RuggON stellt auf der Embedded World 2025 modernste Lösungen vor: Wegweisende KI-gestützte Innovationen

Nürnberg, 11. März 2025 (ots/PRNewswire)

RuggON, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology und ein führender Anbieter von robusten mobilen Computerlösungen, ist stolz, seine Teilnahme an der Embedded World 2025 bekannt zu geben. RuggON wird eine Reihe von fortschrittlichen Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz vorstellen, darunter PX501V mit Edge-KI, VulcanX mit Vorwärts- und Rückwärtskollisionswarnung sowie Vulcan mit Driver Monitoring System (DMS). Diese Produkte der nächsten Generation wurden entwickelt, um die Sicherheit, Leistung und betriebliche Effizienz in verschiedenen Branchen wie der Automobilindustrie, der Logistik und der industriellen Automatisierung zu verbessern.

PX501V mit Edge-KI: Intelligenz in Echtzeit

Das Herzstück der KI-Angebote von RuggON ist PX501V, eine eingebettete Lösung, die leistungsstarke Edge-KI-Funktionen integriert und die Datenverarbeitung und Entscheidungsfindung in Echtzeit auf Geräteebene ermöglicht. Die Edge-KI-Technologie der PX501V-Lösung ermöglicht es Branchen wie der Fertigungsindustrie, der Automobilindustrie und dem IoT, intelligente Entscheidungen direkt an der Quelle zu treffen, wodurch Latenzzeiten reduziert, Reaktionszeiten verbessert und die Abhängigkeit von der Cloud-Infrastruktur minimiert werden.

Diese vielseitige Plattform unterstützt eine Vielzahl von KI-Anwendungen, von der vorausschauenden Wartung in der Industrie bis zum intelligenten Verkehrsmanagement in vernetzten Fahrzeugen. Mit seinem robusten Design und seiner hohen Rechenleistung eignet sich die PX501V-Lösung perfekt für anspruchsvolle Umgebungen, in denen schnelle und präzise Entscheidungen für den betrieblichen Erfolg entscheidend sind.

VulcanX: Verbesserung der Fahrzeugsicherheit durch Vorwärts- und Rückwärtskollisionswarnung

VulcanX von RuggON ist eine hochmoderne Lösung zur Verbesserung der Fahrzeugsicherheit durch fortschrittliche Kollisionswarnsysteme. VulcanX ist mit einer Vorwärts- (Forwarder Collision Warning, FCW) und einer Rückwärtskollisionswarnung (Rear Collision Warning, RCW) ausgestattet und warnt den Fahrer, um das Unfallrisiko in komplexen Fahrsituationen zu verringern.

Anhand von Sensordaten in Echtzeit erkennt VulcanX Hindernisse und potenzielle Gefahren vor und hinter dem Fahrzeug und warnt den Fahrer, damit er entsprechende Maßnahmen ergreifen kann. Ob in engen Stadtgebieten oder auf Autobahnen, dieses System sorgt für erhöhte Aufmerksamkeit und bietet eine zusätzliche Schutzschicht für Fahrer, Flottenbetreiber und Fußgänger.

Vulcan mit Driver Monitoring System (DMS): Mehr Sicherheit für den Fahrer

Die Vulcan-Plattform, ausgestattet mit dem Driver Monitoring System (DMS) von RuggON, wurde entwickelt, um die Sicherheit im Straßenverkehr durch aktive Überwachung des Fahrerverhaltens zu erhöhen. Mithilfe fortschrittlicher Sensoren und KI-gesteuerter Analysen überwacht das System kontinuierlich die Aufmerksamkeit des Fahrers und erkennt Anzeichen von Müdigkeit, Ablenkung oder Fahruntüchtigkeit. Wenn unsichere Bedingungen erkannt werden, gibt das System Echtzeitwarnungen aus, um mögliche Unfälle zu verhindern.

Vulcan DMS ist eine entscheidende Komponente für Branchen, die auf den Fernverkehr, autonome Fahrzeuge und den Betrieb von Handelsflotten angewiesen sind. Durch die Förderung des Wohlbefindens der Fahrer und die frühzeitige Warnung vor riskantem Fahrverhalten trägt dieses System dazu bei, die Straßen für alle sicherer zu machen.

Embedded World 2025: Ein Blick in die Zukunft von KI- und Sicherheitstechnologien

RuggON freut sich darauf, diese innovativen Produkte auf der Embedded World 2025 zu präsentieren, einer globalen Plattform, auf der die neuesten Entwicklungen im Bereich der Embedded-Technologien vorgestellt werden. Die PX501V-, VulcanX- und Vulcan-Systeme unterstreichen das Engagement von RuggON, Innovationen in den Bereichen KI, Sicherheit und industrielle Automatisierung voranzutreiben.

„Wir sind stolz darauf, unsere neuesten Fortschritte in den Bereichen KI und Sicherheitstechnologien auf der Embedded World 2025 zu präsentieren", sagte Martin Brandenburg, General Manager bei Ubiqconn/RuggON Europe. „Unsere Lösungen stellen die Zukunft intelligenter Systeme dar und verbessern die betriebliche Effizienz, die Sicherheit und die Entscheidungsfähigkeit in industriellen und automobilen Anwendungen. Wir freuen uns darauf, zu demonstrieren, wie diese Produkte Branchen verändern und unseren Kunden zu besseren Ergebnissen verhelfen können."

Informationen zu RuggON

RuggON Corp., eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology, ist ein führender Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen. Das Unternehmen kombiniert die fortschrittliche Technologie von Ubiqconn zur Förderung von Innovationen und zur Expansion in den Markt für mobile Industrieanwendungen (IioT) und schöpft aus jahrzehntelanger Erfahrung, um die mobile Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen zu verbessern. Ein engagiertes Entwicklungsteam liefert Geräte von außergewöhnlichem Wert und höchster Qualität, die das Benutzererlebnis verbessern. RuggON kennt die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Branchen und bietet maßgeschneiderte, effiziente Lösungen. Das Ziel von RuggON ist es, die Kundenzufriedenheit durch höhere Standards zu steigern. Dabei ist das Unternehmen stolz darauf, unendliche Möglichkeiten zu eröffnen, um den Anforderungen von morgen gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ruggon.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

