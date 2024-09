Fressnapf Holding SE

Welthundetag: Fressnapf sucht den schönsten Hund Deutschlands 2024

Auch in diesem Jahr können sich Tierfreund:innen wieder ganz besonders auf den Welthundetag freuen, denn Fressnapf sucht auch für das Jahr 2024 wieder den schönsten Hund Deutschlands.

Der Welthundetag am 10. Oktober ist daher ein ganz besonderes Datum für alle Hundeliebhaber:innen. An diesem Tag feiern wir die Freundschaft zwischen Hunden und Menschen, die bereits seit mehr als 35.000 Jahren anhält. Als erstes domestiziertes Tier war und ist der Hund seit der ersten Stunde ein unverzichtbarer Partner für uns.

Heute mehr denn je spielen Hunde bei uns Menschen in vielen Lebenslagen entscheidende Rollen: Als Familienmitglieder bestreiten sie mit uns den häufig stressigen Alltag, begleiten uns zur Arbeit oder übernehmen bekanntermaßen eigene Jobs. Hüte- und Herdenschutzhunde betreuen Viehherden, Rettungs- und Lawinenhunde retten Menschenleben und Schutz-, Spür- und Polizeihunde sorgen für unsere Sicherheit. Mit ihren faszinierenden Fähigkeiten gelten Hunde als die besten Freunde des Menschen und verdienen tagtäglich unseren Respekt - ganz besonders am Welthundetag!

Wohnt bei Ihnen der schönste Hund Deutschlands? Dann machen Sie mit und senden Sie ein aussagekräftiges Foto an die Redaktion des Fressnapf Magazins.

Jede:r kann mitmachen: Ist Ihr Hund der schönste Hund Deutschlands?

Grundsätzlich muss man sagen: Alle Hunde sind schön! Vom kleinsten Chihuahua mit rund 1,5 kg bis hin zu Giganten wie den Molossern mit bis zu über 100 kg: Jeder Hund, egal ob reinrassig oder Mischling, ist wunderschön.

Wenn Sie allerdings der Meinung sind, dass Ihr Hund besonders schön ist, dann werden Sie Teil dieser wunderbaren Aktion und bewerben sich unbedingt mit einem Foto Ihres Hundes. Schicken Sie dazu direkt zu Beginn der Bewerbungsphase am 13.09.2024 ein Foto Ihres Hundes an die Redaktion des Fressnapf Magazins. Brauchen Sie mehr Zeit? Kein Problem, die Bewerbungsphase läuft bis zum 26.09.2024.

Die schönsten Teilnehmer:innen erwartet nicht nur die Ehre einer Platzierung im Voting, sondern auch die Chance auf fantastische Gewinne:

1. Platz: Ein Gutschein für huetten.com im Wert von 2.000 EUR für einen Aufenthalt mit Hund im schönen "Almdorf Auszeit Fageralm", sowie ein Foto-Shooting und die Abbildung des schönsten Fotos auf dem Cover des Fressnapf Friends Print-Magazins.

2. Platz: Ein leistungsfähiger hoogo S5+ Tierhaar-Staubsauger, sowie ein 150 EUR Fressnapf Gutschein.

3. Platz: Ein süßes Nachtlicht "Dog" von Bigben Interactive mit Musik, sowie ein 100 EUR Fressnapf Gutschein.

Alle Informationen rund um die Fressnapf Aktion unter fressnapf.de/welthundetag.

Fressnapf überlässt bei der Entscheidung, wer der schönste Hund Deutschlands ist, wie immer nichts dem Zufall und ruft alle Tierfreund:innen dazu auf, sich am Voting zu beteiligen! Das Voting zum Titel "Der schönste Hund Deutschlands" erfolgt zwischen dem 28. September und 8. Oktober auf fressnapf.de/welthundetag. Pünktlich zum Welthundetag am 10. Oktober wird der Gewinner-Hund verkündet. Die Teilnahmebedingungen für die Fressnapf Aktion " Der schönste Hund Deutschlands" finden sich unter fressnapf.de/welthundetag-infos.

