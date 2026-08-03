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Deutschland braucht einen nationalen Hitzeschutzplan

Straubing (ots)

Ein nationaler Hitzeschutzplan kann zwar an der Hitze nichts ändern, aber dafür sorgen, dass weniger Menschen ihr Leben verlieren. (...) Doch stattdessen spielen das Bundesumweltministerium und die Bundesländer das typisch deutsche Zuständigkeiten-Ping-Pong. Währenddessen zeigt Frankreich mit dem "Plan National Canicule", wie verbindliche Regeln für Arbeitsplätze und lokale Kühlzentren Leben retten. Zwar lässt sich das französische Zentralmodell nicht eins zu eins auf deutsche Kommunen übertragen. Doch anstatt vor der föderalen Struktur zu kapitulieren, könnte der Bund harte Mindeststandards definieren - es mangelt schlicht am politischen Willen, sie zügig umzusetzen.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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