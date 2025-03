MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Talk „Fakt ist!“ aus Magdeburg zum Thema: „Tierschutz außer Kontrolle“

Video-Infos

Download

Leipzig (ots)

Erschütternde Fälle von Vernachlässigung und Tierquälerei durch private Halter scheinen sich in letzter Zeit zu häufen. Ob dieser Eindruck zutrifft und wie wirksamer Tierschutz gelingen kann, darüber diskutiert die Runde bei „Fakt ist!“ am Mittwoch, 19. März 2025, ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen und im Livestream auf mdr.de. Im Anschluss ist die Sendung in der ARD Mediathek abrufbar.

Hunderte verendete Schafe in Magdeburg, misshandelte Pferde in Ditfurt, mehr als 120 Hunde, die unter schlimmen Bedingungen in einer Tierpension gehalten werden – das sind nur drei Fälle von schlimmer Vernachlässigung und Tierquälerei in den vergangenen zwölf Monaten allein in Sachsen-Anhalt.

Sorgt der unsachgemäße oder gar vorsätzlich falsche Umgang mit den Tieren schon für Empörung in der Bevölkerung, wächst das Unverständnis noch, wenn bekannt wird, dass manche der nun angezeigten Tierhalterinnen und -halter bereits einschlägig bekannt waren. Gegen einige wurden sogar behördliche Verbote verhängt – sie durften also gar keine Tiere halten. Getan haben sie es trotzdem. Es scheint, als seien die Behörden machtlos gegen Fälle von Tierquälerei und gegen Wiederholungstäter.

Aufgedeckt werden solche schlimmen Fälle häufig durch Tierschützerinnen und Tierschützer, aber auch jede Bürgerin und jeder Bürger kann Hinweise geben, wenn der Verdacht auf Tierquälerei besteht. Für die Einhaltung der Tierschutzbestimmungen sind die Veterinärämter zuständig. Sie stehen bei jedem neuen Fall, der bekannt wird, in der Kritik, nicht genauer hingeschaut oder auf Hinweise erst spät reagiert zu haben – egal, ob sie von untergeordneten Behörden kamen oder aus der Bevölkerung.

Hinzu kommt, dass nach einer Beschlagnahme und Rettung der misshandelten Tiere die Probleme oft nicht gelöst sind. Denn sie müssen untergebracht werden, möglichst artgerecht. Das wiederum bringt Tierheime an ihre Grenzen – räumlich, personell und finanziell.

Tierschützerinnen und Tierschützer kritisieren die gesetzlichen Vorgaben für den Tierschutz in Deutschland als zu schwach und zu ungenau. Eine Novellierung des Tierschutzgesetzes – im letzten Jahr von der Bundesregierung auf den Weg gebracht – wird aber nun wohl nicht umgesetzt. Sie scheiterte mit dem Ende der Ampel-Koalition.

Wer kontrolliert, wer in Deutschland Tiere hält? Wo stoßen die Möglichkeiten der Behörden an ihre Grenzen? Und wie kann man Tierquälerei vermeiden und verhindern?

Über diese und andere Fragen diskutiert Anja Heyde mit folgenden Gästen:

Dr. vet. Marco König, Tierschutzbeauftragter des Landes Sachsen-Anhalt,

Kathrin Behrends, Leiterin des Tierheims Satuelle im Landkreis Börde sowie

Birgitt Thiesmann, Heimtier-Expertin im Tierschutzverein Vier Pfoten.

Bürgerreporter Stefan Bernschein befragt die Gäste im Publikum – darunter wieder viele Mitglieder der „MDRfragt“-Gemeinschaft – nach ihren Erfahrungen und ihrer Meinung.

Und auch im Netz können Interessierte mitdiskutieren – im Live-Chat auf mdr.de.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell