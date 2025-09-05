Ad Alliance

Nescafé GOLD und Ad Alliance steigern mit xmedia-Spot die Awareness für verantwortungsvollen Kaffeegenuss

Köln (ots)

TV-Werbung wirkt - besonders im Zusammenspiel mit In- und OutStream. Das bestätigt die 'CampaignImpact'-Studie von RTL Data, die begleitend zur xMedia-Kampagne der Ad Alliance für Nescafé GOLD durchgeführt wurde. Im Zentrum des crossmedial ausgespielten TV-Spots: Der verantwortungsvolle Anbau von Kaffee sowie ein fairer Umgang mit lokalen Kaffeebauern und natürlichen Ressourcen - transportiert über starke Bilder und emotionalisierendes Storytelling. Der xMedia-Spot erreicht das Publikum sowohl linear als auch InStream und OutStream im passenden Umfeld mit maximaler Reichweite. Damit erzielt die Kampagne messbare Wirkung entlang des gesamten Marketing-Funnels, insbesondere in den Bereichen Ad Awareness, Markenimage und Aktivierung.

Starke Marke, klare Botschaft

Zwar ist Nescafé als Marke längst etabliert, doch Fokus der Kampagne bildete das Produkt Nescafé GOLD - und das mit Erfolg: Die Bekanntheit der Produktmarke stieg auf 94 Prozent, bei Instantkaffee-Käufer:innen sogar auf 98 Prozent - das bedeutet einen Uplift von 13 Prozent. Besonders stark wirkt die Kampagne in puncto Markenimage: Konsument:innen verbinden Nescafé mit Qualität und gutem Geschmack, aber auch zunehmend mit verantwortungsvollem Handeln - gegenüber Umwelt und Kaffeebauern. Der Nachhaltigkeitsfokus im TV-Spot zahlt zudem auf die wahrgenommene Einzigartigkeit der Marke ein - mit einem Uplift von 24 Prozent.

Werbung, die überzeugt - und gefällt

Die Werbung ist sichtbar - und bleibt in Erinnerung: Bei der Ad Awareness konnte eine signifikante Steigerung um 50 Prozent beobachtet werden, bei den Instantkaffee-Käufer:innen sind es sogar 67 Prozent. Auch die Resonanz ist durchweg positiv: Zwei Drittel der Befragten bewerten den Spot mit "gut" oder "sehr gut" - ein Zeichen für gelungenes Storytelling. Auch in puncto Glaubwürdigkeit überzeugt der Spot, was wiederum ein entscheidender Erfolgsfaktor ist, wenn es um Purpose-getriebene Kommunikation geht. Damit kommt die Botschaft an: Verantwortungsvoller Kaffeeanbau und -konsum werden - auch im Bereich von Instantkaffee - als Thema greifbar und relevant vermittelt.

Werbung, die aktiviert

Nach Kontakt mit der Kampagne zeigen sich die Befragten nicht nur informiert, sondern auch aktiviert: Sie möchten mehr über Nescafé erfahren, den Kaffee weiterempfehlen oder sich mit anderen darüber austauschen. Auch die Kaufbereitschaft steigt - insbesondere bei jenen, die sich bewusst an die Werbung erinnern.

Michael Dorn, Chief Sales Officer, Ad Alliance: "Über den Erfolg von Werbemaßnahmen wird meist weniger gesprochen. Diese Studie zeigt: Werbung aktiviert und führt zu Handlung. Auch die positive Resonanz auf den Nescafé GOLD Spot beweist: Gute Werbung kommt an - besonders, wenn sie Haltung zeigt."

Anne Braun, Regional Head of Marketing, Nestlé: "Unsere Kampagne hatte zum Ziel, mit Nescafé GOLD auf verantwortungsvoll beschafften Kaffee aufmerksam zu machen. Uns freut besonders, dass die Kampagne von den Befragten als einzigartig wahrgenommen und somit dem Kampagnenpurpose gerecht wurde."

Zum Studiendesign:

Vom 24.12.2024 bis zum 31.01.2025 wurde das Instant-Kaffeeprodukt Nescafé GOLD von Nestlé im Rahmen einer TV-, InStream-, und Multiscreen-Kampagne beworben. Zum Einsatz kam ein 15-Sekünder mit Fokus auf verantwortungsvoll beschafften Kaffee. In der begleitenden CampaignImpact-Studie von RTL Data wurden über Online-Access-Panels Frauen und Männer im Alter von 30 bis 59 Jahren befragt. Die Stichprobe der Nullmessung vor dem Kampagnenstart weist 317 Befragte aus, die Stichprobe der Testmessung umfasst 425 Befragte.

