Straubinger Tagblatt

Abschiebungen: Zu oft werden die Falschen ausgewiesen

Straubing (ots)

Dass die Zahl der Abschiebungen insgesamt steigt, liegt nicht zuletzt daran, dass oft jene in den Flieger gesetzt werden, die für die Behörden leicht zu finden sind. Die einer geregelten Arbeit nachgehen und ihre Kinder zur Schule bringen. Man weiß, wo man sie antrifft. Und so kommt es, dass zu häufig integrierte und gesetzestreue Migranten abgeschoben werden, die eigentlich eine Bereicherung für die Gesellschaft und den Wirtschaftsstandort sind. Oder eben junge Ausländer, die gut integriert sind und ordentliche schulischen Leistungen vorweisen.

