliches Engagement und Teilhabe. Umso glücklicher macht es uns, dass wir mit der Spende ein VITA-Team aus Krefeld unterstützen dürfen. "

Insgesamt 461.250,75 Euro für den guten Zweck

Fressnapf engagiert sich bereits seit vielen Jahren im Rahmen der Initiative "tierisch engagiert" im Tierschutz und pflegt langjährige Partnerschaften. Durch die Erweiterung der Loyalty-App Friends um einen neuen Spendenmechanismus, sind im ersten Spendenquartal insgesamt 461.250,75 Euro zusammengekommen, die an die zwei Spendenempfänger, den Deutschen Tierschutzbund e.V. und VITA e.V. Assistenzhunde, weitergeleitet werden.

