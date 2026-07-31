Straubinger Tagblatt

Energiepolitik - Katherina Reiche ist eine Fehlbesetzung

Straubing (ots)

Erneuerbare Energien sind kein Nischenthema mehr, sondern ein bedeutender Standortfaktor. Sogar China baut die erneuerbaren Energien rasant aus, wenngleich bei dem exponentiell steigenden Energiehunger des Riesenreiches auch noch Atom-, Öl- und Gaskraftwerke gebaut werden. Eine Wirtschaftsministerin, welche die Energie-Transformation nur verwaltet oder gar verzögert oder falsche Wege geht, statt sie aktiv zu gestalten und energisch voranzutreiben, brauchen wir nicht. Denn wenn sich die alten Fehler wiederholen, wird die aktuelle Führung den eminenten Anforderungen dieser historischen Aufgabe definitiv nicht gerecht. Dann ist Katherina Reiche fehl am Platze.

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