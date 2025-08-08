Straubinger Tagblatt

Generationswechsel mit Wagnis

Straubing (ots)

CDU-Spitzenkandidat soll Parteichef und Wirtschaftsminister Sven Schulze werden. Für die CDU im Osten ist der Generationswechsel mit Wagnis. (...) Die Fußstapfen, in die Schulze tritt, sind riesig - genau wie die Fallhöhe. (...) Schulze hat jetzt 13 Monate Zeit, einen überzeugenden Wahlkampf zu führen. Angst ist dabei das Geschäftsmodell der AfD. Angst ist aber auch immer ein schlechter Ratgeber. Schulze darf sich bei politischen Entscheidungen nicht von der AfD treiben und schon gleich gar nicht seine politischen Schwerpunkte von ihr diktieren lassen. Denn die Bürger im Osten achten sehr wohl darauf, wer Antworten und Lösungen bietet - und wer nur Ängste schürt.

