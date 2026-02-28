Xiaomi

Xiaomi erweitert sein AIoT-Portfolio um E-Scooter, Smart Watch, Kopfhörer, Powerbank und Ortungsgerät

Düsseldorf (ots)

Die neuen Produkte integrieren sich nahtlos in das bestehende Ökosystem von Xiaomi

Xiaomi ergänzt seine AIoT-Produktwelt: Die Xiaomi Electric Scooter 6 Serie, die Xiaomi Watch 5, die Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, der Xiaomi Tag und die REDMI Buds 8 Pro vereinen Leistungsfähigkeit, hochwertiges Design und nahtlose Konnektivität für den Alltag.

Xiaomi Electric Scooter 6 Serie: Urbane Mobilität für den Alltag

Die Xiaomi Electric Scooter 6 Serie umfasst mehrere Modelle, die auf unterschiedliche Fahransprüche und Nutzungsszenarien zugeschnitten sind. Das Portfolio reicht von reichweitenstarken Varianten über portable Modelle bis hin zu Einsteigerlösungen. Die Modelle Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, Xiaomi Electric Scooter 6 Max, Xiaomi Electric Scooter 6 Pro, Xiaomi Electric Scooter 6 und Xiaomi Electric Scooter 6 Lite sind für eine stabile und komfortable Fortbewegung im urbanen Umfeld ausgelegt und richten sich an Fahrer*innen mit unterschiedlichem Erfahrungsniveau.

Als Spitzenmodell der Serie ist der Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra insbesondere für Pendelstrecken konzipiert. Mit einer Spitzenleistung von 1200W[1] und einem Boost-Modus[2] sorgt er für kraftvolle Beschleunigung und bewältigt auch Steigungen wie Brücken, Rampen und Hügel. 12 Zoll All-Terrain-Reifen mit dualer Schwingarm-Federung gewährleisten Stabilität und Fahrkomfort auf unterschiedlichen Streckenverhältnissen. Eine maximale Reichweite von bis zu 75 km sowie eine Schnellladefunktion, die innerhalb einer Stunde bis zu 30 km zusätzliche Reichweite ermöglicht, unterstützen längere Fahrten mit reduzierten Ladepausen.[3]

Der Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra ist auf ein sicheres Fahrerlebnis im Alltag ausgelegt. Zur Ausstattung zählen Scheibenbremsen vorne und hinten, E-Brake, E-ABS, TCS sowie eine IPX6-Wasserbeständigkeit[4] . Die smarte Vernetzung über die Xiaomi Home App und die Unterstützung von Apple Find My[5] bieten zusätzlichen Komfort und Schutz. Ein ergonomisch gestalteter Lenker, ein verbreitertes Trittbrett, ein Dual-Mode-Daumen- und Drehgasgriff, eine physische Vier-Richtungs-Steuertaste sowie ein 3-Zoll-Farb-TFT-Display tragen zu einer intuitiven Nutzung bei. Das Modell ist im "Lightning Yellow"-Finish erhältlich.

Xiaomi Watch 5: Flaggschiff am Handgelenk powered by Google(TM) Wear OS

Mit der neuesten Version von Wear OS by Google (Wear OS 6), bietet die Xiaomi Watch 5 ein Smart Watch-Erlebnis, das intuitive Bedienung mit dem direkten Zugriff auf Google-Dienste kombiniert. Optimierte Google-Apps wie Google Calendar, Play und Maps sorgen für eine effiziente Nutzung direkt am Handgelenk. Google Wallet mit NFC ermöglicht schnelle und bequeme kontaktlose Zahlungen. Als erste Xiaomi Watch mit vorinstalliertem Google Gemini bietet die Xiaomi Watch 5 intelligente Sprachsteuerung für alltägliche Aufgaben, Suchanfragen und Navigation - ganz ohne Griff zum Smartphone.[6]

Die Bedienung der Smart Watch wird durch fortschrittliche Gestensteuerung, unterstützt durch EMG-, IMU- und PPG-Sensoren[7] , noch intuitiver. So lassen sich zentrale Funktionen allein mit einfachen Hand- oder Handgelenkbewegungen steuern. Zwei Standardgesten (zweimal Zusammen- oder Auseinanderziehen und zweimal Wischen) sowie drei anpassbare Gesten (Finger schnippen, Handgelenk schütteln, Handgelenk drehen) ermöglichen es, Anrufe abzuweisen, Alarme stummzuschalten, Workouts zu starten, die Kamera für Fotos und Aufnahmen fernzusteuern[8] oder auf kompatible Google-Apps wie Google Gemini, Google Wallet und YouTube Music zuzugreifen[9] - für eine nahtlose, freihändige Bedienung im Alltag. Zusätzlich sorgt Xiaomi HyperConnect für eine geräteübergreifende Steuerung, etwa durch den Fernzugriff auf die Smartphone-Kamera[8] oder das Management verbundener Geräte über den Xiaomi Smart Hub.[9]

Die Xiaomi Watch 5 ist für den intensiven Alltagsgebrauch konzipiert und verfügt über einen 930mAh-Akku mit 10 Prozent Silizium-Karbon-Anteil[10], optimiert durch die Xiaomi Surge Battery-Technologie. Dank einer Dual-Chip-Architektur mit Snapdragon® W5 Gen 1 unddem BES2800 Low-Power-Co-Prozessor bietet sie bis zu sechs Tage Akkulaufzeit im Smart-Modus oder bis zu 18 Tage im Energiesparmodus.[10] Eingefasst in einen Edelstahlrahmen, verfügt die Xiaomi Watch 5 über ein 1,54 Zoll großes Ultra-Large-Display mit ultradünnem Rahmen, geschützt von langlebigem Saphirglas auf Vorder- und Rückseite.[10] Das umfassende Gesundheits- und Fitness-Tracking beinhaltet One-Tap-Gesundheitschecks,[11] detaillierte Trainingseinblicke und präzises Outdoor-Tracking mit Dual-Band-GNSS für Offline-Karten.[12] Mit seiner hochwertigen Funktionalität vereint die neue Xiaomi Watch Leistung, Intelligenz und hochwertige Verarbeitung und liefert ein vollständig vernetztes Smart Watch-Erlebnis für den modernen Lifestyle.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W: Power für unterwegs im ultraschlanken Design

Mit einem besonders schlanken und leichten, für den Einsatz im Alltag konzipierten Design, zeichnet sich die Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W durch ihre kompakte Bauweise aus. Dank ihres Formats in Kreditkartengröße - 6 mm Dicke und ein Gewicht von 98 g[13] - lässt sie sich mühelos in Taschen oder kleinem Gepäck verstauen und ist damit ein praktischer Begleiter beim Pendeln, Reisen und für lange Tage unterwegs.

Die Powerbank wurde speziell für den modernen Alltag entwickelt und ermöglicht schnelles Laden sowohl kabellos als auch kabelgebunden als auch beides gleichzeitig. Mit bis zu 15W kabellosem Schnellladen[14] und blitzschneller USB C-Kabelaufladung[15] liefert sie eine effiziente Energieversorgung. Dabei gewährleistet die magnetische Ausrichtung stabiles Laden und eine einfache einhändige Nutzung. Trotz ihres schlanken Designs ist die neueste Powerbank von Xiaomi mit einem hochdichten 5000mAh-Akku mit 16 Prozent Silizium-Carbon-Anteil[10] ausgestattet und wird durch ein fortschrittliches Wärmemanagement und mehrere Schutzvorrichtungen für eine zuverlässige, stabile Leistung unterstützt. Das Gehäuse aus edler Aluminiumlegierung in eleganten Farbvarianten vereint Portabilität, Leistung und Langlebigkeit.

Xiaomi Tag: Komfortables Tracking für Alltagsgegenstände

Der Xiaomi Tag sorgt im Alltag für unkompliziertes und zuverlässiges Tracking. Er ist kompatibel mit Apple Find My sowie dem Google Android Find Hub und arbeitet innerhalb des gewählten iOS- oder Android-Ökosystems[16]. So lassen sich Gegenstände wie Schlüssel, Taschen oder Gepäck bequem über die bekannten Plattformen orten.

Mit seinen intelligenten Tracking-Funktionen ermöglicht der Xiaomi Tag Features wie Item Finding[17], Lost Mode, Collaborative Finding sowie erhöhten Datenschutz. Befindet sich der Tracker in Bluetooth-Reichweite eines verbundenen Smartphones, kann er einfach über die Apple Find My App oder den Google Android Find Hub[17] geortet und ein Ton ausgelöst werden. Der Lost-Modus erlaubt es, einen Gegenstand als vermisst zu markieren undKontaktdaten hinzuzufügen, und erleichtert damit die Rückgabe. Die "Gemeinsame Suche" optimiert das Wiederauffinden zusätzlich durch eine sichere Standortfreigabe im Netzwerk. Zum Schutz der Privatsphäre warnt das Smartphone automatisch, wenn ein unbekannter Tracking-Tag erkannt wird, der sich zusammen mit dem Nutzer oder der Nutzerin bewegt.[18]

Der Xiaomi Tag ist für den täglichen Einsatz konzipiert und verfügt über eine kompakte und leichte Bauweise mit einem Metallring außen und einem minimalistischen Gehäuse-Design. Mit einem Gewicht von 10 g[10] lässt er sich mühelos an Schlüsseln, Rucksäcken oder Gepäck befestigen, ohne störend aufzufallen. Das integrierte Aufhänge- und Beschriftungsdesign ermöglicht eine sofortige Nutzung direkt nach dem Auspacken. Für die zuverlässige Nutzung im Alltag bietet der Xiaomi Tag eine Akkulaufzeit von über einem Jahr[19] mit austauschbarem CR2032-Akku sowie Schutz gegen Staub und Wasserbeständigkeit nach IP67-Standard.[20]

REDMI Buds 8 Pro: Umfassender Sound mit intelligenter Geräuschunterdrückung

Die REDMI Buds 8 Pro bieten im Alltag kraftvollen, detaillierten Klang und ein umfassendes Hörerlebnis. Dank einer optimierten koaxialen Dreifach-Treiber-Konfiguration liefern sie tiefe Bässe, klare Stimmen und ausgewogenen Sound über das gesamte Frequenzspektrum hinweg. Mit Dolby Audio[21] unterstützen die Buds intensives Hören bei Filmen, Videos und beim Gaming, dabei werden Dialoge präzise wiedergegeben und das Klangerlebnis lebendig und natürlich gestaltet. Eine unabhängige Verarbeitungseinheit für den Surround-Sound in jedem Kopfhörer sorgt zudem für gleichbleibend hohe Audioqualität, unabhängig vom Smartphone-Typ oder der Anwendung.

Darüber hinaus unterstützen die REDMI Buds 8 Pro Xiaomi Dimensional Audio[22] mit mehreren spezialisierten Spatial-Audio-Modi, die auf unterschiedliche Hörsituationen abgestimmt sind: der Standardmodus für ausgewogenes Audio im Alltag, der Musikmodus für verstärkte Stimmen und Bässe, der Videomodus für ein kinoähnliches Klangbild, der Gamingmodus für präzise räumliche Orientierung und der Hörbuchmodus für eine klare und fokussierte Sprachwiedergabe.

Die REDMI Buds 8 Pro sind darauf ausgelegt, auch in anspruchsvollen Umgebungen konzentriertes Hören zu ermöglichen. Sie bieten dafür aktive Geräuschunterdrückung von bis zu 55dB mit einer erweiterten Bandbreite von bis zu 5 kHz[23] . So werden sowohl tieffrequente Störgeräusche als auch höherfrequente Umgebungsgeräusche wirkungsvoll reduziert. Ein moderner adaptiver Algorithmus analysiert die Geräuschkulisse bis zu 32.000 Mal pro Sekunde[10] und passt die Unterdrückung in Echtzeit an, um eine gleichbleibend ruhige Hörumgebung zu schaffen. Für klare Telefonate sorgt ein KI-gestütztes System mit drei Mikrofonen, das Umgebungsgeräusche zuverlässig herausfiltert, sowohl drinnen als auch draußen. Zusätzlich optimiert ein spezielles Design zur Reduktion von Windgeräuschendie Sprachqualität und ermöglicht verständliche Gespräche selbst bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 12 m/s.[24]

Für hohen Komfort im Alltag unterstützen die REDMI Buds 8 Pro schnelles Laden und ermöglichen bereits nach nur fünf Minuten Ladezeit[25] bis zu zwei Stunden Wiedergabe. Zudem unterstützen sie bis zu acht Stunden ununterbrochenes Hören mit einer einzigen Ladung und insgesamt bis zu 33 Stunden in Kombination mit dem Ladecase.[26] Intuitive Touch-Bedienung, die Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig via Bluetooth sowie Schutz nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser[27] erhöhen die Alltagstauglichkeit - ob bei der Arbeit, auf Reisen oder beim Training. Mit ihrer Ausstattung verbinden die REDMI Buds 8 Pro umfassenden Sound, intelligente Geräuschunterdrückung und ein durchdachtes Design zu einem hochwertigen kabellosen Hörerlebnis.

Preise und Verfügbarkeit

Die Xiaomi Electric Scooter 6 Serie, Xiaomi Watch 5, Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, der Xiaomi Tag und die REDMI Buds 8 Pro sind ab sofort über die offiziellen Kanäle von Xiaomi und bei autorisierten Händlern erhältlich.

Die Xiaomi Electric Scooter 6 Serie ist in fünf Ausführungen verfügbar:

Die Xiaomi Watch 5 ist in den beiden Ausführungen Xiaomi Watch 5 Black Strap und Xiaomi Watch 5 Juniper Green Strap jeweils zum Preis von 299,99 Euro (UVP) erhältlich.

Die Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W ist in drei Farbvarianten erhältlich:

Graphite Black zum Preis von 59,99 Euro (UVP)

zum Preis von 59,99 Euro (UVP) Glacier Silver zum Preis von 59,99 Euro (UVP)

zum Preis von 59,99 Euro (UVP) Radiant Orange zum Preis von 64,99 Euro (UVP)

Der Xiaomi Tag ist in zwei Ausführungen verfügbar:

Xiaomi Tag 1er-Pack zum Preis von 14,99 Euro (UVP)

zum Preis von 14,99 Euro (UVP) Xiaomi Tag 4er-Pack zum Preis von 49,99 Euro (UVP)

Die REDMI Buds 8 Pro sind in den drei Farbvarianten Obsidian Black, Glacier Blue und Cloud White jeweils zum Preis von 69,99 Euro (UVP) erhältlich.

Bundle-Angebote zum Marktstart

Im Zeitraum zwischen dem 28. Februar, 15:30 Uhr, und dem 09. März, 23:59 Uhr, gibt es beim Kauf der Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W die intelligente digitale Personenwaage Mi Smart Scale S200 im Wert von 19,99 Euro gratis dazu.

Beim Kauf der Xiaomi Watch 5 gibt es im Zeitraum zwischen dem 28. Februar, 15:30 Uhr, und dem 09. März, 23:59 Uhr, wahlweise eines der drei Xiaomi Produkte gratis dazu: Xiaomi Massage Gun Mini 2 im Wert von 79,99 Euro, Xiaomi Buds 5 im Wert von 99,99 Euro oder Xiaomi Air Fryer 6.5L im Wert von 79,99 Euro.

Hinweise zur Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit kann je nach Land/Region variieren. Drittanbieter-Websites können zusätzliche Kaufoptionen bieten.

Preis und Verfügbarkeit variieren je nach Markt und Vertriebskanal. Bitte besuchen Sie mi.com für genaue Informationen.

Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (Passwort: 20wxKXDTb46q).

Disclaimers

[1] Leistungsstarker 1200W Motor: Die Motorleistung wurde auf einem Dynamometer bei einer maximalen Spannung von 54,6 Vdc und Spitzenabschaltstrom getestet. Konformitätsanforderung: >=1200W. Getestet von Beijing TIRT Technology Service Co., Ltd. Bericht Nr.: OTSA1-202501024/OTSA1-202501025/OTSA1-202501023/OTSA1-202501038.

[2] Der Boost-Modus kann nur über die Taste des Fahrzeugs aktiviert werden (gleichzeitiges langes Drücken der M-Taste + rechte Bremse), nachdem er in der App gestartet wurde. Das Fahrzeug muss sich im S-Gang befinden, eine Geschwindigkeit von 0 km/h haben, der Akkustand muss über 40 % liegen und die Fahrzeugtemperatur normal sein.

[3] 75 km oder 47 Meilen lange Reichweite: Getestet bei windstillen Bedingungen und 25 ± 2°C. Ein voll aufgeladener Scooter wurde mit einer konstanten Geschwindigkeit von 15 km/h oder 9 mph auf einem Prüfstand bis zum Abschalten gefahren, mit einer Last von 75 ± 0,5 kg. Getestet von Beijing TIRT Technology Service Co., Ltd. Bericht Nr.: OTSA1-202501024/OTSA1-202501025/OTSA1-202501023/OTSA1-202501038. 30 km oder 19 Meilen ist die durchschnittliche Reichweite, die nach 1 Stunde Schnellladen erreicht wird. Ein kompatibles Schnellladegerät muss für das schnelle Aufladen separat erworben werden. Daten vom Hersteller getestet. Tatsächliche Ergebnisse können abweichen.

[4] IPX6 Gesamtwasserbeständigkeit: Entspricht dem Teststandard IEC 60529:2013. Die Prüfung wurde von Beijing TIRT Technology Service Co., Ltd. durchgeführt. Bericht Nr.: OTSA1-202501024/OTSA1-202501025/OTSA1-202501023/OTSA1-202501038.5 Die Apple Find My Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss manuell über die Xiaomi Home App oder die "Wo ist?"-App (Find My App) aktiviert werden. Systemanforderungen: iOS 14.5 und macOS 11.

[5] oder neuer. Der Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra wird in keiner Weise von Apple Inc. unterstützt, gesponsert oder ist mit Apple Inc. verbunden. Apple, iPhone, Apple Watch, Mac, macOS, iPad und iPadOS sind eingetragene Marken von Apple Inc.

[6] Antworten prüfen. Einrichtung erforderlich. Kompatibilität und Verfügbarkeit variieren. Google, Wear OS by Google, Gemini und andere Marken sind Marken von Google LLC.

[7] Stellen Sie sicher, dass "Zum Aktivieren neigen" und Gesten auf der Uhr aktiviert sind. Um sie zu aktivieren, halten Sie den Unterarm parallel zur Brust und das Zifferblatt nach oben ruhig. Gestensteuerungen sind nur auf unterstützten Seiten verfügbar, wenn ein schwebendes Blasen- oder blaues Punktsymbol erscheint. Die Funktion reagiert möglicherweise in bestimmten Szenarien nicht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Schlafmodus, "Nicht stören"-Modus, Always-On-Display (AOD) Zifferblatt oder wenn Schlaf erkannt wird. Spezifische Nutzungsszenarien unterliegen der tatsächlichen Benutzererfahrung und den Details, die in den Gestenanweisungen der Uhr aufgeführt sind. Um Gestenfunktionen zu nutzen, aktualisieren Sie bitte das Uhrensystem auf die neueste Version.

[8] Um diese Funktion zu nutzen, ist ein Telefon mit Xiaomi HyperOS 3 erforderlich, und das System der Uhr muss auf die neueste Version aktualisiert sein. Beide Geräte müssen während der Nutzung eine stabile Bluetooth-Verbindung aufrechterhalten.

[9] Um den Xiaomi Smart Hub zu nutzen, muss die Uhr mit einem Xiaomi-Smartphone oder -Pad verbunden sein, das die neueste Version von Xiaomi HyperOS 3 unterstützt und auf dem die neuesteVersion der Mi Fitness App sowie Version 10.4 oder höher der Xiaomi Home App läuft. Der Xiaomi Smart Hub muss auf dem Smartphone oder Tablet vorab aktiviert werden.

[10] Daten stammen aus den internen Xiaomi-Labors. Tatsächliche Ergebnisse können abweichen. Bitte besuchen Sie die offizielle Xiaomi-Website für weitere Details.

[11] Dieses Produkt und seine Funktionen sind nicht als medizinisches Gerät konzipiert und nicht dazu bestimmt, Krankheiten vorherzusagen, zu diagnostizieren, zu verhindern oder zu heilen.

[12] Die Verfügbarkeit von Funktionen kann je nach Region variieren. Bitte informieren Sie sich auf Ihrer lokalen offiziellen Website. Offline-Karten müssen separat über die Mi Fitness App auf Ihr Smartphone heruntergeladen werden.

[13] Maße und Gewicht können je nach Herstellungsprozess leicht variieren.

[14] 15W kabelloses Schnellladen wird von der Xiaomi 17 Serie unterstützt. Die tatsächliche Leistung kann aufgrund von Umweltbedingungen variieren.

[15] Kabelgebundenes Schnellladen erfordert ein 3A Xiaomi USB-C-Kabel oder höher.

[16] Xiaomi Tag wird nicht von Google LLC oder Apple Inc. unterstützt, gesponsert oder ist in keiner Weise mit diesen verbunden. Google und Find Hub sind Marken von Google LLC. Apple und Find My sind Marken von Apple Inc. Xiaomi Tag unterstützt Telefone und Tablets mit Android 9 oder neuer über Google Find Hub oder unterstützt iPhone und iPad mit iOS 14.5 oder iPadOS 14.5 oder neuer über Apple Find My. Google Find Hub und Apple Find My werden nicht gleichzeitig unterstützt.

[17] Wenn sich der Xiaomi Tag in Bluetooth-Reichweite eines angemeldeten iOS-Geräts oder eines Android-Geräts mit Google Android Find Hub befindet, kann die "Wo ist?"-App (Find My App) oder die Google Android Find Hub App den Xiaomi Tag orten und einen Ton abspielen lassen.

[18] Die Unterstützung für Anti-Tracking variiert je nach Find-Netzwerk. Bitte beziehen Sie sich auf die offiziellen Websites von Apple Find My und Google Find Hub für detaillierte Support-Informationen.

[19] Akkulaufzeitdaten getestet von internen Xiaomi-Labors; tatsächliche Ergebnisse können je nach Firmware-Updates, Nutzungsbedingungen und Umweltfaktoren variieren. Die Akkulaufzeit wird unter folgenden täglichen Nutzungsbedingungen gemessen: vier Tonsuchen pro Tag. Die Akkulaufzeit kann je nach Nutzung, Umweltbedingungen, Hersteller der Ersatzbatterie und anderen Faktoren variieren; tatsächliche Ergebnisse können abweichen.

[20] Das Gerät ist ausschließlich unter spezifischen Laborbedingungen als wasser- und staubbeständig zertifiziert, die nicht den normalen Nutzungsbedingungen entsprechen. Die Garantie deckt keine Flüssigkeitsschäden ab, die durch andere als die Testbedingungen verursacht wurden. Der Schutz gegen Eindringen kann sich durch Abnutzung, physische Schäden und/oder für Reparaturen erforderliche Demontage verschlechtern. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Xiaomi-Website.

[21] Dolby, Dolby Audio(TM) und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

[22] Dolby Surround Sound und Xiaomi Dimensional Audio schließen sich gegenseitig aus und können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

[23] Testdaten zur aktiven Geräuschunterdrückung bereitgestellt vom National Institute of Metrology, China. Das Produkt erreicht eine ANC-Tiefe von 55dB in einem bestimmten Frequenzbereich und 5kHz in einem bestimmten Tiefenbereich, jedoch nicht gleichzeitig. Tests werden separat durchgeführt. Tatsächliche Ergebnisse können je nach Nutzung variieren.

[24] Testdaten zur Windgeräuschunterdrückung bereitgestellt vom National Institute of Metrology, China. Tatsächliche Ergebnisse können je nach Nutzung variieren.

[25] Wenn das Ladecase noch mindestens 20 % Akku hat, bietet eine 5-minütige Schnellladung bis zu 2 Stunden Wiedergabe. Testbedingungen: Verwendung von AAC, ANC deaktiviert, bei 50 % Lautstärke, alle anderen Funktionen auf Standardeinstellungen. Daten stammen aus den internen Xiaomi-Labors, basierend auf Simulationen realer Szenarien. Tatsächliche Ergebnisse können je nach Firmware-Updates, Nutzungsbedingungen, Ladestand und Umweltfaktoren variieren.

[26] 8 Stunden und 33 Stunden Akkulaufzeit der Ohrhörer beziehen sich auf die Musikwiedergabezeit. Testbedingungen: Vollständig aufgeladen, Bluetooth AAC-Verbindung, ANC und Dual-Device-Verbindung deaktiviert, bei 50 % Lautstärke, alle anderen Funktionen auf Standardeinstellungen. Daten stammen aus den internen Xiaomi-Labors, basierend auf Simulationen realer Szenarien. Tatsächliche Ergebnisse können je nach Firmware-Updates, Nutzungsbedingungen, Ladestand und Umweltfaktoren variieren.

[27] Die IP54-Einstufung gilt nur für die Ohrhörer. Die Prüfung wurde von TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch durchgeführt (Bericht Nr. 704202506085-00). Die Ohrhörer sind nicht beständig gegen heißes Wasser und nicht zum Tragen beim Baden oder Duschen geeignet. Es wird empfohlen, intensiven Sport zu vermeiden, um Schäden durch Schweißeintritt zu verhindern. Spritzwasser-, Wasser- und Staubbeständigkeit sind nicht dauerhaft und können im Laufe der Zeit nachlassen.

Original-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuell