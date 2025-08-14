Ad Alliance

"Wir geben dem Fußball seine Meinung zurück!" - Mit dieser Mission begeistern Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn ihre stetig wachsende Community. Ab sofort ist ihr erfolgreicher Fußball-Podcast "CALCIO BERLIN" Teil des exklusiven Vermarktungsportfolios der Ad Alliance.

Zweimal pro Woche diskutieren die drei Hosts über aktuelle Ereignisse und Geschichten aus der Welt des Fußballs - von der Bundesliga über die Champions League und Europameisterschaft bis hin zu Transfer-Sensationen. Seit dem Start im Jahr 2022 hat sich "CALCIO BERLIN" eine treue und reichweitenstarke Community aufgebaut. Neben dem Podcast erzielen die drei Hosts mit ihren Inhalten auf Youtube, Twitch und Instagram eine enorme Resonanz - insbesondere bei einer jungen, fußballbegeisterten Zielgruppe.

Der Sport-Talk "CALCIO BERLIN" kann sowohl als Native Ad Host-Read (Mid-Roll) als auch als Sponsoring Host-Read (Opener) gebucht werden und wird exklusiv von der Ad Alliance vermarktet. Der Podcast ist außerdem Bestandteil des Sport-Channels.

Frank Nolte, Director Product & Inventory Management Audio bei Ad Alliance: "Fußball ist die Lieblingssportart der Deutschen - entsprechend hoch ist auch das Interesse im Werbemarkt. Mit 'CALCIO BERLIN' erweitern wir unser Sportangebot um ein reichweitenstarkes Format, das insbesondere junge Hörer:innen begeistert. Nico, Christoph und Niklas verstehen es, ihre Inhalte crossmedial auf allen relevanten Plattformen zu platzieren und neue Zielgruppen zu aktivieren. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit!"

Auch die Hosts freuen sich über den nächsten Meilenstein: "Seit drei Jahren ordnen wir das Fußballgeschehen für unsere Community fundiert und meinungsstark ein - mit inhaltlicher und taktischer Tiefe auf sportjournalistischem Niveau, ohne dabei neutral bleiben zu müssen. Im Gegenteil: Unser Content lebt davon, dass wir selbst Fans sind, die sich nicht verstellen. Deshalb freuen wir uns, mit der Ad Alliance einen Partner an unserer Seite zu haben, der genau das wertschätzt und mit uns den nächsten Schritt in der Crossmedia-Vermarktung geht." - Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn

Nachstehend finden Sie Hintergrundinformationen zu den drei Hosts:

Nico Heymer

Nico ist leidenschaftlicher Anhänger von Eintracht Frankfurt und gemeinsam mit Niklas Levinsohn Host des erfolgreichen Fußball-Podcasts "50+2". Als Sportjournalist ist er regelmäßig mit Beiträgen im ZDF vertreten. Bekannt für seine klare Haltung gegenüber Investorenmodellen im Fußball, setzt er sich offen für die Bewahrung traditioneller Werte im Sport ein. Zuvor war Nico als Video-Host bei OneFootball tätig.

Christoph Kröger

Christoph ist Fan des Hamburger SV und Co-Host von "Down, Set, Talk!", einem der größten deutschsprachigen Podcasts rund um American Football. Seine Leidenschaft für taktische Analysen und Spielverständnis zieht sich durch seine Arbeit - ob als ehemaliger Video-Host bei OneFootball und Sport1 oder als Stimme des Football-Podcasts. Taktik-Deep-Dives sind sein Markenzeichen.

Niklas Levinsohn

Niklas ist bekennender Fan des 1. FC Kaiserslautern - und gemeinsam mit Nico Heymer Mitgründer und Host des populären Sport-Podcasts "50+2". Vor seiner Podcast-Karriere arbeitete er als Redakteur und Video-Host bei OneFootball. Neben seiner Leidenschaft für den FCK hegt Niklas große Sympathie für Athletic Bilbao.

