MDR schließt Kooperation mit Hochschule Mittweida und baut damit sein regionales Netzwerk aus

Der MDR und die Hochschule Mittweida wollen ihre bisherige Zusammenarbeit erweitern. MDR-Intendant Ralf Ludwig und der Rektor der Hochschule Mittweida Professor Volker Tolkmitt haben dafür heute in Leipzig einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Es sollen neue gemeinsame Projekte entwickelt werden, um Wissenschafts- und Bildungsthemen sichtbarer zu machen. Die gemeinsame Ausbildung von Medienfachkräften wird fortgesetzt.

Die Fakultät Medien der Hochschule Mittweida arbeitet bereits in mehreren Bereichen mit dem MDR zusammen – vor allem in der Formatentwicklung für die jungen Angebote des MDR, bei KI-Themen sowie bei Virtual Production für Dokumentarfilme. Eine enge Kooperation besteht mit der Redaktion MDR WISSEN. Diese Zusammenarbeit wird nun durch den neuen Kooperationsvertrag weiter vertieft und ausgebaut.

Ralf Ludwig, MDR-Intendant:

„Für uns als modernes öffentlich-rechtliches Medienhaus gehört die Vermittlung von Wissenschafts- und Bildungsthemen zum originären Programmauftrag. Die spannende Forschung aus unserem Sendegebiet wollen wir einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Hochschule Mittweida zählt auf den Gebieten Informatik, Technik und Medien mit innovativen Studiengängen bundesweit zu den besten ihrer Art. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir unsere praxisnahe Zusammenarbeit weiter ausbauen. Damit erweitern wir zugleich unser MDR-Netzwerk, welches wir auch mit anderen Hochschulen und Universitäten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen pflegen, und mit dem wir uns gegenseitig fördern und die Region weiter voranbringen.“

Professor Dr. Volker Tolkmitt, Rektor Hochschule Mittweida:

„Der MDR ist unser Partner der ersten Stunde in der akademischen Medienausbildung. Wir sind verbunden über Lehrbeauftragte, gemeinsame Projekte und nicht zuletzt die Mittweidaer Absolventinnen und Absolventen beim MDR. Heute stellen wir unsere Zusammenarbeit auf eine breitere Basis und in den gemeinsamen Auftrag, Wissenschaft zu den Menschen zu bringen. Als Hochschule für angewandte Wissenschaften sind wir mit unseren Forschungsergebnissen und Innovationen besonders nah am Menschen. Der MDR wiederum hat es sich zur Aufgabe gemacht, viele Menschen für die Themen Wissenschaft und Bildung zu interessieren. Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam eine Vorreiterrolle einnehmen können.“

Gemeinsame Projekte anstoßen

Mit dem unterzeichneten Kooperationsrahmenvertrag wollen der MDR und die Hochschule Mittweida noch stärker gemeinsame Projekte anstoßen. Ähnliche Kooperationsrahmenvereinbarungen hat der MDR z. B. bereits mit der Hochschule Merseburg, der Universität Leipzig, der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der TU Ilmenau geschlossen.

Der Mitteldeutsche Rundfunk ist der moderne multimediale öffentlich-rechtliche Medienanbieter für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Durch ein vielfältiges Angebot bietet er die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren und am demokratischen Diskurs teilzuhaben. Durch seine regionale Verankerung nah bei den Menschen fördert er den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Dialog über wichtige politische, gesellschaftliche und kulturelle Themen. Als Mitglied der ARD liefert der MDR wichtige Medieninhalte auch für die ARD Mediathek, die ARD Audiothek und Das Erste. Unter anderem steuert die Redaktion MDR WISSEN Inhalte zu den Themen Wissenschaft, Forschung, Lehre und Bildung für Programme und Plattformen des MDR, der ARD, 3sat und ARTE bei.

Die Hochschule Mittweida hat mit mehr als 6.000 Studierenden eine bedeutende Stellung am Wissenschaftsstandort Ostdeutschland. Als Hochschule für angewandte Wissenschaften haben ihre Forschungsergebnisse und Innovationen einen direkten Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft und eignen sich daher hervorragend für die mediale Vermittlung in die Öffentlichkeit. Die akademische Medienausbildung hat in Mittweida eine besondere Bedeutung: Die Fakultät Medien ist die größte Medienfakultät Ostdeutschlands. Mit einer deutschlandweit einzigartigen Infrastruktur und innovativen Konzepten bildet sie Medienmanager, -techniker und ‑ingenieure aus, die ein wichtiger Teil des Medien-Fachkräftenachwuchses in der Region sind. Auch vor diesem Hintergrund ist die Zusammenarbeit mit dem MDR von besonderer Bedeutung.

