Straubinger Tagblatt

Das schwarz-rote Rentengesetz ist teuer und rückwärtsgewandt

Straubing (ots)

Es ist ihr erster Gesetzentwurf, und der hat es gleich in sich. Bärbel Bass (SPD), Ministerin für Arbeit und Soziales, hat sich mit der Rente befasst. Dabei herausgekommen ist ein Papier, das alldem widerspricht, was angesichts der Problematik in Sachen Altersversorgung notwendig wäre. Es ist teuer, belastet den Haushalt der kommenden Jahre mit vielen Milliarden Euro zusätzlich und ist rückwärtsgewandt.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell