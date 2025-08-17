Straubinger Tagblatt

Eine katastrophale Nachricht für Kiew

Straubing (ots)

Eine dröhnende Leere bleibt nach dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Diktator Wladimir Putin, das - je nach Blickpunkt - mit fieberhaften Hoffnungen, aber auch mit bangen Befürchtungen erwartet wurde. Der russische Präsident hat das bekommen, was er unbedingt wollte: Zeit für seine Soldateska, den Angriffskrieg Kilometer für Kilometer tiefer auf ukrainisches Territorium zu tragen. Seit Wochen verdichten sich die Anzeichen, dass Russland mit zwei frischen Divisionen noch im Herbst die Abwehrfront durchbrechen will.

Dass an diesem Montag nicht nur der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, sondern mit ihm auch europäische Regierungschefs - darunter der Bundeskanzler und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen - nach Washington reisen, lässt zumindest hoffen, dass der Westen weiterhin versuchen wird, eine gemeinsame Linie zu halten.

