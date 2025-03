MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Deutscher Hörbuchpreis 2025 für erfolgreichen MDR-Podcast „Springerstiefel – Die 90er sind zurück“

Leipzig (ots)

Große Auszeichnung für den Podcast „Springerstiefel – Die 90er sind zurück“ vom Mitteldeutschen Rundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg und ACB Stories: Die Hosts Hendrik Bolz und Don Pablo Mulemba wurden am 18. März mit dem Deutschen Hörbuchpreis 2025 in der Kategorie „Bester Podcast“ geehrt. In der fünfteiligen Produktion setzen sie sich intensiv mit dem Wiedererstarken rechter Gewalt in Ostdeutschland auseinander – „unaufgeregt, sachlich und sehr persönlich“, wie die Jury lobt.

In der Jurybegründung heißt es:

„Podcasts wie ‚Springerstiefel‘ haben das Zeug dazu, Narrative aufzubrechen und vielleicht sogar zu verändern. Seit dem Mauerfall ist sehr viel über den Osten geredet worden und sehr viel weniger aus dem Osten heraus. So ist eine Perspektive entstanden, die von enormer Überheblichkeit geprägt ist. Das macht es oft sehr schwer, einen offenen Blick auf die Problematik von Rechtsextremismus und rechter Gewalt in Ostdeutschland zu richten.

Hendrik Bolz und Don Pablo Mulemba erzählen unaufgeregt, sachlich, sehr persönlich und voller Interesse für das Phänomen und die Menschen von den Begebenheiten und warum und in welcher Form die 90er zurück sind. Den Hosts gelingt es, ein Klima zu schaffen, in dem die Gesprächspartner*innen voller Vertrauen und mit großer Offenheit erzählen und Einblick gewähren. In Zeiten, in denen das Erstarken der Rechten weltweit ein immer größeres Problem ist, erleben wir hier die Stärke des Mediums Podcast. Wir können etwas lernen. Und wenn wir etwas verstehen, dann können wir wirklich anfangen, es zu verändern. Dieser Podcast macht Hoffnung.“

MDR-Programmdirektorin Jana Brandt: „Ich freue mich mit dem gesamten Team über diese Wertschätzung für ‚Springerstiefel‘. Die Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises zeigt, wie wichtig und wertvoll die Aufarbeitung des Themas Rechtsextremismus in Ostdeutschland ist. Besonders freue ich mich, dass wir diesen Podcast verstetigen konnten, um immer tiefer in die Hintergründe und Entwicklungen einzutauchen. Mein besonderer Dank gilt den beiden Hosts Don Pablo Mulemba und Hendrik Bolz, die die tiefe Reflektion ihrer Gesprächspartner durch ihre Art erst ermöglichen.“

Host Hendrik Bolz: „Danke an das Team von ACB Stories, an den rbb und MDR und an die Menschen, die uns ihre Geschichten erzählt haben! Für eine Zukunft mit mehr Zuhören und weniger Urteilen.“

Host Don Pablo Mulemba schließt sich dem Dank an: „Es freut mich unglaublich, dass unser Podcast bei so vielen Menschen gut angekommen ist und er von so vielen da draußen geteilt wurde, weil sie dieses Thema für genauso wichtig erachten wie wir.”

Der Preis für den „Besten Podcast“ ist mit 3.333 € dotiert.

Zum „Springerstiefel“-Podcast

„Springerstiefel – Die 90er sind zurück“ ist die zweite von bislang zwei „Springerstiefel“-Staffeln. Eine zusätzliche Folge „Springerstiefel Follow up 2025“ wurde darüber hinaus anlässlich der diesjährigen Bundestagswahl produziert.

Die erste Podcast-Staffel „Springerstiefel – Fascho oder Punk?“ aus dem Jahr 2023 zeigt, wie sich die gesellschaftliche Lage der 1990er Jahre in der Jugend- und Popkultur verfestigte und wie die Kultur selbst zu der Gewaltspirale beigetragen hat.

In Staffel zwei gehen die Hosts Hendrik Bolz und Don Pablo Mulemba erneut auf Spurensuche durch den Osten: Wurde es in den sogenannten Nullerjahren und 2010er Jahren wirklich besser? Wie konnten die Muster aus den 1990er Jahren überdauern? Und wie erleben von Rassismus betroffene Menschen den Osten heute?

Die beiden Hosts können aus eigenen Erfahrungen schöpfen: Don Pablo Mulemba arbeitete in der ersten Staffel gemeinsam mit seinen Eltern auf, wie seine Familie die Explosion rechter Gewalt erlebt und was diese mit seiner Familie gemacht hat. Hendrik Bolz wuchs in den 90ern im rechtsextremen Umfeld auf. Er hatte sich in Staffel eins mit der Frage beschäftigt, wie Neonazis in den 90ern zur einflussreichsten Subkultur werden konnten. In Staffel zwei schauen beide ins Heute und fragen sich: Was passiert da eigentlich gerade?

Beide Podcast-Staffeln stehen in der ARD Audiothek zum Abruf bereit.

Zum Deutschen Hörbuchpreis

Der Verein Deutscher Hörbuchpreis hat am 18. März 2025 die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs bekannt gegeben. In einer zweistündigen Live-Radio-Sendung, die von WDR5 präsentiert und unter anderem auch von MDR KULTUR übertragen wurde, wurden die ausgezeichneten Produktionen bekannt gegeben. Aus 317 Einreichungen entschieden sich drei Jurys in einem mehrstufigen Verfahren für die Gewinnertitel in sieben Kategorien. Alle Gewinnerinnen und Gewinner können hier nachgelesen werden.

Die Sendung „Deutscher Hörbuchpreis 2025“ kann in der hier nachgehört werden.

Mehr Informationen zum Deutschen Hörbuchpreis, zu den Jurys und zu den Preisträgerinnen und Preisträgern finden Sie unter www.deutscher-hoerbuchpreis.de.

