Xiaomi

Xiaomi bringt Mijia Haushaltsgeräte auf den globalen Markt

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Neue Modelle in den Kategorien Kühlgeräte, Waschmaschinen und Klimaanlagen

Xiaomi kündigt den internationalen Marktstart der neuen Mijia Haushaltsgeräte an. Zum Portfolio gehören der Kühlschrank Mijia Refrigerator Cross Door 502L, der Waschtrockner Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg und die Klimaanlage Mijia Air Conditioner Pro Eco Series. Mit der Integration in das intelligente Ökosystem von Xiaomi - "Human x Car x Home" - sollen die Geräte den Alltag erleichtern und zentrale Steuerungsfunktionen bündeln.

Der Mijia Refrigerator Cross Door 502L bietet Familien großen Stauraum, flexible Lagermöglichkeiten mit individuell regelbaren Temperaturzonen und einer Ag+-Technologie zur längeren Frischehaltung von Lebensmitteln.[1] Der Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg ist auf Energieeffizienz und Hygieneleistung ausgelegt und reduziert Wasser- sowie Stromverbrauch. Die Mijia Air Conditioner Pro Eco Series kombiniert präzise Temperatursteuerung mit KI-gestützten Energiesparfunktionen für einen ressourcenschonenden Betrieb.

Über die Xiaomi Home App lassen sich alle Geräte zentral verwalten, einschließlich Echtzeit-Benachrichtigungen, personalisierten Einstellungen und nahtlosen OTA-Updates. Zusätzlich sind die Mijia Produkte mit Sprachsteuerungen über Google Assistant und Alexa kompatibel.[2]

Mijia Refrigerator Cross Door 502L: Flexibler Kühlschrank mit intelligenter Steuerung

Der Mijia Refrigerator Cross Door 502L ist auf die Anforderungen moderner Haushalte ausgelegt und kombiniert effiziente Kühlung mit vielseitigen Lagermöglichkeiten. Mit einem Fassungsvermögen von 502 Litern und mehreren individuell regulierbaren Temperaturzonen ist er besonders für Familien geeignet, die größere Mengen Lebensmittel aufbewahren und eine flexible Mehrzonen-Lagerung benötigen. Dazu gehört eine iFresh-Zone mit einstellbaren Temperaturbereichen von -1 °C bis 5 °C.[3] Ergänzend stehen Funktionen wie Super Cool und Super Freeze zur Verfügung und ermöglichen eine schnelle Anpassung an verschiedene Lageranforderungen. Die integrierte Ag+-Frischhaltungstechnologie¹ trägt dazu bei, Gerüche zu reduzieren und das Bakterienwachstum zu hemmen, sodass Lebensmittel länger frisch bleiben.

Auch bei wandnaher Aufstellung lässt sich der Mijia Refrigerator Cross Door 502L durch seine 90°-Türöffnung vollständig nutzen. Über die Xiaomi Home App werden Benachrichtigungen übermittelt, wenn die Tür länger als zwei Minuten offensteht, wodurch potentieller Lebensmittelverlust reduziert werden kann. Die Dual-Inverter-Technologie gewährleistet leisen Betrieb und hohe Energieeffizienz, während integriertes WLAN die Fernsteuerung der Temperatureinstellungen ermöglicht.

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg: Waschmaschine mit integrierter Trocknungsfunktion

Mit einer Tiefe von 570 mm und einem 525 mm[3] großen Trommeldurchmesser kombiniert der Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg platzsparendes Design mit hohem Fassungsvermögen. Der Direktantriebsmotor nutzt Power-Wasch-Technologie[4] , ein riemenloses Antriebssystem, das den Verschleiß reduziert, eine gründlichere Reinigung ermöglicht und nahezu geräuschlos arbeitet. Im Vergleich zur EU-Energieklasse A[5] bietet das Gerät einen Effizienzvorteil von rund 25 Prozent[5] . Das Dual-Auto-Dosing-System sorgt zudem für die automatische Dosierung von Waschmittel und Weichspüler.[6]

Die integrierte All-in-One-Funktion kombiniert Waschen und Trocknen in einem Durchgang und benötigt bei bis zu 3 kg Wäsche etwa 180 Minuten.[7] Smart-Infusion-Technologie mit Hochdruck-Wasserstrahlen verkürzt die Waschzeit deutlich: Ein Tiefenreinigungsprogramm ist in 36 Minuten möglich,[8] verbunden mit 39 Prozent weniger Waschzeit, 33 Prozent geringerem Wasserverbrauch und 40 Prozent reduziertem Energieverbrauch.[9] Alternativ ermöglicht das Quick-Wash-Programm eine vollständige Wäscheladung in nur 12 Minuten[10] und eignet sich für leicht verschmutzte Textilien oder kurzfristige Waschgänge.

Zur hygienischen Wäschepflege trägt ein Hochtemperatur-Dampfprogramm bei, das bis zu 99,99 Prozent der Bakterien entfernt.[11] Für das Auffrischen von Kleidung ohne Wassereinsatz steht beim Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg ein Refresh-Modus[12] zur Verfügung, der Dampf nutzt, um Fasern schonend zu glätten und Falten zu verringern. Das Aromatherapy-Wash-Programm[13] ermöglicht es, zusätzlich Duftflüssigkeit in die Trommel zu geben, um Kleidung ohne Weichspüler frisch duften zu lassen. Der Trocknungsvorgang wird durch präzise Sensoren und eine fortschrittliche 3D-Luftstromtechnik unterstützt. Smart Dry Control[14] überwacht den Feuchtigkeitsgehalt und steuert den Trocknungsgrad bedarfsorientiert, während Gentle Drying[15] niedrige Temperaturen zwischen 55 °C und 65 °C[15] hält, um das Gewebe zu schonen und das Eingehen zu vermeiden.

Zusätzlich verfügt das Gerät über einige Selbstreinigungsprogramme. Darunter eine automatische Reinigung der Waschmittelschublade[16], Spülzyklen zur Reduzierung von Flusen, Trommelreinigung bei hohen Temperaturen sowie ein automatischer Türspülvorgang, der Dichtungen und Türbereich reinigt.

Mijia Air Conditioner Pro Eco Series: Klimaanlage mit hoher Energieeffizienz

Die Mijia Air Conditioner Pro Eco Series ist in den Leistungsstufen 2,6 kW und 3,5 kW verfügbar[17] und erfüllt mit einer EU-zertifizierten A+++ Einstufung sowohl für Kühl- als auch für Heizbetrieb[18] hohe Anforderungen an Energieeinsparung und Umweltfreundlichkeit.

Im Mijia-AI-Energiesparmodus[19] passt die Mijia Air Conditioner Pro Eco Series ihre Leistung dynamisch an reale Umweltbedingungen an. Dadurch lässt sich die Effizienz um bis zu 27 Prozent[19] im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen steigern. Neben reduzierter Energieaufnahme gewährleistet das System schnellen Komfort: Kühlung erfolgt innerhalb von 30 Sekunden[20], Heizen innerhalb von 60 Sekunden[20]. Mikroperforierte Luftauslässe und 14 Luftleitlamellen sorgen für gleichmäßige Verteilung der Luft ohne direkte Zugluft. Für beschleunigte Leistung ist ein Turbo-Modus verfügbar, der die Ventilatorgeschwindigkeit kurzfristig erhöht und für konstante Klimatisierung sorgt.

Die Steuerung erfolgt über die Xiaomi Home App, die Zugriff auf Programmeinstellungen, Filterstatus und Energieverbrauchsdaten bietet. Individuelle Nachtprofile können für optimierten Schlafkomfort eingerichtet werden.

Die Funktion Personalize via AI lernt aus Nutzungsmustern und passt Einstellungen automatisch an, um ein auf den jeweiligen Haushalt zugeschnittenes Raumklima zu schaffen. Darüber hinaus ist die Steuerung per Sprachbefehl über Google Assistant[21] möglich. Funktionen wie automatische Anpassung von Luftstrom und Display-Helligkeit an Raumgröße und Lichtverhältnisse ergänzen das System. Wartungsfreundlichkeit wird durch Erinnerungen an die Filterreinigung, leicht entnehmbare Filter, eine automatische Hochtemperaturreinigung sowie kontinuierliche OTA-Updates gewährleistet. Diese Maßnahmen tragen zur Lebensdauerverlängerung und zum nachhaltigen Betrieb bei.

Preise und Verfügbarkeiten

Mijia Refrigerator Cross Door 502L, Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg und Mijia Air Conditioner Pro Eco Series werden demnächst über die offiziellen Kanäle von Xiaomi sowie über autorisierte Händler erhältlich sein.

Der Mijia Refrigerator Cross Door 502L wird zu einem Preis von 849,00 Euro (UVP) erhältlich sein.

wird zu einem Preis von 849,00 Euro (UVP) erhältlich sein. Der Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg wird zu einem Preis von 579,00 Euro (UVP) erhältlich sein.

wird zu einem Preis von 579,00 Euro (UVP) erhältlich sein. Der Mijia Air Conditioner Pro Eco 3.5 kW wird zu einem Preis von 699,00 Euro (UVP) erhältlich sein.

wird zu einem Preis von 699,00 Euro (UVP) erhältlich sein. Der Mijia Air Conditioner Pro Eco 2.6 kW wird zu einem Preis von 599,00 Euro (UVP) erhältlich sein.

Die Verfügbarkeit kann je nach Land/Region variieren.

Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (Passwort: oR98F6u6HXrX).

Disclaimers

1 Ag+ Fresh ist ausschließlich im Kühlfach verfügbar (einschließlich der Schublade mit variabler Temperatur). Getestet von CVC Testing Technology Co., Ltd. für die Schadstoffe Trimethylamin und Methylmercaptan, Prüfbericht Nr. WTS2025-2849-3, sowie für die Mikroorganismen Staphylococcus aureus und Escherichia coli, Prüfbericht Nr. WTS2025-2849-1.

2 Für die Nutzung ist ein kompatibles Gerät mit Alexa- oder Google-Assistant-Unterstützung erforderlich. Google Assistant ist nicht in allen Sprachen sowie Ländern oder Regionen verfügbar. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken der Google LLC. Alexa ist nicht in allen Sprachen sowie Ländern oder Regionen verfügbar. Amazon, Alexa und alle zugehörigen Marken gehören zu Amazon.com, Inc. Weitere Informationen finden sich auf den jeweiligen offiziellen Webseiten.

3 Daten stammen von den internen Labors von Xiaomi. Abweichungen in der tatsächlichen Nutzung sind möglich.

4 Die Power-Wash-Funktion ist ausschließlich in den Modi Smart Wash und Cold Wash verfügbar.

5 Das Produkt weist beim Waschen einen um 25 Prozent geringeren Energieverbrauch auf als die Mindestanforderung für Klasse A gemäß EU-Verordnung 2019/2014. Die Prüfung erfolgte durch TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd., Prüfbericht Nr. 4840125999962. Diese Angabe dient nur zur Information und stellt kein offizielles EU-Energielabel oder eine Klassifizierung dar.

6 Bei bestimmten Materialien oder speziellen Waschprogrammen wird Dual Auto Dosing nicht unterstützt. In diesem Fall muss Waschmittel manuell zugegeben werden. Waschpulver darf nicht in die Einspülkammer eingefüllt werden.

7 Getestet von den internen Labors von Xiaomi unter standardisierten Bedingungen für Wasserdruck, Umgebung und Temperatur mit einer IEC-Standardbeladung von 3 kg. Abweichungen je nach Textilart und tatsächlicher Nutzung sind möglich.

8 Daten stammen von den internen Labors von Xiaomi. Bei leichten Beladungen von 1-2 kg passt das Smart-Wash-Programm die Waschzeit mithilfe automatischer Gewichtserkennung an. Die tatsächliche Dauer kann je nach Gewebeart und Nutzungsszenario variieren.

9 Im Vergleich zum Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg (Model: WD105MJA10MY) ist das Smart-Wash-Programm vom Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg (Model: WD090MJA11EU) beim Waschen von 1-2 kg leichter Wäsche etwa 39 Prozent zeiteffizienter, 33 Prozent wassereffizienter und 40 Prozent energieeffizienter. Die Daten beruhen auf Tests von den internen Labors von Xiaomi unter kontrollierten Bedingungen. Abweichungen sind je nach Nutzungsumfeld und Wäschezusammensetzung möglich.

10 12-Minuten-Programm: Daten stammen von den internen Labors von Xiaomi. Für leichte Beladungen von 1-2 kg läuft Quick Wash mit einem festen 12-Minuten-Zyklus ohne automatische Anpassung.

11 Getestet von TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd., Niederlassung Shanghai, nach IEC/PAS 62958:2015, MOD. Unter Laborbedingungen erreichte das Hygieneprogramm eine Reduktion von Staphylococcus aureus und Escherichia coli um >99,9999 Prozent. Abweichungen können je nach Nutzung auftreten.

12 Refresh Care: Getestet von den internen Labors von Xiaomi. Das Programm entfernt effektiv Gerüche und Falten bei 1 bis 3 Hemden oder ähnlichen Kleidungsstücken. Am Zyklusende kann die Kleidung leicht feucht sein, sie kann jedoch an der Luft getrocknet werden. Geeignet für Baumwolle, Leinen und Mischgewebe aus synthetischen Fasern, nicht empfohlen für empfindliche Stoffe wie Seide oder Wolle.

13 Aromatherapy-Wash: Getestet von den internen Labors von Xiaomi. Beim Waschen kleiner Beladungen (1-2 kg) mit Zugabe einer empfohlenen Menge Duftflüssigkeit bleibt die Wäsche dezent beduftet. Am Zyklusende kann die Kleidung leicht feucht sein, sie kann jedoch an der Luft getrocknet werden. Geeignet für Baumwolle, Leinen und synthetische Mischgewebe, nicht empfohlen für empfindliche Materialien wie Seide oder Wolle. Für beste Ergebnisse sollte die Duftflüssigkeit direkt in die Trommel gegeben werden, bevor die Wäsche hinzugefügt wird. Duftstoffe mit Alkoholanteil sollten vermieden werden.

14 Smart Dry Control: Getestet von den internen Labors von Xiaomi nach IEC61121-Teststandard. Im Programm "Dry Only" mit 1/3/5 kg Beladung lag der Restfeuchtigkeitsgehalt gemäß IEC-Richtlinien bei <=3,0 Prozent. Abweichungen sind abhängig von Raumtemperatur und Wasserdruck möglich.

15 55 °C bis 65 °C: Getestet von den internen Labors von Xiaomi. Während des Wasch- und Trockenzyklus im "Down"-Programm wurde die Oberflächentemperatur einer 1-kg-Beladung mit einem kabellosen Temperatursensor gemessen und lag zwischen 55 °C und 65 °C. In den Anfangs- und Endphasen können höhere Werte auftreten. Ergebnisse variieren je nach Umgebungstemperatur und Wasserdruck.

16 Pro Vorgang kann nur eine Schublade gereinigt werden. Unsachgemäße Nutzung kann zum Verlust der Garantie führen.

17 Abhängig von der Region.

18 Die Heizleistung wird gemäß EU-Energiekennzeichnungsvorschriften für Klimaanlagen separat für unterschiedliche Klimazonen bewertet: "Warm" (A+++) und "Durchschnitt" (A++). Dadurch wird die Leistung unter realitätsnahen Bedingungen besser abgebildet.

19 Nach Prüfberichten von Intertek erreichten die Modelle ASH-09WO/N1C3-EU und ASH-12WO/N1C3-EU Energieeinsparungen von 26,1 Prozent bzw. 27,4 Prozent mit und ohne Mijia-AI-Energiesparmodus. Getestet bei folgenden Temperaturen: Raum 32 °C, Wand 30 °C, außen 35 °C; Dauer: 3 Stunden. Abweichungen sind abhängig von Raumgröße, Umgebungstemperatur, Installation und Nutzungsverhalten möglich.

20 Nach Prüfberichten von Intertek sank unter festgelegten Anfangsbedingungen die Austrittstemperatur des Innengeräts im Kühlbetrieb innerhalb von 30 Sekunden auf unter 19 °C (außen: 35 °C DBT; innen: 27 °C DBT und 19 °C WBT) und stieg im Heizbetrieb innerhalb von 60 Sekunden auf über 37 °C (außen: 7 °C DBT und 6 °C WBT; innen: 20 °C DBT). Abweichungen sind je nach Umgebungsbedingungen, Installationsqualität und Einstellungen möglich.

21 Für die Nutzung ist ein kompatibles Gerät mit Google-Assistant-Unterstützung erforderlich. Google Assistant ist nicht in allen Sprachen sowie Ländern oder Regionen verfügbar. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken der Google LLC. Weitere Informationen finden sich auf den jeweiligen offiziellen Webseiten.

Original-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuell