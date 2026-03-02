bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Schulbegleitungen für Kinder und Jugendliche: Hansestadt schuldet Trägern Millionensumme - bpa sieht hunderte Schulbegleitungen in Gefahr und kritisiert in offenem Brief langsame Verwaltungsabläufe

Hamburg (ots)

Träger der wichtigen Schulbegleitung für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischen Förderbedarf und/oder psychosozialen und seelischen Beeinträchtigungen warten auf mehr als eine Million Euro von der Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung (BSFB). Das sei existenzgefährdend, warnt der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa).

In einem offenen Brief an die Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung kritisiert der bpa-Landesvorsitzende Frank Wagner langsame Verwaltungsabläufe und warnt vor einem Wegfall von mindestens 1.200 Arbeitsplätzen und 1.500 Schulbegleitungen.

"Nach erheblichen Anlaufschwierigkeiten aufgrund der Umstellung des Abrechnungssystems summierten sich die Außenstände bei den Trägern auf einen Millionenbetrag. Nachdem kurzzeitig eine Verbesserung durch Zahlung stark veralteter Außenstände erfolgte, ist die Situation zwischenzeitlich wieder genauso bedrohlich", so Wagner.

Inzwischen seien viele Träger in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Behörde müsse sofort die zeitnahe Begleichung der Außenstände sicherstellen. Die Schulbegleitung ist eine elementar wichtige Unterstützung für betroffene Kinder und Jugendliche und stellt deren Teilhabe an Bildung und schulischer Gemeinschaft sicher.

