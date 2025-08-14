Straubinger Tagblatt

Die Politik muss neue Lösungen erdenken und ergreifen

Straubing (ots)

Stattdessen die immer gleichen Grabenkämpfe. Es wird weiter nur linear gedacht, Brüche mit bestehenden Lösungen, die aber nicht mehr tragen, gelten als zu riskant, weil das die Wähler an die politischen Ränder treibe. Genau diese Passivität aber treibt der AfD die Wählerinnen und Wähler zu! Was man verhindern will, wird auf exakt diese Weise traurige Wirklichkeit. 26 Prozent Zustimmung für die AfD, das ist nicht gut für das Land! Das ist eine traurige Form von Zynismus. Es muss den seriösen Parteien endlich gelingen, wirksame Maßnahmen zu erdenken und zu ergreifen, bei denen spürbar wird, dass Vertrauen gerechtfertigt ist - und Zynismus fehl am Platz!

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell