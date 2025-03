Badische Zeitung

Inflation und Zinsen: Stressige Zeiten für die EZB

Kommentar von Andreas Niesmann

Trump bringt die EZB in eine missliche Lage. Die Volatilität macht es schwierig bis unmöglich, bei der Zinspolitik das richtige Maß zu finden. Dabei war die viel gescholtene EZB zuletzt erfolgreich. Die nach der russischen Vollinvasion in die Ukraine massiv gestiegene Inflation hatte sie in den Griff bekommen. Dann kam Trump. Es ist sicher, dass die gewaltigen Summen, die mobilisiert werden, die Inflation anheizen. Gleiches gilt für die Handelspolitik, denn Europa wird auf US-Zölle reagieren. Selbst eine neue Euro-Krise ist nicht ausgeschlossen. Dass die massive Kreditaufnahme manche Euro-Staaten an ihre Belastungsgrenze führt, ist absehbar. https://mehr.bz/khs66q

