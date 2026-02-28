Xiaomi

Xiaomi stellt Xiaomi Pad 8 Serie für mobiles Arbeiten vor

Düsseldorf (ots)

Kompaktes Design, leistungsstarke Ausstattung und optimierte Funktionen für produktives Arbeiten unterwegs

Mit dem Xiaomi Pad 8 und dem Xiaomi Pad 8 Pro[1] kündigt Xiaomi seine neue Generation KI-gestützter Tablets an. Die Modelle zählen zu den leistungsstärksten und zugleich schmalsten Tablets im Portfolio von Xiaomi und sind auf produktives Arbeiten im mobilen Einsatz ausgerichtet. Als Bestandteil des umfassenden Smart-Hardware-Ökosystems von Xiaomi setzen die beiden Tablets auf Technologien, die auch für die aktuellen Smartphone-Modelle von Xiaomi entwickelt wurden. Dazu zählen unter anderem das 11,2-Zoll 3,2K-Display[2] mit einer Helligkeit von bis zu 800 Nits[3] und einer Bildwiederholrate von 144Hz[4]. Damit unterstützt es eine klare Darstellung bei unterschiedlichen Anwendungen - vom Arbeiten und der Bildbearbeitung bis hin zu Streaming-Inhalten.

Kompakt und leistungsfähig für den mobilen Einsatz

Mit einem 5,75 mm schmalen Design und einem Gewicht von 485 g[5] sind beide Tablets auf den mobilen Einsatz ausgelegt. Das kompakte Format ermöglicht einen einfachen Transport, etwa in Taschen oder Rucksäcken. Trotz des im Vergleich zur Vorgängergeneration leichteren und schmaleren Designs sind beide Modelle mit einem 9.200mAh Akku[6] ausgestattet und bieten damit eine hohe Ausdauer für den Arbeitsalltag unterwegs.

PC-orientierter Workflow und optimierte Konnektivität

Die Xiaomi Pad 8 Serie wird von Xiaomi HyperOS 3 angetrieben und unterstützt produktives Arbeiten mit Funktionen, die sich an klassischen PC-Workflows orientieren. Beide Tablets stellen dank Xiaomi HyperAI[7] systemweite KI-gestützte Funktionen zur Verfügung. Für einen frischen Look und mehr Dynamik sorgt die aktualisierte Benutzeroberfläche mit neuen Sperrbildschirmen, Hintergrundbildern und Desktop-Elementen mit subtilen Animationen sowie individuell anpassbaren Widgets. Zudem ermöglicht es Xiaomi HyperOS 3, die eigene Produktivität durch Multitasking-Funktionen zu erhöhen. Dazu trägt das aktualisierte Split-Screen-Layout mit vertikaler 5:5-Teilung sowie zusätzlichem horizontalem 1:9-Layout für flexible Fensteranordnungen bei. Der optimierte Workstation-Modus erleichtert den Schnellzugriff auf Apps und unterstützt effiziente Arbeitsabläufe.

Der PC-Level Browser[8] der Tablets unterstützt intuitive Maus-Hover-Vorschauen, Rechtsklick-Funktionen und eine optimierte Werkzeugleiste. In Kombination mit Xiaomi HyperAI[7] und geräteübergreifender Konnektivität lassen sich Aufgaben, Zusammenarbeit und Workflow effizienter und nahtlos organisieren.

Xiaomi Pad 8 Pro: Hohe Leistung für anspruchsvolle Anwendungen unterwegs

Als leistungsstärkeres Modell der neuen Pad Serie wird das Xiaomi Pad 8 Pro von der Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform[9] angetrieben und bietet eine hohe Performance für anspruchsvolle Aufgaben. Dazu tragen die im Vergleich zur Vorgängergeneration bis zu 81 Prozent erhöhte CPU-Leistung und eine um 103 Prozent höhere GPU-Leistung bei.[10] Mit 67W HyperCharge[6] ist das Xiaomi Pad 8 Pro zügig wieder einsatzbereit und unterstützt damit einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf - ob im Café oder zwischen zwei Meetings.

Für professionelle Fotos und Videoanrufe in hoher Qualität sorgen eine 50MP-Rückkamera sowie eine 32MP-Frontkamera. Mit bis zu 512 GB Speicherplatz bietet das Tablet ausreichend Kapazität unter anderem für umfangreiche Aufgaben, hochauflösende Medieninhalte sowie Anwendungen.

Xiaomi Pad 8: Schlankes Design mit effizienter Leistung

Das Xiaomi Pad 8 kombiniert ein elegantes, schlankes Design mit leistungsfähiger Hardware. Angetrieben von der Snapdragon® 8s Gen 4 Mobile Platform[9] bietet das bisher leistungsstärkste Basismodell von Xiaomi eine um 32 Prozent gesteigerte CPU-Leistung sowie um 67 Prozent gesteigerte GPU-Leistung[11] für effektives Multitasking. Dank 45W Turbo-Charging unterstützt das Xiaomi Pad 8 eine schnelle Energieversorgung im Arbeitsalltag.[6]

Für klare, detailreiche Bilder im Alltag stehen eine 13MP-Rückkamera und eine 8MP-Frontkamera zur Verfügung. Mit bis zu 256 GB Speicherplatz steht ausreichend Platz für Apps, Dokumente und Medien zur Verfügung.

Zubehör für produktives Arbeiten

Als Neuheit führt die Xiaomi Pad 8 Serie den Xiaomi Focus Pen Pro[1] ein. Der ultraleichte Premium-Stift mit nur 17,5 g[4] Gewicht unterstützt druckempfindliche Steuerung für präzise Eingaben sowie intuitive Pinch- sowie Double-Tap-Gesten und eignet sich für nahtloses Arbeiten an Dokumenten und Anwendungen mit hohem Kreativitätslevel. Praktisches Zubehör unterstützt die beiden Xiaomi Pad 8 Modelle in ihrer Produktivität in Job und Alltag, darunter das Focus Keyboard, das Keyboard und das Cover für das jeweilige Modell.

Preise und Verfügbarkeit

Das Xiaomi Pad 8 Pro ist ab sofort in den drei Farboptionen Pine Green, Grey und Blue[12] sowie in zwei Speichervarianten[13] erhältlich:

Xiaomi Pad 8 Pro (8 GB + 256 GB) zum Preis von 599,90 Euro (UVP)[14]

(8 GB + 256 GB) zum Preis von 599,90 Euro (UVP)[14] Xiaomi Pad 8 Pro (12 GB + 512 GB) zum Preis von 699,90 Euro (UVP)[14]

Das Xiaomi Pad 8 ist ab sofort in den drei Farboptionen Pine Green, Grey und Blue[12] sowie in zwei Speichervarianten[13] erhältlich:

Xiaomi Pad 8 (8 GB + 128 GB) zum Preis von 449,90 Euro (UVP)[14]

(8 GB + 128 GB) zum Preis von 449,90 Euro (UVP)[14] Xiaomi Pad 8 (8 GB + 256 GB) zum Preis von 499,90 Euro (UVP)[14]

Early Bird Angebote

Im Zeitraum vom 28. Februar, 15.30 Uhr, bis 14. März, 23.59 Uhr, wird die Xiaomi Pad 8 Serie auf mi.com zu Early Bird Konditionen angeboten:

Xiaomi Pad 8 Pro (8 GB + 256 GB) zum Early Bird Preis von 519,90 Euro: Zum Aufpreis von 24,99 Euro gibt es das Xiaomi 67W HyperCharge Combo Ladegerät (Type-A) EU dazu.

(8 GB + 256 GB) zum Early Bird Preis von 519,90 Euro: Zum Aufpreis von 24,99 Euro gibt es das Xiaomi 67W HyperCharge Combo Ladegerät (Type-A) EU dazu. Xiaomi Pad 8 Pro (12 GB + 512 GB): Beim Kauf des 512 GB Modells gibt es das Xiaomi Pad 8 / Xiaomi Pad 8 Pro Focus Keyboard German in Grau sowie den Xiaomi Focus Pen Pro in Weiß gratis dazu. Für einen Aufpreis von 24,99 Euro gibt es als Beigabe das Xiaomi 67W HyperCharge Combo Ladegerät (Type-A) EU dazu.

(12 GB + 512 GB): Beim Kauf des 512 GB Modells gibt es das Xiaomi Pad 8 / Xiaomi Pad 8 Pro Focus Keyboard German in Grau sowie den Xiaomi Focus Pen Pro in Weiß gratis dazu. Für einen Aufpreis von 24,99 Euro gibt es als Beigabe das Xiaomi 67W HyperCharge Combo Ladegerät (Type-A) EU dazu. Xiaomi Pad 8 (8 GB + 128 GB) zum Early Bird Preis von 419,90 Euro

(8 GB + 128 GB) zum Early Bird Preis von 419,90 Euro Xiaomi Pad 8 (8 GB + 256 GB) zum Early Bird Preis von 459,90 Euro

Beim Kauf der Xiaomi Pad 8 Modelle gibt es wahlweise folgende Beigaben dazu:

Xiaomi Focus Pen Pro in Weiß bei einem Aufpreis von 79,99 Euro

Xiaomi Pad 8 / Xiaomi Pad 8 Pro Keyboard German in Grau bei einem Aufpreis von 99,99 Euro

Xiaomi 67W HyperCharge Combo Ladegerät (Type A) EU bei einem Aufpreis von 24,99 Euro

Hinweise zur Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit kann je nach Land/Region variieren. Drittanbieter-Websites können zusätzliche Kaufoptionen bieten.

Der verfügbare Speicher und RAM sind geringer als der angegebene Gesamtspeicher aufgrund des Betriebssystems und vorinstallierter Software.

Preis und Verfügbarkeit variieren je nach Markt und Vertriebskanal. Bitte besuchen Sie mi.com für genaue Informationen.

Die Xiaomi Pad 8 Serie unterstützt 4 Jahre Android-System-Upgrades und 6 Jahre Sicherheitsupdates.

Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (Passwort: 6r3B3CjRcr0j).

Disclaimers

1 Die Verfügbarkeit von Xiaomi Pad 8, Xiaomi Pad 8 Pro und entsprechendem Zubehör kann je nach Region variieren und wird separat verkauft. Der Xiaomi Focus Pen Pro ist mit dem Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, der Xiaomi Pad 7 Serie und der Xiaomi Pad 8 Serie kompatibel.

2 Die Bildschirmgröße der Xiaomi Pad 8 Serie beträgt etwa 11,2 Zoll im vollen Rechteck, wenn diagonal gemessen. Der tatsächlich sichtbare Bereich ist aufgrund des Designs mit abgerundeten Ecken kleiner und die Maße können zwischen einzelnen Produkten variieren.

3 Daten wurden in internen Xiaomi-Laboren getestet, die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.

4 Der Bildschirm unterstützt eine maximale Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Die Bildwiederholfrequenz kann bei verschiedenen Anwendungsoberflächen und Spielbildqualitäten leicht abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Erfahrung. 3,2K bezieht sich auf die Auflösung von 3200 x 2136.

5 Daten wurden in internen Xiaomi-Laboren getestet, die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Die Xiaomi Pad 8 Serie hat eine Dicke von 5,75 mm und ein Gewicht von 485 g. Die Dickenmessung schließt den Vorsprung des Kameramoduls nicht ein. Die tatsächlichen Werte können aufgrund von Unterschieden in den Testumgebungen, der Testsoftware und anderen Faktoren leicht variieren.

6 Bitte erkundigen Sie sich beim örtlichen Händler über die Verfügbarkeit des Netzteils im Lieferumfang. 9.200 mAh ist die typische Kapazität; die Nennkapazität beträgt 9.000 mAh.

7 Verfügbar in ausgewählten Regionen und Sprachen. Einige Funktionen können je nach Systemsoftwareversion variieren und funktionieren mit kompatiblen Apps und Oberflächen. Eine Internetverbindung ist erforderlich; überprüfen Sie die Antworten immer auf ihre Richtigkeit. Bitte besuchen Sie Ihre lokale offizielle Website für weitere Informationen.

8 Der PC-Level-Browser wird ab Ende Februar 2026 per OTA in bestimmten Regionen eingeführt.

9 Qualcomm®, Snapdragon® und AdrenoTM sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated. Produkte der Marken Snapdragon und Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

10 Daten von internen Xiaomi-Laboren getestet, Vergleiche werden mit dem Xiaomi Pad 7 Pro durchgeführt: Die CPU-Leistung basiert auf Geekbench 6 (Multi-Core); die GPU-Leistung basiert auf 1440P Aztec Ruins Vulkan.

11 Daten von internen Xiaomi-Laboren getestet, Vergleiche werden mit dem Xiaomi Pad 7 durchgeführt: Die CPU-Leistung basiert auf Geekbench 6 (Multi-Core); die GPU-Leistung basiert auf 1440P Aztec Ruins Vulkan.

12 Die aufgeführten Preise spiegeln die europäischen Verkaufspreise der verkauften Geräte wider. Die weltweiten Preise können je nach Mehrwertsteuer, Steuern und anderen Faktoren variieren.

13 Die 128-GB-Speichervariante verwendet UFS 3.1, während die 256-GB- und 512-GB-Speichervarianten UFS 4.0 verwenden. Die verfügbaren Konfigurationen können je nach Region unterschiedlich sein. Der verfügbare Speicher und RAM sind aufgrund des auf dem Gerät vorinstallierten Betriebssystems und der Software geringer als der Gesamtspeicher.

14 Bitte überprüfen Sie die lokalen Vertriebskanäle für die spezifische Verfügbarkeit in Ihrer Region

Original-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuell