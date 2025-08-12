PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Die "politische Mitte" ist eine Wunschvorstellung

Straubing (ots)

Milliarden Euro investiert die Regierung beispielsweise in gute Schulen und Straßen, damit die Menschen Vertrauen in Staat und Politik zurückgewinnen. Die Idee könnte funktionieren, es gibt aber ein Problem ab: Die "politische Mitte", an der sich Union und SPD ausrichten, ist eine Wunschvorstellung. Eine mittlere oder gehobene berufliche Qualifikation und ein solide bezahlter Job garantieren nämlich längst kein sorgenfreies Leben mehr. (...) "Wie erreichen wir neuen Wohlstand für alle?" Bundeskanzler Friedrich Merz stellte diese Frage an den Anfang seiner Amtszeit. Es wird Zeit für eine Antwort. Denn mit jeder Wahl wird es gesellschaftlich unruhiger werden.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

