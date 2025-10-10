Neue Xiaomi Master Class in Kooperation mit Leica: Australischer Straßenfotograph Jesse Marlow mit der Xiaomi 15T Serie unterwegs in den Straßen Münchens

Xiaomi

Mit einer weiteren Ausgabe der "Xiaomi Master Class supported by Leica" bekräftigt Xiaomi erneut sein Engagement für die Fotografie. Im Mittelpunkt steht dieses Mal der international anerkannte australische Fotograf und Leica Akademie Instructor Jesse Marlow, der für seinen unverwechselbaren Stil in der Straßenfotografie bekannt ist.

Bei dem Event in München drehte sich alles um die neue Xiaomi 15T Serie: Die neueste Smartphone-Generation von Xiaomi wurde in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt und ermöglicht Fotografie auf professionellem Niveau. Unter dem Motto "Humanity: Emotions in Focus" lädt die neue Master Class Edition dazu ein, das Potenzial der Fotografie zur Darstellung authentischer Emotionen und zwischenmenschlicher Beziehungen auszuschöpfen. Damit wird die Tradition fortgesetzt, die in Madrid mit der Master Experience begann. In theoretischen wie praktischen Einheiten bot sich den Teilnehmenden die Gelegenheit, unmittelbar von Jesse Marlows Techniken, Blickwinkeln und künstlerischer Vision zu lernen, die ihm weltweite Anerkennung eingebracht haben.

"Über die Fotografie treten wir mit Menschen in Verbindung und halten Emotionen fest, die jeden Moment einzigartig machen. Meine Arbeit mit der Xiaomi 15T Serie hat mir die Möglichkeit eröffnet, diese Nuancen in unglaublichem Detail zu erkunden. Es war wirklich inspirierend zu sehen, wie die Teilnehmenden dies durch ihre eigenen Kameraobjektive interpretierten", so Jesse Marlow.

Die Master Class brachte Fotografen aus aller Welt mit Xiaomi Creators zusammen und eröffnete ihnen die Gelegenheit, Leidenschaften, kreative Blickwinkel und persönliche Erfahrungen miteinander zu teilen. Mit diesem Austausch von Ideen und Arbeitsweisen wurde deutlich, wie durch die Verbindung von Technologie und künstlerischem Schaffen Geschichten eingefangen werden können, die Menschen weltweit berühren.

Eine Podiumsdiskussion im Rahmen der Xiaomi Master Class brachte internationale Fotografen wie Jonahan Jasberg, Callie Eh, Grace Sui, Niklas Stadler, Josh Dowler und Fernanda Pineda zusammen, um gemeinsam persönliche Erfahrungen mit der mobilen Fotografie und mit Xiaomi Smartphones zu teilen. Darüber hinaus erkundeten die Teilnehmenden eine immersive Fotoausstellung mit Werken von Jesse Marlow und weiteren Fotografen, die in eindrucksvollen Exponaten menschliche Emotionen präsentierte. Bei einem Photowalk in den Straßen Münchens konnten sie zudem die während der Master Class erlernten Techniken anwenden, praktische Erfahrungen sammeln und unmittelbar mit ihren Kolleg*innen zusammenarbeiten.

"Mit der Xiaomi 15T Serie geben wir den Nutzer*innen immer leistungsstärkere Werkzeuge an die Hand, um die Geschichten um sie herum zu erzählen", bilanzierte Justin Zhang, Head of Xiaomi Global Social Media and Community. "Unsere neue Edition der Xiaomi Master Class bot die besondere Gelegenheit, das kreative Potenzial unserer Partnerschaft mit Leica zu erleben und gleichzeitig die Emotionen und zwischenmenschlichen Beziehungen zu würdigen, die Fotografie so bedeutsam machen."

