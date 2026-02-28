Xiaomi

Xiaomi stellt das Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra und Leica Leitzphone powered by Xiaomi vor

Düsseldorf (ots)

Neue Smartphone-Generation mit weiterentwickelter Kameratechnologie und der charakteristischen Bildsprache von Leica

Xiaomi hat heute mit der Xiaomi 17 Serie seine nächste Smartphone-Generation vorgestellt. Darüber hinaus erweitert Xiaomi sein Produktportfolio mit neuen AIoT-Geräten und weiterem Zubehör, darunter die Xiaomi Electric Scooter 6 Serie sowie die Xiaomi Watch 5 und baut sein vernetztes Ökosystem weiter aus. Mit Xiaomi Vision Gran Turismo präsentiert Xiaomi zudem ein Elektro-Hypercar-Konzept für die renommierte Gran Turismo-Franchise und unterstreicht damit seine Design- und Innovationskompetenz.

Im Rahmen der Präsentation wurde zudem die nächste Phase der Partnerschaft mit Leica bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit entwickelt sich von einem gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsansatz hin zu einem strategischen Co-Kreationsmodell und intensiviert die Kooperation beider Unternehmen.

Unter dieser erweiterten Partnerschaft ist die neue Smartphone-Generation von Xiaomi entstanden: Das Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultraund das Leica Leitzphone powered by Xiaomi integrieren gemeinsam entwickelte Kameratechnologien und legen einen besonderen Fokus auf Foto- und Videofunktionen. Die Geräte kombinieren leistungsstarke Kameraausstattung mit einem schlanken Design sowie einer langlebigen, ergonomisch ausgelegten Verarbeitung. Aufbauend auf der über hundertjährigen Expertise von Leica in der Bildgebung bietet die Xiaomi 17 Serie ein konsistentes Smartphone-Erlebnis mit Fokus auf mobiler Fotografie und Videografie.

Zeitloses Design trifft auf leistungsfähige Xiaomi Guardian Structure

Die Xiaomi 17 Serie vereint ein minimalistisches Design mit zeitloser Eleganz und einem professionellen Look. Klare Linien, dezente Rundungen und ein ausgewogenes Layout prägen das schlichte, hochwertige Erscheinungsbild der Geräte. Dabei unterstützen die "Golden Arc"-Rundungen, die in zahlreichen Iterationen optimiert wurden, eine ergonomische Handhabung und sorgen für einen sicheren Halt. Durch den Einsatz moderner LIPO-Fertigungstechnologien konnten ultradünne Displayränder realisiert werden. Das nahezu randlose Display trägt zu einer kompakten Bauweise bei und optimiert zugleich das Handling.

Als bisher dünnstes und leichtestes Xiaomi Ultra[1] Modell misst das neue Xiaomi 17 Ultra 8,29 mm[2] in der Dicke und wiegt 218,4 g[2]. Sein Gehäuse verfügt über ein vollständig flaches Design mit ultradünnen Rändern und einem neu positionierten, kompakteren Kameramodul. Erhältlich in den Farben White, Black und Starlit Green[3], zeigt das Smartphone ein hochwertiges Erscheinungsbild im Flaggschiff-Segment. Für erhöhte Robustheit setzt Xiaomi auf die Xiaomi Guardian Structure. Mit Xiaomi Shield Glass 3.0, das eine um 30 Prozent[2] höhere Sturzfestigkeit als das Vorgängermodell Xiaomi 15 Ultra bietet, einer verstärkten Glasfaser-Rückseite, einem Rahmen aus Aluminiumlegierung sowie IP68-Zertifizierung[6] ist das Gerät gegen Staub, Feuchtigkeit und alltäglichen Belastungen geschützt.

Auch das Xiaomi 17 ist auf eine kompakte Bauweise in Sachen Technik und Fotografie ausgelegt. Mit einer Dicke von 8,06 mm[2] und einem Gewicht von 191 g[2] verbindet es leistungsfähige Rechenleistung, fortschrittliche Kamerafunktionen und einen robusten Akku. Es ist in den Farboptionen Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue und klassischem Black[3] erhältlich und verfügt über ein neu gestaltetes Kameramodul. Das Design zeigt eine reduzierte Rahmenkrümmung und besonders schmale 1,18 mm breite Displayränder[2]. Neben dem schlanken und optisch markanten Design setzt auch das Xiaomi 17 auf Langlebigkeit: Die Xiaomi Guardian Structure kombiniert einen robusten 6M42-Aluminiumrahmen, Xiaomi Shield Glass sowie IP68-Zertifizierung[6] für umfassenden Schutz.

Xiaomi × Leica: Fortschrittliche Kooperation in der Kameratechnik

Xiaomi baut seine Partnerschaft mit Leica weiter aus und bietet mit der Xiaomi 17 Serie ein erweitertes Fotografie-Erlebnis. Dank der präzise abgestimmten Leica UltraPure Linsenbehandlung und -konfiguration liefert die Xiaomi 17 Serie unter unterschiedlichen Lichtverhältnissen konsistente Ergebnisse und erhält feine Details sowohl in hellen als auch in dunklen Szenen. Hochwertige Mehrschichtvergütungen der Linsen reduzieren Reflexionen und optische Störungen, sodass reines Licht gezielt auf den Sensor trifft. Unterstützt wird die Bildgebung der gesamten Serie durch leistungsstarke Werkzeuge wie den AI Creativity Assistant und Xiaomi HyperConnect-Funktionen - von schneller Dateifreigabe bis hin zu Multicam-Setup - und ermöglicht so flexible Aufnahme- und Bearbeitungsworkflows.

Das Xiaomi 17 Ultra, entwickelt für leistungsstarke und vielseitige Bildaufnahmen, verfügt über den ersten 1-Zoll-LOFIC-Hauptkamerasensor von Xiaomi. Der Light Fusion 1050L-Bildsensor nutzt moderne Kondensatortechnologie, um die Full-Well-Kapazität zu erhöhen und HDR-Leistungen der nächsten Generation zu ermöglichen. Ergänzt wird die Hauptkamera durch die Leica 200MP-Telephoto-Kamera mit 75-100 mm mechanischem optischem Zoom. Das Teleobjektiv, nach den optischen Referenzen von Leica APO konstruiert, liefert über den gesamten Zoombereich hohe Bildqualität bei minimalem Ghosting und Farbsäumen. Mit der erweiterten Brennweite bis 400 mm (17,2x) gelingen auch Aufnahmen aus größerer Entfernung. Über die Standfotografie hinaus unterstützt das Xiaomi 17 Ultra ultra-dynamische Videografie mit präziser Farbwiedergabe und Stabilisierung, einschließlich Dolby Vision® oder ACES-Log in bis zu 4K bei 120fps auf der Haupt- und Telekamera.

Das kompakte Imaging-Flaggschiff Xiaomi 17 verfügt über ein vielseitiges Kamerasystem mit dem Spitzen-Bildsensor Light Fusion 950 mit einer Größe von 1/1,31 Zoll und 2,4 Mikrometer 4-in-1 Super Pixel. Der Sensor ermöglicht einen Dynamikumfang von 13,5 EV und liefert detailreiche Aufnahmen bei allen Lichtverhältnissen. Ergänzt wird er durch ein schwebendes 60 mm-Teleobjektiv von Leica, das 60 mm-Porträtfotografie, 5-fachen optischen Zoom, 10cm-Makroaufnahmen und 20-fachen AI Ultra Zoom unterstützt. Für Selfies bietet die 50MP-Frontkamera einen optimierten Autofokus, sowohl für Nah- als auch Fernaufnahmen. Videofunktionen umfassen 4K 60fps Dolby Vision® sowie 4K 60fps Log-Aufnahmen für scharfe Details, konsistente Farben und stabile Aufnahmen, wodurch die Bildklarheit erhöht und professionelle Workflows unterstützt werden.

Angelehnt an das fotografische Know-how von Leica lässt sich das Kamerasystem des Xiaomi 17 Ultra durch zwei neue Zubehörteile erweitern. Das Xiaomi 17 Ultra Photography Kit bietet ein kompaktes, leichtes Design, inklusive Handgelenkschlaufe, anpassbarem zweistufigem Auslöser, spezieller Videotaste und IP54-Zertifizierung[11] - inspiriert von professionellen Kameras und in mehreren Farben erhältlich. Für professionelle Anwender ist das Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro verfügbar: Ein hochwertiger, rutschfester PU-Ledergriff, der an ikonische Leica Gehäuse erinnert, ein integrierter 2000mAh-Akku, einabnehmbarer Auslöseknopf für individuelle Ergonomie und eine exklusive Fastshot-Modus-Benutzeroberfläche bieten umfassende Kontrolle für präzises Fotografieren.

Leistungsstarke Top-Ausstattung trifft auf hohe Performance

Jedes Modell der Xiaomi 17 Serie wird von der branchenführenden Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform angetrieben, die moderne Funktionen eines mobilen SoC bietet. Die dritte Generation der Qualcomm Oryon(TM) CPU, die nächste Generation der Qualcomm® Adreno(TM) GPU, die fortschrittliche Qualcomm® Hexagon(TM) NPU sowie großzügig dimensionierter RAM und Speicher sind für anspruchsvollste mobile Anwendungen ausgelegt. Die Geräte bewältigen problemlos schnelle Serienbild- und Videoaufnahmen, hochauflösende Videoanrufe, produktives Multitasking und grafikintensive Spiele.

Zusätzlich unterstützt die Xiaomi 17 Serie bis zu 100W HyperCharge[4] sowie 100W PD-PPS-Laden, wodurch eine Vielzahl kompatibler Ladegeräte genutzt werden kann.[5] Mit der weiterentwickelten Xiaomi Surge Battery, die über einen branchenführenden Siliziumanteil von 16 Prozent verfügt, bietet die Xiaomi 17 Serie eine hohe Energiedichte und lange Lebensdauer. Das Xiaomi 17 Ultra ist mit einem 6000mAh-Akku ausgestattet, der 90W kabelgebundenes HyperCharge und 50W kabelloses HyperCharge unterstützt, während das Xiaomi 17 einen noch größeren 6330mAh-Akku mit 100W kabelgebundenem HyperCharge und 50W kabellosem HyperCharge bietet.[4] Diese Akkutechnologie ermöglicht ein schlankes, leichtes Design bei gleichzeitig kontinuierlicher, nahtloser Leistung sowie zuverlässiger Energieversorgung.

Verfeinerte Display-Technologie: Fokus auf Farbe, Klarheit und Effizienz

Die Xiaomi 17 Serie ist mit fortschrittlichen Displays ausgestattet, welche die Bildgebungs- und Leistungsfähigkeit der Geräte unterstützen. Maßgeschneiderte OLED-Panels mit bis zu 3.500 Nits Spitzenhelligkeit sorgen für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen. Die 1-120Hz LTPO-Bildwiederholfrequenz sorgt in Kombination mit DC-Dimming für nahtlose Darstellung bei minimaler Augenbelastung, selbst bei längerer Nutzung.

Neu ist das von Xiaomi angepasste M10-Displaypanel, das höhere Helligkeit bei gleichzeitig optimierter Energieeffizienz bietet. Das Xiaomi 17 Ultra führt zudem die Xiaomi HyperRGB-Technologie ein. Es handelt sich um ein neu gestaltetes OLED-Subpixel-Layout, das die Bildklarheit weiter steigert und den Stromverbrauch optimiert. Damit setzt Xiaomi seine Kompetenz für präzise, lebendige Displays fort.

Das Leica Leitzphone powered by Xiaomi

Leica hat in Zusammenarbeit mit Xiaomi seine Designphilosophie und seine fotografische Expertise in ein modernes Mobilgerät eingebracht. Die branchenweit erste Co-Entwicklung stellt Leicas klassischen Ansatz der Bildaufnahme in den Mittelpunkt und verbindet ein Jahrhundert an Expertise mit moderner Technologie. Das Leica Leitzphone powered by Xiaomi verfügt über ein robustes Gehäuse aus Aluminiumlegierung mit nickel-eloxierter Oberfläche, die die Designtradition von Leica in jedem Detail widerspiegelt. Auf Softwareseite sorgt eine angepasste, von Leica abgestimmte Benutzeroberfläche für die Bildgebung und verbindet Leistungsfähigkeit mit präziser, künstlerischer Steuerung - intuitiv nutzbar sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Fotografen.

Ein besonderes Highlight ist der Leica Kamera-Ring des Leitzphones, ein physisches Einstellrad mit gerändelter Oberfläche, welches das vertraute Handling einer klassischen Zoomkamera simuliert. Zudem führt das Smartphone den Leica Essential-Modus ein, der die Bildqualität und den charakteristischen fotografischen Stil ikonischer Leica Kameras, darunter die Leica M9 und die Leica M3 (mit MONOPAN 50 Film), originalgetreu nachbildet.

Preise und Verfügbarkeit

Das Xiaomi 17 ist in den vier Farboptionen Black, Venture Green, Alpine Pink und Ice Blue in zwei Speichervarianten verfügbar:

Xiaomi 17 12 GB + 256 GB zum Preis von 999,90 Euro (UVP)

zum Preis von 999,90 Euro (UVP) Xiaomi 17 12 GB + 512 GB zum Preis von 1.099,90 Euro (UVP)

Das Xiaomi 17 Ultra ist in den drei Farboptionen Black, White, Starlit Green und in zwei Speichervarianten erhältlich:

Xiaomi 17 Ultra 16 GB + 512 GB zum Preis von 1.499,90 Euro (UVP)

zum Preis von 1.499,90 Euro (UVP) Xiaomi 17 Ultra 16 GB + 1 TB zum Preis von 1.699,90 Euro (UVP)

Das Leica Leitzphone powered by Xiaomi ist ab sofort in Black und mit 1 TB Speicher zum Preis von 1.999,90 Euro (UVP) bei den offiziellen Kanälen von Xiaomi und Leica erhältlich. Die Telekom Deutschland ist hierzulande exklusiver Vermarktungspartner für das neue Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Verkaufsstart bei der Telekom Deutschland ist am 2. März.

Das Xiaomi 17 Ultra Photography Kit ist in den drei Farboptionen Black, White und Purple zum Preis von 99,90 Euro (UVP) erhältlich.

Das Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro ist in Black zum Preis von 199,90 Euro (UVP) verfügbar.

Vorteile zum Marktstart

Nutzer*innen, die die Xiaomi 17 Serie in teilnahmeberechtigten Märkten erwerben, erhalten drei exklusive Vorteile[19] ohne zusätzlichen Aufpreis:

eine dreimonatige Testversion von Google AI Pro mit erweitertem Zugriff auf Google AI und 2 TB Cloud-Speicher[7]

mit erweitertem Zugriff auf Google AI und 2 TB Cloud-Speicher[7] eine dreimonatige Testversion von YouTube Premium [8] mit werbefreiem Zugang und Offline-Downloads auf YouTube und YouTube Music

[8] mit werbefreiem Zugang und Offline-Downloads auf YouTube und YouTube Music eine viermonatige Testversion von Spotify Premium mit werbefreiem Hören,[9] Offline-Downloads und verbesserter Audioqualität

Early Bird Angebote auf mi.com

Zum Marktstart gibt es zwischen dem 28. Februar, 15:30 Uhr, und dem 14. März, 23:59 Uhr, beim Kauf eines Xiaomi 17 wahlweise eines der folgenden Xiaomi Produkte für einen jeweiligen Aufpreis dazu:

Xiaomi Tag 1er-Pack für einen Aufpreis von 0,99 Euro (anstatt 14,99 Euro UVP)

für einen Aufpreis von 0,99 Euro (anstatt 14,99 Euro UVP) Xiaomi 120W HyperCharge Combo (Type-A) EU für einen Aufpreis von 29,90 Euro (anstatt 59,99 Euro UVP)

Im Aktionszeitraum zwischen dem 28. Februar, 15:30 Uhr, und dem 14. März, 23:59 Uhr, gibt es beim Kauf eines Xiaomi 17 Ultra wahlweise eines der folgenden Xiaomi Produkte für einen jeweiligen Aufpreis dazu:

Xiaomi Tag 1er-Pack für einen Aufpreis von 0,99 Euro (anstatt 14,99 Euro UVP)

für einen Aufpreis von 0,99 Euro (anstatt 14,99 Euro UVP) Xiaomi 17 Ultra Photography Kit für einen Aufpreis von 9,90 Euro (anstatt 99,90 Euro UVP)

für einen Aufpreis von 9,90 Euro (anstatt 99,90 Euro UVP) Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro für einen Aufpreis von 99,90 Euro (anstatt 199,90 Euro UVP)

für einen Aufpreis von 99,90 Euro (anstatt 199,90 Euro UVP) Xiaomi 120W HyperCharge Combo (Type-A) für einen Aufpreis von 29,90 Euro (anstatt 59,99 Euro UVP)

Darüber hinaus ist das Xiaomi 17 Ultra 16 GB + 1 TB im Aktionszeitraum für 1.549,90 Euro (150 Euro Rabatt) erhältlich.

Beim Kauf eines Leica Leitzphone powered by Xiaomi im Zeitraum zwischen dem 28. Februar, 15:30 Uhr, und dem 14. März, 23:59 Uhr, gibt es das Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro im Wert von 199,90 Euro (UVP) gratis dazu.

Hinweise zur Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit kann je nach Land/Region variieren. Drittanbieter-Websites können zusätzliche Kaufoptionen bieten.

Der verfügbare Speicher und RAM sind geringer als der angegebene Gesamtspeicher aufgrund des Betriebssystems und vorinstallierter Software.

Preis und Verfügbarkeit variieren je nach Markt und Vertriebskanal. Bitte besuchen Sie mi.com für genaue Informationen.

Die Xiaomi 17 Serie unterstützt 5 Generationen von Android-System-Upgrades und 6 Jahre Sicherheitsupdates.

Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (Passwort: WKYtGH1Y866d).

Disclaimers

[1] Die Informationen sind auf dem Stand von Februar 2026.

[2] Daten von internen Xiaomi Laboren getestet, tatsächliche Ergebnisse können abweichen. Farben Black und White: 218,4 g; Farbe Starlit Green: 219 g.

[3] Die Verfügbarkeit der Farben kann je nach Markt variieren.

[4] Bitte erkundigen Sie sich beim örtlichen Händler über die Verfügbarkeit des Netzteils im Lieferumfang. Kabellose Ladegeräte sind separat erhältlich.

[5] Das Xiaomi 17 unterstützt das Laden mit bis zu 100 W mit PPS-kompatiblen Adaptern; die tatsächliche Nutzung ist maßgebend. Das Xiaomi 17 Ultra unterstützt das Laden mit bis zu 90 W mit PPS-kompatiblen Adaptern; die tatsächliche Nutzung ist maßgebend.

[6] Das Gerät wurde unter bestimmten Laborbedingungen getestet und als spritzwasser-, wasser- und staubdicht mit der Schutzart IP68 gemäß IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 und EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 zertifiziert. Bitte beachten Sie, dass die Testbedingungen für die Wasserbeständigkeit Folgendes umfassen: Untertauchen in stillem Süßwasser bis zu einer Tiefe von 6 Metern für bis zu 30 Minuten, wobei der Temperaturunterschied zwischen dem Wasser und dem Produkt 5 °C oder weniger beträgt. Solche Wasserbeständigkeitsmerkmale beziehen sich nur auf spezifische, in einer Laborumgebung getestete Bedingungen, die nicht den normalen Nutzungsbedingungen durch Verbraucher entsprechen. Daher ist der Schutz vor Eindringen nicht gewährleistet, wenn das Produkt Umgebungen ausgesetzt wird, die über die Testbedingungen hinausgehen. Wir empfehlen, dies nicht selbst zu testen. Nicht für den Gebrauch am Strand oder im Pool empfohlen. Der Schutz vor Eindringen kann durch tägliche Abnutzung, physische Schäden und/oder eine für eine Reparatur erforderliche Demontage beeinträchtigt werden. Vermeiden Sie das Aufladen des Produkts, die Betätigung der physischen Tasten oder das Entfernen des SIM-Fachs, wenn das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig für weitere Sicherheitshinweise. Die Garantie deckt keine Flüssigkeitsschäden ab, die in Umgebungen außerhalb der IP68-Testbedingungen verursacht werden.

[7] Gemini ist eine Marke von Google LLC. Es gelten die Nutzungsbedingungen. Nur für Personen ab 18 Jahren verfügbar. Sofern nicht früher gekündigt, wird Google One nach Ablauf des Testzeitraums eine monatliche Gebühr berechnen (Preis variiert je nach Region). Jederzeit kündbar. Die Rückgabe des gekauften Geräts kann zur Kündigung des Abonnements führen. Vollständige Bedingungen: one.google.com/offer/terms-and-conditions/xiaomi17_3month_trial

[8] Nur für Neukunden (keine früheren Testversionen von YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red oder Google Play Music). Einlösbar bis zum 31. August 2026, 23:59 Uhr Ortszeit. Die monatliche Abonnementgebühr wird nach Ende des Testzeitraums fällig (Preis variiert je nach Region). Jederzeit kündbar. Es gelten die Nutzungsbedingungen. Einlösbar in der YouTube-App. Vollständige Bedingungen: mi.com/global/support/terms/youtube-premium-terms

[9] Das Angebot gilt nur für neue Spotify-Premium-Nutzer. Das Angebot gilt für Spotify Premium Individual, außer in Indonesien, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo das Angebot für Spotify Premium Standard gilt. Einlösbar bis zum 8. August 2026, 23:59 Uhr Ortszeit. Kostenloser Testzeitraum, danach fällt eine monatliche Gebühr an, sofern nicht gekündigt wird (Preis variiert jenach Region). Es gelten die AGB. Vollständige Bedingungen: https://www.mi.com/global/support/terms/spotify-premium-terms/

[10] Die Verfügbarkeit dieser Vorteile unterliegt den geltenden Bedingungen und der Berechtigung des Nutzers.

[11] Mit angebrachtem Photography Kit erfüllen das Telefon und der Griff zusammen den IP54-Standard für Staub- und Spritzwasserschutz.

Original-Content von: Xiaomi