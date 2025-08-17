PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Schuld an der Misere hat auch die Politik

Straubing (ots)

Die Politik hat es immer wieder verstanden, den Vorstandsvorsitzenden in den Mittelpunkt der allgemeinen und durchaus berechtigten Kritik an der Deutsche Bahn zu stellen. Dabei hatten Richard Lutz und seine Vorgänger genau mit den Problemen zu kämpfen, über die andere Konzernchefs auch klagen: Hohe Energiekosten, überbordende Bürokratie, Fachkräftemangel. Dinge also, die von der Politik zu verantworten sind.

Mehdorn, Grube, Lutz und die vor ihnen waren keine unerfahrenen Manager. Sie alle hatten das, was den meisten der wechselnden Politiker, die für die Bahn zuständig sind, fehlt: Ahnung. Schnieder kann jetzt zeigen, dass er die Bahn verstanden hat. Man darf gespannt sein, wen er für das Führerhaus des maroden Konzerns gewinnen kann und wie seine Bahnreform aussieht, die er am 22. September vorstellen will.

