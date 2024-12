Lieferando.de

Filmreif genießen: #tastefilm-Trend erleben mit dem Banoffee Pie aus "Tatsächlich Liebe" - Zutaten blitzschnell geliefert mit Lieferando x REWE express

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

#tastefilm, ein Trend aus Großbritannien, der Film und Kulinarik verbindet, findet jetzt seinen Weg nach Deutschland - pünktlich zur Weihnachtszeit. Ursprünglich für alle Filmgenres gedacht, wird der Hype mit Lieferando nun auf Weihnachtsfilme umgemünzt. Egal ob Kevin - Allein zu Haus, Tatsächlich Liebe oder Der Grinch - diese Weihnachtsklassiker liefern die perfekte Inspiration für kreative Dinner-Ideen.

Themed Dinner Events: Kulinarik trifft auf Weihnachtsklassiker

Im Fokus von #tastefilm steht die Idee, ein Gericht zu kreieren, das entweder direkt aus einem Film stammt oder von dessen Atmosphäre inspiriert ist. Während in Großbritannien Gerichte zu Klassikern wie Alice im Wunderland oder Harry Potter im Mittelpunkt stehen, setzt Lieferando in Deutschland auf die besinnliche Weihnachtszeit.

Fans können Gerichte nachkochen, die Filmcharaktere lieben - von süßen Spagetthi aus Buddy - Der Weihnachtself bis zu einer heißen Schokolade aus Santa Clause - Eine schöne Bescherung. Die Umsetzung ist so vielseitig wie die Filme selbst und macht den Trend ideal für gemeinsames Kochen mit der Familie und den Liebsten - und natürlich für einen gemütlichen Filmabend.

Schnelle Zutaten dank Lieferando und REWE express

Damit die Umsetzung von #tastefilm-Dinnern stressfrei gelingt, liefert Lieferando in Zusammenarbeit mit REWE express alle nötigen Zutaten direkt nach Hause. Mehr als 3.000 Produkte, darunter die Eigenmarken ja! und REWE BIO, sind in über 40 Städten verfügbar und werden in kürzester Zeit geliefert.

Dieser Service erleichtert die Vorbereitung und bietet gleichzeitig Flexibilität - gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit. So bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge: gemeinsames Kochen, festliche Filmabende und leckere Gerichte.

Ein Highlight: Der Banoffee Pie aus "Tatsächlich Liebe"

Ein besonderes Rezept ist der Banoffee Pie, inspiriert vom Kultfilm Tatsächlich Liebe. Die Kombination aus knusprigem Boden, hausgemachtem Karamell, frischen Bananen und luftiger Sahne macht dieses Dessert zu einem Highlight - ideal für gemütliche Anlässe wie einen Filmabend mit den Liebsten.

Rezept: Banoffee Pie aus "Tatsächlich Liebe"

Zutaten für den Boden:

250 g Haferkekse

125 g Butter

Für die Karamellschicht:

200 g brauner Zucker

100 g kalte Butter

125 ml Schlagsahne

optional: etwas Meersalz

Außerdem:

3 Bananen

400 ml Schlagsahne

2 Päckchen Sahnesteif

2 Päckchen Vanillezucker

Zimtpulver für die Dekoration

Zubereitung:

Die Kekse fein zerbröseln. Die Butter schmelzen. Mit den Keksbröseln vermischen. In einer Tarteform oder Springform verteilen, sodass der Boden und ein ca. 2,5-3cm hoher Rand bedeckt sind. 30 Minuten kühlen. Für das Karamell, den Zucker in einer Pfanne vorsichtig karamellisieren. Vom Herd nehmen, die kalte Butter in Stücken unterrühren, bis sich alles verbunden hat. Dann die Sahne und das Salz hinzufügen. Abkühlen lassen, bis eine dickflüssige Soße entsteht. Die Karamellsoße auf dem gekühlten Bröselboden verteilen. Die Bananen in Scheiben schneiden und auf dem Karamell verteilen. Die Sahne mit dem Sahnesteif und dem Vanillezucker aufschlagen. In Tupfen oder als ganze Sahneschicht auf den Bananen verteilen. Mit Zimtpulver dekorieren. Vor dem Servieren mindestens eine Stunde kühlen.

Weitere Rezeptideen sind auf Tik Tok unter dem Hashtag #Lieferandohoho zu finden.

Original-Content von: Lieferando.de, übermittelt durch news aktuell