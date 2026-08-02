Straubinger Tagblatt

Ceuta

Straubing (ots)

Denn was auf Ceuta geschieht, ist kein rein spanisches Problem, sondern eines, das die EU insgesamt angeht. Spanien benötigt Hilfe bei Identifizierung, Rückführung und Grenzsicherung. Zudem muss die EU Marokko in die Pflicht nehmen und der Regierung in Rabat klarmachen, dass sie sich nicht nur mit Madrid anlegt, wenn sie Menschen als Druckmittel missbraucht. Nötig sind der Schutz der EU-Außengrenzen und verlässliche Rückführungsabkommen. Vor allem darf Europa nicht bei jedem Erpressungsversuch in nationale Reflexe verfallen.

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