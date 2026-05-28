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Xiaomi erweitert Wearables-Portfolio um vier neue Lifestyle-Produkte

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Düsseldorf (ots)

Neue Smart Watch, Smart Band, Earbuds und Speaker mit Fokus auf Konnektivität, Gesundheitsfunktionen und Alltagstauglichkeit

Xiaomi hat heute seine neue Wearables-Generation vorgestellt und erweitert damit sein Produktportfolio um vier neue Geräte: Xiaomi Watch S5 46mm, Xiaomi Smart Band 10 Pro, Xiaomi Buds 6 und Xiaomi Sound Play. Die neuen Produkte ergänzen das bestehende Ökosystem um zusätzliche Funktionen für Konnektivität im Alltag, Gesundheit, Sport und Unterhaltung.

Parallel dazu präsentiert Xiaomi die neue Violet Collection, die für Xiaomi 17T, Xiaomi Buds 6 und Xiaomi Sound Play verfügbar ist. Die neue Farbvariante kombiniert matte und reflektierende Oberflächen und ergänzt das bestehende Designportfolio um eine zusätzliche Ausführung.

Xiaomi Watch S5 46mm: Smartwatch mit erweitertem Gesundheits- und Sporttracking

Die Xiaomi Watch S5 46mm kombiniert Gesundheits- und Sportfunktionen mit einem eleganten, leichten Gehäusedesign. Die Smart Watch verfügt über ein 46 mm großes Gehäuse bei einem Gewicht von 46 g und einem ultraschlanken Profil von 10,99 mm.[1] Ein hochwertiger Mittelrahmen aus Edelstahl sorgt für mehr Strapazierfähigkeit und eine ansprechende Optik, während optionale Lünetten aus Edelstahl, Keramik und geschmiedetem Carbon für zusätzliche Eleganz sorgen. Mit einer Auswahl an Armbandoptionen, darunter neue Materialien aus echtem Leder, passt sich die Uhr nahtlos an geschäftliche, sportliche und alltägliche Situationen an. Das Display wird durch ein 1,4 Zoll großes AMOLED-Display weiter aufgewertet, das sich durch einen um 40 Prozent schmaleren Rahmen und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2.500 Nits[2] auszeichnet und so auch bei hellem Sonnenlicht eine klare Sichtbarkeit von Benachrichtigungen und Gesundheitsdaten gewährleistet. Angetrieben von einem 815 mAh Xiaomi Surge Akku bietet die Uhr bei geringer Nutzung eine Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen[3] und unterstützt so die kontinuierliche Gesundheitsüberwachung und Sportaufzeichnung bei reduzierter Ladehäufigkeit.[4]

Um umfassendere Einblicke in das tägliche Wohlbefinden zu bieten, verfügt die Xiaomi Watch S5 46 mm über optimierte Hardware- und Softwarefunktionen. Sie führt den "Passion-Modus" ein, der Jubelgesten erkennt und diese in messbare Daten wie Herzfrequenz, Kalorienverbrauch und Anzahl der Jubelgesten umwandelt. Mit über 150 Sportmodi verfügt das Gerät zudem über einen optimierten Herzfrequenzsensor mit 4 LEDs und 4 PD-Sensoren sowie optimierte Algorithmen, wodurch die Genauigkeit auf 98,4 Prozent gesteigert wird und eine zuverlässigere Überwachung gewährleistet ist.[5] Ein optimierter Dual-Band-GNSS-Empfänger mit fünf Systemen sorgt zudem für eine präzise und stabile Ortung bei Outdoor-Aktivitäten. Im Bereich Schlaf bieten neue Wochen- und Monatsberichte sowie die HRV-Schlafüberwachung tiefere Einblicke in langfristige Ruhemuster.[6] Diese Funktionen wurden in Zusammenarbeit mit führenden internationalen Organisationen wie der World Sleep Society, der Asian Society of Sleep Medicine und der Chinese Sleep Research Society entwickelt und liefern wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zur Förderung einer besseren Schlafgesundheit.

Die Xiaomi Watch S5 46 mm läuft mit Xiaomi HyperOS 3 und bietet eine nahtlose Vernetzung mit Smartphones. Wichtige Funktionen - darunter Fernauslösung der Kamera, "Mein Handy finden", Steuerung der Kopfhörer und automatische Synchronisierung von Sport- und Gesundheitsdaten - sind ganz einfach zugänglich. Das Gerät unterstützt zudem die Integration mit Xiaomi Home und ermöglicht so eine optimierte Vernetzung zwischen Wearables und Smart-Home-Geräten.

Xiaomi Smart Band 10 Pro: Leichtgewicht mit Gesundheits- und Alltagsfunktionen

Das Xiaomi Smart Band 10 Pro ist als Smart Band für den täglichen Einsatz konzipiert und kombiniert Gesundheitsfunktionen mit einem kompakten Design. Das Gerät verfügt über ein 1,74 Zoll großes AMOLED-Display[7] mit bis zu 2.000 Nits Helligkeit.[8] Trotz größerem Display bleibt das Gehäuse mit 0,7 mm schlank und wiegt 21,6 g (ausgeschlossen die Ceramic Edition).[9] Das Gehäuse besteht aus hochfestem Aluminium. Ein 350 mAh Akku in Verbindung mit einem energiesparenden Chipsatz ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 21 Tagen bei leichter Nutzung.[10]

Für Fitness- und Gesundheitsfunktionen nutzt das Xiaomi Smart Band 10 Pro ein überarbeitetes PPG-Modul sowie neue Algorithmen, die die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung auf bis zu 98,2 Prozent erhöhen.[11] Mehr als 150 Sportmodi werden unterstützt, darunter ein neuer Track Mode für Rundenerfassung sowie ein erweiterter Cycling Mode.[12] Das Schlaftracking wurde um Trendberichte, HRV-Auswertungen und Schlaf-Effizienz ergänzt.[11]

Darüber hinaus arbeitet das Xiaomi Smart Band 10 Pro mit Clue[13] zusammen, einer weltweit führenden App für Zyklus- und Periodentracking, um einen umfassenderen Ansatz für das Gesundheitsmanagement von Frauen zu bieten. Beim Kauf des Xiaomi Smart Band 10 Pro erhalten Nutzerinnen und Nutzer eine kostenlose 3-monatige Testversion von Clue Plus. Dieses Premium-Abonnement bietet Funktionen wie erweiterte Zyklusanalysen, genaue Fruchtbarkeitsvorhersagen, Schwangerschafts- und Wechseljahres-Tracking und vieles mehr. Die vom Armband erfassten Gesundheits- und Wellnessdaten können mit den detaillierten Einblicken in die Menstruationsgesundheit von Clue kombiniert werden. Die Zusammenarbeit ermöglicht es, das Wohlbefinden besser zu verstehen und fundiertere Gesundheitsentscheidungen zu treffen.

In Verbindung mit einem Xiaomi Smartphone unterstützt das Smart Band die Synchronisierung von Benachrichtigungen sowie parallele Kopplung mit einem iPhone, sodass Anrufe, Mitteilungen und Meldungen von beiden Geräten auf einem einzigen Armband empfangen werden können.[14] Ein optimierter Vibrationsmotor unterscheidet Benachrichtigungen nach Nachrichtentyp und optimiert so die Benutzerfreundlichkeit.

Xiaomi Buds 6: In-Ear-Kopfhörer mit erweitertem Audio-Setup

Als Flaggschiff unter den In-Ear-Kopfhörern bieten die Xiaomi Buds 6 dank der Integration optimierter Hardware und Software eine neue Klangqualität. Sie verfügen über einen dynamischen 11-mm-Treble-Treiber mit drei Magneten für kraftvolle Bässe, gepaart mit einer 24-Karat-vergoldeten Membran, die die Empfindlichkeit im Hochtonbereich um 30 Prozent optimiert und so für klarere, präzisere Höhen sorgt.[17] Dies wird durch eine Reihe digitaler Optimierungen weiter verfeinert, darunter die Master-Abstimmung durch das Harman Golden Ear Team, das den Harman Master Mode sowie Harman AudioEFX für überragende Klangqualität einführt, während die Qualcomm® aptX(TM) Lossless-Technologie hochauflösenden, verlustfreien Klang ermöglicht.[18] Darüber hinaus nutzt das System adaptiven Klang, um konsistente Mittel- und Tieftöne bei unterschiedlichen Ohrformen zu gewährleisten, während unabhängiges dimensionales Audio[19] mit Head-Tracking eine vollständig immersive 360°-Klangbühne erzeugt. Um klare Telefonate im Alltag zu gewährleisten, unterdrückt das 3-Mikrofon-AI-Rauschunterdrückungssystem in Kombination mit einer netzartigen Akustikstruktur bis zu 95 dB[20] Hintergrundgeräusche und sorgt selbst bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 12 m/s für klare Sprachübertragung.[21] In Verbindung mit der ANC-Funktion mit den Dual-Modi "Balanced" und "Deep" kann der für die Umgebung am besten geeignete Grad der Geräuschunterdrückung gewählt werden, um ein noch intensiveres Hörerlebnis zu ermöglichen.

Die Xiaomi Buds 6 wurden für Komfort und nahtlose Konnektivität entwickelt und bieten einen leichten Sitz sowie ein intelligentes geräteübergreifendes Erlebnis. Jeder Ohrhörer wiegt nur 4,4 g[22] und verfügt über ein ergonomisches Semi-In-Ear-Design, das sich der natürlichen Form des Ohrs anpasst und so den Druck und die Beschwerden reduziert, die bei herkömmlichen In-Ear-Modellen auftreten. Das Ladecase ist schlank und handlich und in vier Farben erhältlich: Graphite Black, Pearl White, Titan Gray und Nebula Purple. In puncto Konnektivität lassen sich die Xiaomi Buds 6 mit Xiaomi HyperOS integrieren, was ein müheloses Koppeln und nahtloses Wechseln zwischen Smartphones, Tablets und anderen Xiaomi-Geräten ermöglicht. Zum ersten Mal sind Xiaomi-Ohrhörer mit Apple Find My (Apple-Geräte) und Googles Find Hub (Android(TM)-Geräte) kompatibel.[23] So können Nutzer verlorene Geräte über die Apple- oder Find Hub-Netzwerke orten.[24]

Xiaomi Sound Play: Mobiler Klang mit dynamischer Atmosphäre

Aufbauend auf der mit dem Red Dot Award ausgezeichneten Sound-Designsprache verbindet das Xiaomi Sound Play immersiven Klang mit dynamischer Beleuchtung in einem kompakten, mit Stoff ummantelten Design, das Klang, Raum und Atmosphäre nahtlos in Einklang bringt. Seine 18-W-Hochleistungs-Sound-Engine erzeugt raumfüllenden Klang und eignet sich somit für eine Vielzahl von Alltagssituationen, von der Morgenroutine und dem Training bis hin zu Zusammenkünften im Freien und der abendlichen Entspannung.

Entwickelt, um sowohl Klang als auch Atmosphäre zu optimieren, verfügt das Xiaomi Sound Play über eine Infinity-Spiegelbeleuchtung an der Oberseite und eine umgebende Ambientebeleuchtung an der Unterseite. Es bietet fünf Farbeffekte und drei Beleuchtungsmodi - "Drumbeat", "Water Ripple" und "Always-on" - sodass das visuelle Erlebnis an verschiedene Umgebungen angepasst werden kann. Was die Konnektivität betrifft, ermöglicht True Wireless Stereo (TWS) den Betrieb von zwei Geräten als separate linke und rechte Kanäle für ein echtes Stereoklangbild,[25] während der Party-Modus mit Auracast(TM) die synchronisierte Wiedergabe von bis zu 100 kompatiblen Lautsprechern unterstützt,[26] was ein abgestimmtes Audio- und Lichterlebnis für größere Räume oder Veranstaltungen bietet.

Das Xiaomi Sound Play wurde auf Qualität und Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über die Schutzklasse IP68 (Staub- und Wasserschutz),[27] wodurch es zuverlässigen Schutz vor Witterungseinflüssen wie Sand, Regen und Staub bietet. Ein 2.600 mAh Akku ermöglicht bis zu 14 Stunden Wiedergabe mit einer einzigen Ladung[28] und ist in 2,5 Stunden vollständig aufgeladen. Das Xiaomi Sound Play ist in Black, White, Green und Purple erhältlich und bietet eine Palette vielfältiger Farbvarianten für jeden Lebensstil, wobei er Tragbarkeit, ausdrucksstarkes Design und robuste Leistung in einem vielseitigen Paket vereint.

Preise und Verfügbarkeit

Die Xiaomi Watch S5 46 mm, das Xiaomi Smart Band 10 Pro, die Xiaomi Buds 6 und das Xiaomi Sound Play sind ab sofort über die offiziellen Kanäle von Xiaomi und bei autorisierten Händlern erhältlich.

Die Xiaomi Watch S5 46 mm ist in vier Farbvarianten verfügbar:

Jungle Green zum Preis von 199,99 Euro (UVP)

Ceramic Blue zum Preis von 199,99 Euro (UVP)

Black zum Preis von 179,99 Euro (UVP)

Silver zum Preis von 179,99 Euro (UVP)

Das Xiaomi Smart Band 10 Pro ist in vier Farbvarianten verfügbar:

Lavender Pink zum Preis von 79,99 Euro (UVP)

Midnight Black zum Preis von 79,99 Euro (UVP)

Glacier Silver zum Preis von 79,99 Euro (UVP)

Ceramic Edition zum Preis von 99,99 Euro (UVP)

Die Xiaomi Buds 6 sind in den vier Farboptionen Graphite Black, Pearl White, Titan Gray und Nebula Purple jeweils zum Preis von 119,99 Euro (UVP) verfügbar.

Das Xiaomi Sound Play ist in den vier Farboptionen Black, White, Green und Purple jeweils zum Preis von 49,90 Euro (UVP) verfügbar.

Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (Passwort: 18f98qyjMdpG).

Disclaimers

1 Die Gewichtsangaben verstehen sich ohne Armband. Die Maße für Höhe, Breite und Dicke verstehen sich ohne Armband und hervorstehende Teile. Die Daten stammen aus den internen Labors von Xiaomi. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.

2 Die Spitzenhelligkeit bezieht sich auf die höchste Helligkeit, die nur in einem bestimmten Bereich des Bildschirms erreicht wird. Die HBM-Helligkeit bezieht sich auf die maximale Helligkeit, wenn der gesamte Bildschirm beleuchtet ist.

3 Die Angaben zur Akkulaufzeit basieren auf einem Szenario mit geringer Nutzung und wurden von den internen Labors von Xiaomi getestet. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Xiaomi. Testbedingungen für das Szenario mit geringer Nutzung: Bei voll aufgeladener Uhr, aktiviertem Energiesparmodus, Verwendung der Werkseinstellungen und des Zifferblatts "Sunspots", mit hochpräziser Schlafüberwachung und Benachrichtigungen, 100 empfangenen Nachrichten pro Tag, 6 Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, 3 Weckern; 300-maliges Anheben des Handgelenks pro Tag zur Aktivierung des Bildschirms und einmaliges Starten der App zur Datensynchronisierung pro Tag; 30 Minuten Bluetooth-Anrufe pro Woche; 30 Minuten lokale Musikwiedergabe über angeschlossene Kopfhörer pro Woche; und 90 Minuten Trainingsaufzeichnung pro Woche (mit aktiviertem GNSS).

4 Dieses Produkt und seine Funktionen sind nicht für medizinische Zwecke konzipiert und dienen nicht der Vorhersage, Diagnose, Vorbeugung oder Heilung von Erkrankungen.

5 Daten stammen aus den internen Labors von Xiaomi. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.

6 Um die Funktion "Schlafverbesserungsplan" nutzen zu können, muss die Mi Fitness-App auf die neueste Version aktualisiert werden.

7 Die Daten wurden von den internen Labors von Xiaomi getestet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Xiaomi.

8 Die Bildwiederholfrequenz variiert je nach Benutzeroberfläche leicht und hängt von der tatsächlichen Nutzung ab, während die allgemeine Helligkeit die maximale Helligkeit im Vollbildmodus bezeichnet und die Spitzenhelligkeit die maximale Helligkeit angibt, die nur in bestimmten Szenarien erreicht wird.

9 Die Daten wurden von den internen Labors von Xiaomi getestet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Xiaomi.

10 Die Angaben zur Akkulaufzeit basieren auf dem Lichtmodus und wurden von den internen Labors von Xiaomi getestet. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Testbedingungen für das Szenario mit maximaler Akkulaufzeit: Bei voll aufgeladenem Armband, unter Verwendung der werkseitigen Standardeinstellungen und des Standard-Zifferblatts; mit ganztägiger Herzfrequenzmessung alle 30 Minuten und Benachrichtigungen; deaktiviert

sind die hochpräzise Schlafüberwachung, die ganztägige Stressmessung und die ganztägige Blutsauerstoffmessung; es werden täglich 100 Nachrichten, 10 Benachrichtigungen über eingehende Anrufe und 3 Alarme empfangen (bei der NFC-Version zusätzlich 10 NFC-Wischvorgänge pro Tag); 200-maliges Anheben des Handgelenks pro Tag zur Aktivierung des Bildschirms, 2-malige manuelle Blutsauerstoffmessung pro Tag und 6 Minuten Bildschirmbetrieb pro Tag; sowie 60 Minuten Trainingsaufzeichnung pro Woche (bei aktiviertem GNSS).

11 Dieses Produkt und seine Funktionen sind nicht für medizinische Zwecke konzipiert und dienen nicht der Vorhersage, Diagnose, Vorbeugung oder Heilung von Krankheiten. Die Kompatibilität kann je nach Gerätemodell variieren. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät das BLE-Herzfrequenzprotokoll unterstützt und dass die Herzfrequenzempfangsfunktion aktiviert ist, um eine optimale Anpassung zu gewährleisten.

12 Nach der Aktivierung des Outdoor-Cycling-Modus am Armband verbindet sich die Mi Fitness-App beim Öffnen automatisch mit dem Smartphone. Um diese Funktion zu deaktivieren, wischen Sie auf der Trainingsseite nach links und tippen Sie auf "Stopp", um Details anzuzeigen.

13 Biowink GmbH (Clue). Der Nutzer hat Anspruch auf eine dreimonatige Leistungsdauer. Die Leistung muss innerhalb von sechs (6) Monaten ab dem Datum der Einlösung aktiviert und vollständig genutzt werden. Andernfalls verfällt der Vorteil automatisch. Diese Aktion gilt vom 28. Mai 2026, 00:00 Uhr, bis zum 27. Mai 2027, 23:59 Uhr (Ortszeit). Nach Ablauf der dreimonatigen Testphase fällt eine Jahresgebühr an, sofern nicht zuvor gekündigt wird (Preis

variiert je nach Region). Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Clue-Website.

14 Diese Funktion ist nur auf kompatiblen Geräten verfügbar. Xiaomi-Smartphones müssen mit Xiaomi HyperOS 3 oder höher und der Interconnectivity-App in Version 17.1.1 oder höher ausgestattet sein; iPhones müssen mit iOS 14 oder höher und der Xiaomi Interconnectivity-App in Version 2.1.0 oder höher ausgestattet sein. Bitte melden Sie sich sowohl auf Ihrem Xiaomi-Smartphone als auch in der Xiaomi Interconnectivity App auf dem iPhone mit demselben Xiaomi-Konto an. Das Xiaomi Smart Band 10 Pro dient ausschließlich zu Demonstrationszwecken hinsichtlich der Kompatibilität und wird in keiner Weise von Apple Inc. unterstützt, gesponsert oder ist mit Apple Inc. verbunden. Apple, iPhone und iOS sind eingetragene Marken von Apple Inc.

15 Die Verfügbarkeit von NFC kann je nach Region variieren.

16 Die Nutzung von NFC erfordert einen Mobilfunkvertrag. Dieser Mobilfunkvertrag kann bestimmten Nutzungsbeschränkungen hinsichtlich des Wechsels des Anbieters und des Roamings unterliegen (auch nach Vertragsablauf). Bargeldlose NFC-Zahlungen werden nur an Zahlungsterminals akzeptiert, die Mastercard® und Visa® unterstützen. Die Verfügbarkeit von Mastercard®- und Visa®-Zahlungen sowie des NFC-Dienstes kann je nach Region variieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mi.com/global/support/nfc-bank. Wenden Sie sich für zusätzliche Informationen bitte an Ihre kartenausgebende Bank.

17 Die Daten stammen aus den internen Labors von Xiaomi. Im Vergleich zu den Xiaomi Buds 5.

18 Um eine verlustfreie Audioqualität mit 2,1 Mbit/s zu ermöglichen, stellen Sie sicher, dass Ihre Bluetooth-Software auf die neueste Version aktualisiert ist, aktivieren Sie den Bluetooth LE Audio-Modus und stellen Sie den Codec in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones auf "aptX(TM) Adaptive" ein. Kompatible Geräte: Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi MIX Flip, POCO F7 Pro, POCO F8 Ultra. Weitere Modelle werden in Zukunft unterstützt.

19 Independent Dimensional Audio ist standardmäßig deaktiviert und schließt den LC3-Modus aus.

20 Die Reduzierung von Umgebungsgeräuschen bei Anrufen um 95 dB bezieht sich auf die Fähigkeit, menschliche Stimmen während eines Anrufs in einer Umgebung mit einem Geräuschpegel von 95 dB präzise zu erfassen. Daten getestet von Xiaomi Internal Labs. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzung variieren.

21 Testdaten zur Windgeräuschunterdrückung bereitgestellt vom National Institute of Metrology, China. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzung variieren.

22 Die Daten stammen aus den internen Labors von Xiaomi.

23 Xiaomi Buds 6 wird in keiner Weise von Google LLC oder Apple Inc. unterstützt, gesponsert oder ist mit diesen verbunden. Google, Android und Find Hub sind Marken von Google LLC. Apple und Find My sind Marken von Apple Inc. Um die Find Hub-Funktion nutzen zu können, muss die Firmware der Ohrhörer und des Ladecases über die Xiaomi Earbuds-App auf die neueste Version aktualisiert werden.

24 Um diese Funktion nutzen zu können, müssen iOS-Geräte auf iOS 14.5 oder höher aktualisiert werden. "Apple Find My" unterstützt nur das Auffinden des Ladecases und nicht die genaue Identifizierung und das Auffinden einzelner Ohrhörer. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Android-Geräte auf Android 9 oder höher aktualisiert werden, wobei die neueste Version der Google Play-Dienste und der Ohrhörer-Firmware installiert sein muss. "Find Hub" unterstützt nur das Auffinden des Ladecases und nicht die genaue Identifizierung und das Auffinden einzelner Ohrhörer. Dasselbe Paar Ohrhörer kann nicht gleichzeitig mit "Apple Find My" und "Find Hub" verbunden sein. Wenn Sie wechseln müssen, setzen Sie die Ohrhörer bitte auf die Werkseinstellungen zurück.

25 Die TWS-Kopplung unterstützt die Verbindung von zwei Produkten, um ein Surround-Sound-Erlebnis zu erzielen. Sie ist für die Musikwiedergabe ausgelegt. Bei der Wiedergabe von Videos kann es aufgrund von Geräte- oder Netzwerkfaktoren zu einer Desynchronisation von Ton und Bild kommen.

26 Die Auracast-Kopplung zwischen Host- und Client-Lautsprechern funktioniert, wenn beide Geräte eingeschaltet sind und die Auracast-Taste an jedem Gerät kurz gedrückt wird. Erfordert dieses Produkt und andere Xiaomi-Lautsprecher, die Auracast unterstützen. Es können bis zu 100 Lautsprecher verbunden werden. Die tatsächliche Leistung kann je nach Bluetooth®-Signalbedingungen, umgebenden Geräten und Nutzungsumgebung variieren.

27 Dieses Produkt ist kein professioneller wasserdichter Lautsprecher und bietet lediglich grundlegende Spritzwasser- und Staubschutzfunktionen. Die Spritzwasser- und Staubschutzwirkung kann sich mit der Zeit durch Abnutzung verringern. Laden Sie das Gerät nicht unter Wasser oder in feuchten Umgebungen auf. Wasserschäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

28 Die Angaben zur Akkulaufzeit stammen aus den internen Labors von Xiaomi und wurden bei einer Lautstärkeeinstellung von 40 % im Bluetooth-Modus und bei ausgeschalteter Beleuchtung gemessen. Die tatsächliche Akkulaufzeit und Standby-Zeiten können je nach Faktoren wie Lautstärke, Audioquellen, Soundeffekten, Umgebungsstörungen, aktivierten Funktionen/Modi und Nutzungsgewohnheiten variieren. Bitte beachten Sie die tatsächliche Nutzung.

Original-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuell