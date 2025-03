Badische Zeitung

Internationaler Frauentag: Weg mit dem Gedöns?

Kommentar von Sigrun Rehm

Freiburg (ots)

Der Antifeminismus ist weltweit auf dem Vormarsch. In den USA werden gerade viele Errungenschaften der vergangenen Jahre zurückgedreht. (...) Es ist ein Rollback im Gange, ein Rückfall in überwunden geglaubte Verhältnisse. (...) Man sollte sich keine Illusionen machen: Die bei der Gleichberechtigung erreichten Schritte sind niemals sicher. Genau wie die Demokratie müssen sie immer wieder neu erkämpft werden. Alle, die nicht plötzlich in einer ungerechteren Welt aufwachen wollen, sollten sich warm anziehen, zusammenstehen und dagegenhalten in Solidarität und Vielfalt.

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell