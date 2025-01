Genossenschaftsverband Bayern e.V.

Genossenschaftsverband Bayern fordert mutigen wirtschaftspolitischen Kurswechsel

Verband legt zur vorgezogenen Bundestagswahl umfangreichen Katalog mit Handlungsempfehlungen vor

München (ots)

Die vorgezogene Bundestagswahl 2025 ist eine Zäsur. Deutschland steckt wirtschaftlich in der Sackgasse, und die Ursachen dafür sind vielfach hausgemacht. Der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) fordert mit seiner neuen Broschüre entschlossenes Handeln, um die Weichen für ein nachhaltiges und wirtschaftlich starkes Deutschland zu stellen.

"Es ist Zeit, dass die Politik aufwacht", erklärt GVB-Präsident Stefan Müller am Donnerstag in München. "Die anhaltende Bürokratielast, fehlende Investitionsanreize und eine ausufernde Regulierungswut bremsen Mittelstand und genossenschaftliche Unternehmen aus", warnte Müller: "Wer hier nicht handelt, nimmt sehenden Auges den Abstieg Deutschlands in Kauf. Wir brauchen eine neue Dynamik, die sich an den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft orientiert und dringend notwendige Strukturreformen vorantreibt."

Die Broschüre benennt zentrale Handlungsfelder, darunter:

- Bürokratieabbau: Weniger Berichts- und Dokumentationspflichten für Unternehmen und Bürger.

- Nachhaltige Energieversorgung: Mehr Bürgerbeteiligung bei Erneuerbaren Energien und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren.

- Stärkung des Mittelstands: Entlastungen durch steuerliche Anreize und eine konsequente Umsetzung der Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft.

"Es ist Zeit, dass die Politik aufwacht", betont Müller. "Genossenschaften mit ihren Prinzipien wie Hilfe zur Selbsthilfe, Eigenverantwortung und demokratisches Miteinander können eine Schlüsselrolle einnehmen und einen wichtigen Beitrag leisten, um nachhaltige Perspektiven für künftige Generationen zu schaffen."

Die Broschüre kann unter diesem Link heruntergeladen werden.

Original-Content von: Genossenschaftsverband Bayern e.V., übermittelt durch news aktuell