PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Straubinger Tagblatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Straubinger Tagblatt

Mehr Bedürftige, weniger Spielraum

Straubing (ots)

Es ist die Stärke des deutschen Sozialstaats, jenen unter die Arme zu greifen, die nichts oder wenig haben, und die alleine nicht über die Runden kommen. Das gelingt längst nicht immer optimal, und dennoch wird es immer schwieriger, den Sozialstaat zu finanzieren: Vergangenes Jahr sind die Ausgaben für Sozialhilfe um über 15 Prozent auf mehr als 20 Milliarden Euro gestiegen, worin das Bürgergeld nicht erhalten ist. Die Folgen bekommen jede Kommune und alle Steuerzahler zu spüren.

Die bisherige Politik hat viel verwaltet und zu wenig gestaltet. Umso mehr kommt es nun auf Mut und klare Entscheidungen an, um den Sozialstaat weiterzuentwickeln und nicht einfach mehr umzuverteilen. Das ist keine Frage der Statistik, sondern ein Gebot der Menschlichkeit und Fairness jenen gegenüber, die Hilfe brauchen - und die sie finanzieren.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Straubinger Tagblatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
Alle Storys Alle
  • 17.08.2025 – 16:13

    Schuld an der Misere hat auch die Politik

    Straubing (ots) - Die Politik hat es immer wieder verstanden, den Vorstandsvorsitzenden in den Mittelpunkt der allgemeinen und durchaus berechtigten Kritik an der Deutsche Bahn zu stellen. Dabei hatten Richard Lutz und seine Vorgänger genau mit den Problemen zu kämpfen, über die andere Konzernchefs auch klagen: Hohe Energiekosten, überbordende Bürokratie, Fachkräftemangel. Dinge also, die von der Politik zu ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 16:02

    Eine katastrophale Nachricht für Kiew

    Straubing (ots) - Eine dröhnende Leere bleibt nach dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Diktator Wladimir Putin, das - je nach Blickpunkt - mit fieberhaften Hoffnungen, aber auch mit bangen Befürchtungen erwartet wurde. Der russische Präsident hat das bekommen, was er unbedingt wollte: Zeit für seine Soldateska, den Angriffskrieg Kilometer für Kilometer tiefer auf ukrainisches ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:34

    Die Politik muss neue Lösungen erdenken und ergreifen

    Straubing (ots) - Stattdessen die immer gleichen Grabenkämpfe. Es wird weiter nur linear gedacht, Brüche mit bestehenden Lösungen, die aber nicht mehr tragen, gelten als zu riskant, weil das die Wähler an die politischen Ränder treibe. Genau diese Passivität aber treibt der AfD die Wählerinnen und Wähler zu! Was man verhindern will, wird auf exakt diese Weise traurige Wirklichkeit. 26 Prozent Zustimmung für die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren