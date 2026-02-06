bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Meurer zu Ausbildungsabschlüssen in der Pflege: "Keine Bestätigung, sondern Folge verfehlter Ausbildungspolitik."

bpa-Präsident fordert Debatte über eine eigenständige Altenpflegeausbildung

Berlin (ots)

Zum vom Kabinett beschlossenen Bericht zu den gewählten Ausbildungsabschlüssen in der generalistischen Pflegeausbildung sagt der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernd Meurer:

"Diese Zahlen sind keine Bestätigung des eingeschlagenen Weges, sondern eine Folge verfehlter Ausbildungspolitik.

Die Idee der generalistischen Ausbildung mit einer Wahl der Fachabschlüsse ist gescheitert. Dass sich kaum ein Auszubildender für den Altenpflegeabschluss entscheidet, liegt vor allem daran, dass kaum eine Schule diese Vertiefung überhaupt anbietet. Gleichzeitig haben sich die Hoffnungen auf weiterwachsende Azubizahlen nicht erfüllt. Sie bewegen sich auch Jahre nach der Einführung kaum vom Fleck.

Die eigenständige Altenpflegeausbildung war ein Azubimagnet mit 60-prozentigem Zuwachs innerhalb von zehn Jahren. Sie abzuschaffen, hat die Versorgungslandschaft in Deutschland spürbar geschwächt.

Wir brauchen jetzt eine Debatte über eine parallele Wiedereinführung der eigenständigen Ausbildung in der Altenpflege, damit sich Menschen wieder gezielt für die Versorgung Älterer entscheiden können."

Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell