Ad Alliance launcht RTL+ Channel Sponsoring und Sponsored Video-Podcast in Mezzo Mix x RTL+ Kampagne

Unverschämt gut - Dein Guilty Pleasure: Unter diesem Motto feiern RTL+ und Mezzo Mix ab sofort den Genuss an Reality mit einer aufmerksamkeitsstarken Crossmedia-Kampagne rund um die Reality-Formate "Die Bachelors", "Temptation Island VIP" und "Are You The One - Realitystars in Love". Im Rahmen der Kooperation erweitert die Ad Alliance ihr digitales Vermarktungsportfolio um zwei innovative Werbeformate: das RTL+ Channel Sponsoring und den Sponsored Video-Podcast "Sendezeit - Shameless Edition".

RTL+ Channel Sponsoring: Markeninszenierung im thematischen Umfeld

Als "Home of Reality" bietet RTL+ mit Formaten wie "Temptation Island", "Are You The One" oder "Ex On The Beach" eine Vielzahl erfolgreicher Reality-Shows. Diese werden in einer eigenen Reality-Themenwelt gebündelt. Darüber hinaus können Nutzer:innen auch in weitere kuratierte Content-Highlights eintauchen - von Familie und True Crime bis hin zu Romantik oder Sommerkino, passend zu ihren Interessen und Lieblingsgenres. Werbetreibenden bietet das neue RTL+ Channel Sponsoring die perfekte Bühne, um ihre Marke prominent, redaktionsnah und emotional aufgeladen in diesen Themenwelten zu präsentieren.

Die Markeninszenierung erfolgt dabei sowohl in der jeweiligen Themenwelt als auch sichtbar auf RTL+ selbst. Das Kundenlogo mit ergänzender Werbebotschaft wird im Header der Themenwelt, in nativen Teasern, sowie im Video-Umfeld als Content Frame eingebunden. Die Kombination aus Video- und Native-Bestandteilen bietet neben hoher Sichtbarkeit auch eine gezielte Zielgruppenansprache sowie Brand Suitability.

Sponsored Video-Podcast: Reality-Entertainment mit Nura

Ein weiteres Highlight der Kampagne ist der erste Sponsored Video-Podcast auf RTL+. Am 17. Juli 2025 feiert "Sendezeit - Shameless Edition" Premiere - gehostet von Musikerin und Schauspielerin Nura Habib Omer, die als ausgewiesene Kennerin der Reality-Welt die besten Show-Momente analysiert.

Im neuen Spin-Off verbindet Nura Talk, Roast und Spiel - inklusive einer besonderen Challenge: In jeder Runde können die Gäste zehn Sekunden zusätzliche Sendezeit gewinnen oder verlieren. Wer nicht überzeugt, muss am Ende der Folge in die "Strafecke". Neue Episoden erscheinen zweiwöchentlich mit prominenten Gästen aus dem Reality-Universum.

Mezzo Mix ist Sponsor des Formats - und wird in Form von nativen Produktplatzierungen ins Podcast-Set integriert. "Sendezeit - Shameless Edition" ist nach "Dick & Doof" mit selfiesandra und laserluca der zweite Video-Podcast auf RTL+. Neben klassischen Pre- und Mid-Rolls bietet das Format zahlreiche kreative Integrationsmöglichkeiten: von Sponsoring-Openern über Product Placements bis hin zu Extended Video Content.

"Sendezeit - Shameless Edition" ist ab dem 17. Juli 2025 auf allen gängigen Podcastplattformen und als Video-Podcast frei zugänglich bei RTL+ verfügbar.

Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance: "Durch die umfassende Kooperation zwischen RTL+ und Mezzo Mix entsteht ein crossmedialer Best Case. Eine zentrale Rolle spielt dabei unser Streamingdienst RTL+ als 'Home of Reality' - hier sind sämtliche Inhalte gebündelt verfügbar. Diese Form der Aggregation setzen wir nun auch gemeinsam mit Partnern um, die sich im Rahmen eines Channel-Sponsorings als sichtbare Absender der heiß begehrten Inhalte positionieren. Auch für den Video-Podcast haben wir spannende neue Möglichkeiten zur Integration geschaffen."

