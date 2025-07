ma Pressemedien 2025 II: Ad Alliance erreicht 30,76 Millionen Menschen im Monat

Köln (ots) - Unverschämt gut - Dein Guilty Pleasure: Unter diesem Motto feiern RTL+ und Mezzo Mix ab sofort den Genuss an Reality mit einer aufmerksamkeitsstarken Crossmedia-Kampagne rund um die Reality-Formate "Die Bachelors", "Temptation Island VIP" und "Are You The One - Realitystars in Love". Im Rahmen der ...

mehr